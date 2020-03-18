 Сотрудников администрации Путина проверяют на коронавирус, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство РИА "Новости".
"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
Во вторник сдали тест на коронавирус журналисты, которые планируют освещать поездку Путина в оккупированный крым Крым 18 марта. Песков объяснил это мерами предосторожности.
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Утром на брифинге Песков на фоне распространения коронавирусной инфекции попросил СМИ тщательно отбирать тех сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием главы государства, избегать делегирования журналистов, недавно побывавших за рубежом. Он отметил, что для освещения одного из ближайших мероприятий президента были заявлены представители ряда СМИ, которые за последние две недели бывали за границей, в том числе в странах с повышенной опасностью распространения коронавирусной инфекции.
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В Кремле уже около недели измеряют температуру журналистам, пришедшим на мероприятия. Во вторник на входе в пресс-центре Кремля появился настенный дозатор с дезинфицирующим средством для рук.
На сегодня в России подтвердили 114 случаев заражением коронавирусом.
а за это время...коронавирус прилепиться к вирусу с короной... от это было бы в идеале!! )))
Х..ло слегло и занемогло,
Окончательно, надолго,
А скорее - навсегда.
разве что всех...перекоронавирусить (оптом)))))
Возможно в этом и был план - освободить эти города для пейсатых соплеменников.?
Кто такие "пейсатые соплеменники" ?
люди в шоке... очень многие из пригорода работают в городе ...и не у всех есть авто или работодатель сочувствующий)))
есть конечно еще вариантик - перезаражать
нашихне наших ОПЗЖопников...и периодически отпускать их к х.лу на аудиенцию... тут два в одном - либо х.ло заразят, либо сами передохнут)))
а утром просыпается на усах у Писькова.
Скрепное чудо..
Об этом в Facebook написал глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.
"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом безопасности", - написал Косачев.
https://strana.ua/news/255588-v-sovete-federatsii-rf-schitajut-chto-iz-za-koronavirusa-nado-snjat-sanktsii.html
Автор: группенфюрер Стерх В.В.
Москва. Изд. «Гитлерюгенд», ул. Степана Бандеры,20
2020г. 180стр. Цена-1трлн. Руб.