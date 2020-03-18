 Степанов закупил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Максим Степанов написал у себя на странице в Фейсбук.

"Аппарат уже передал в Одесскую инфекционную больницу. Это были самые сложные поиски в моей жизни", — отметил Максим Степанов.

Отметим, найти это оборудование получилось пока только у него. Сейчас во всем мире это является первой необходимостью для тяжелых пациентов с COVID-19. Больницы становятся в очередь за ИВЛ, а производители не успевают удовлетворять заказ. При этом, без ИВЛ спасти человека с осложнением от коронавируса невозможно.

Максим Степанов добавил, что "со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее". И обратился к друзьям и подписчикам за помощью.

"Друзья, не проходим мимо. Просьба ко всем, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяйтесь", — написал бывший глава Одесской ОГА Степанов.

Отметим, что на весь регион, в наличии имеется всего 136 таких аппаратов. Волонтеры бьют тревогу и называют это катастрофой. Такая же ситуация с одноразовыми костюмами биозащиты — на данный момент их 150 - при суточной потребности в 7600.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что Кабмин должен принять срочные меры для спасения экономики.

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