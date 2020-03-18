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 Более 3 тыс. украинцев в Чехии зарегистрировались для эвакуации на родину, - посол Перебийнис

В украинском посольстве в Праге зарегистрировались более 3 тыс. граждан Украины для эвакуации. В ближайшие дни они вернутся домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Евгений Перебийнис.

"Более 3000 граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с распространением нового типа коронавируса чешское правительство приняло решение об установлении карантина на всей территории республики с 16 до 24 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182325
 
 
 Топ комментарии
 
соскучились по вам, дорогие)))
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Каждый опытный грибник, собирающий грибы знает:
одна бледная поганка может всю корзину грибов испортить.. Более 3 тыс. украинцев в Чехии зарегистрировались для эвакуации на родину, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 2012
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Это напоминает тот случай когда для коммунальщиков неожиданно пришла зима. Они надеялись что их пронесёт, а их уже выносят.
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Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей…
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей?
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Это напоминает тот случай когда для коммунальщиков неожиданно пришла зима. Они надеялись что их пронесёт, а их уже выносят.
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в карантін усіх, не на самоїзоляцію.
Бо з таким рукожопим керівництвом, як зараз, країна через півроку перетворитсья на пустелю
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Каждый опытный грибник, собирающий грибы знает:
одна бледная поганка может всю корзину грибов испортить..
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Для тебя люди и грибы - одно и то же?
Ну, тогда, дружок, ты - поганка.
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человеческая жизнь самое ценное, и нельзя всех десятками тысяч
необдуманно, ради того, чтобы выглядеть в глазах добродеятелем,
а проще говоря - ради пиара, завозить в страну.. Думаешь Украина по все показателям
сильнее упакована и правильно подготовлена к противостоянию с этой заразой ?..
и люди для меня - это люди, никому не желаю зла, но делать, как делают наши власти,
это извини, просто - прффф ?...
И не надо иносказания понимать буквально.
Извини, если задел какие-то струны твоей души.
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чуваки и чувихи работают на панов, зарабатывают коруны, живут припеваючи, не платят налоги в укр бюджет, проклинают Украину и выбирают зе-идиота на выборах, теперь за счет нищих украинцев хотят вернутся на ненависную им родину. прикольно получается, ведь правда?
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Заробитчане с запада голосовали за Порошенко.
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У нас китайцев нет, украинцев заразят "украинцы" которых гонят сраной метлой с "матушки" Европы.
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Ах какие Свидомые граждане...бросают эту загнивающую Европу и гей до нас!!! в лоно нашей Украины!!!
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Не понимаю -- чего им там не сидится? Медицина там лучше. Дороже? ну так и здесь не бесплатно.
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Ну они там как бы в гостях. Если Вы приезжаете в гости, а хозяева заболевают - вам придётся возвращаться домой. примерно так же и тут
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там без страховки не примут у врача а ее у большинства заробитчан нет....
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