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Все про:Кремль (529) Песков (1025) Путин (25500) Россия (75199) COVID-19 (1155)

 Сотрудников администрации Путина проверяют на коронавирус, - Песков

Сотрудники Кремля сдали тесты на коронавирус. Кроме этого, к Путину не допустят журналистов, недавно побывавших за границей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство РИА "Новости".

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.

Во вторник сдали тест на коронавирус журналисты, которые планируют освещать поездку Путина в оккупированный крым Крым 18 марта. Песков объяснил это мерами предосторожности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин. ВИДЕО

Утром на брифинге Песков на фоне распространения коронавирусной инфекции попросил СМИ тщательно отбирать тех сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием главы государства, избегать делегирования журналистов, недавно побывавших за рубежом. Он отметил, что для освещения одного из ближайших мероприятий президента были заявлены представители ряда СМИ, которые за последние две недели бывали за границей, в том числе в странах с повышенной опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Также на Цензор.НЕТ: Россия с 18 марта ограничивает въезд для иностранцев

В Кремле уже около недели измеряют температуру журналистам, пришедшим на мероприятия. Во вторник на входе в пресс-центре Кремля появился настенный дозатор с дезинфицирующим средством для рук.

На сегодня в России подтвердили 114 случаев заражением коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3182324
 
 
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харашо шо кремль своевременно создал приличные запасы хуйлов. скопытиться один, других будут выставлять
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Якщо вірити, що лише 7% росіян умовно вважають Крим українським, то 130 млн мокшів очевидно додадуть гумусу для підвишення родючості грунтів Вєлікороссії.
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А Манька без коронавируса с приличніми ХВормами в услугу входит?
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или наоборот...сразу не найти... потом (при вскрытии)
а за это время...коронавирус прилепиться к вирусу с короной... от это было бы в идеале!! )))
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и ещё шоб лучшая долгожданная новость:
Х..ло слегло и занемогло,
Окончательно, надолго,
А скорее - навсегда.
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классно!... но там столько двойников-х.йлов... что сразу и не разберешь какое загнется
разве что всех...перекоронавирусить (оптом)))))
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Зеленый дебил окончательно добил Киев, Харьков и Днепр! Закрытие метро привело к переполненным маршруткам , трамваям и автобусам. Завтра количество зараженных в этих городах вырастет в сотни раз. Все смерти на Судьбах Зеленского и тех, кто за него голосовал.
Возможно в этом и был план - освободить эти города для пейсатых соплеменников.?
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План в том чтобы создать в стране хаос, после чего попросить северо-восточных небратьев ввести четыре армии, которые уже наготове стоят на границе.
Кто такие "пейсатые соплеменники" ?
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добавьте к этому отмену даже пригородных (не говоря про внутриобластных) автобусов...
люди в шоке... очень многие из пригорода работают в городе ...и не у всех есть авто или работодатель сочувствующий)))
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У нас нема переповнених маршруток, тролейбусів і автобусів, їх теж відмінили.
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не-не...вот с этим не надо торопиться )))) пусть вирус там вцепиться основательно!!! ))))
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а шо делать???
есть конечно еще вариантик - перезаражать наших не наших ОПЗЖопников...и периодически отпускать их к х.лу на аудиенцию... тут два в одном - либо х.ло заразят, либо сами передохнут)))
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харашо шо кремль своевременно создал приличные запасы ******. скопытиться один, других будут выставлять
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рабам запоребриковым - советским аборигенам может и харашо
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Пояс шахіда, активізувати і весь світ радітиме.
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Вирус вечером засыпает на лобке у Путина,
а утром просыпается на усах у Писькова.
Скрепное чудо..

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А чешется Навка. Интересный феномен. Сотрудников администрации Путина проверяют на коронавирус, - Песков - Цензор.НЕТ 1371
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Та ти Шо... Не дай бог сцаря-хуйла заразять... Сотрудников администрации Путина проверяют на коронавирус, - Песков - Цензор.НЕТ 1697
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там такое колличество двойников что можно не переживать
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не ну странно, проверяет на меньшое зло и поддерживает куда опаснеишего и смертельного.
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В рю коронавируса нет, за исключением *******.
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Ну хоть какая-то польза от коронавируса будет.
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тю..пенсионеров конечно - они в группе риска первые )))) и ответить не смогут )))
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Поговаривают что его или убили уже или инсульт.
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Коронавирус ставит под угрозу мировую экономику. Поэтому в Совете Федерации РФ полагают, что падение цен на нефть диктует необходимость отменить все санкции, кроме объявленных ООН.

Об этом в Facebook написал глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом безопасности", - написал Косачев.

https://strana.ua/news/255588-v-sovete-federatsii-rf-schitajut-chto-iz-za-koronavirusa-nado-snjat-sanktsii.html
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компенсація за крим донецк..граница по воронеж а там подивимось..
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а на сіфіліс проверяли...вожди скотобазі завжди ім хворіли..
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кажуть у ***** на рогах корона виросла..від того так і вірус назвали..
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похоже зреет в рабсее "коронаопереворот"..плять ,не всем ндравится идея рашистской Валюши - НЛО ударенной по башке ,,,
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***** уже старое, может всем повезет и оно сдохнет.
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Вы там обнуленного(перепрошитого,до заводских настроек)-берегите,ему еще В Гаагу. Співробітників адміністрації Путіна перевіряють на коронавірус, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8170
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Ждем с нетерпением хороших новостей...а ОПЗЖ что зря ездили???
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«КАК ******** РОССИЮ»
Автор: группенфюрер Стерх В.В.
Москва. Изд. «Гитлерюгенд», ул. Степана Бандеры,20
2020г. 180стр. Цена-1трлн. Руб.
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