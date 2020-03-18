 Более 3 тыс. украинцев в Чехии зарегистрировались для эвакуации на родину, - посол Перебийнис

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Евгений Перебийнис.
"Более 3000 граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами", - говорится в сообщении.
Напомним, в связи с распространением нового типа коронавируса чешское правительство приняло решение об установлении карантина на всей территории республики с 16 до 24 марта.
Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей…
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей?
Бо з таким рукожопим керівництвом, як зараз, країна через півроку перетворитсья на пустелю
одна бледная поганка может всю корзину грибов испортить..
Ну, тогда, дружок, ты - поганка.
необдуманно, ради того, чтобы выглядеть в глазах добродеятелем,
а проще говоря - ради пиара, завозить в страну.. Думаешь Украина по все показателям
сильнее упакована и правильно подготовлена к противостоянию с этой заразой ?..
и люди для меня - это люди, никому не желаю зла, но делать, как делают наши власти,
это извини, просто - прффф ?...
И не надо иносказания понимать буквально.
Извини, если задел какие-то струны твоей души.