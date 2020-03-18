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 Степанов закупил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ

Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов передал аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi инфекционной больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Максим Степанов написал у себя на странице в Фейсбук.

"Аппарат уже передал в Одесскую инфекционную больницу. Это были самые сложные поиски в моей жизни", — отметил Максим Степанов.

Отметим, найти это оборудование получилось пока только у него. Сейчас во всем мире это является первой необходимостью для тяжелых пациентов с COVID-19. Больницы становятся в очередь за ИВЛ, а производители не успевают удовлетворять заказ. При этом, без ИВЛ спасти человека с осложнением от коронавируса невозможно.

Максим Степанов добавил, что "со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее". И обратился к друзьям и подписчикам за помощью.

"Друзья, не проходим мимо. Просьба ко всем, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяйтесь", — написал бывший глава Одесской ОГА Степанов.

Отметим, что на весь регион, в наличии имеется всего 136 таких аппаратов. Волонтеры бьют тревогу и называют это катастрофой. Такая же ситуация с одноразовыми костюмами биозащиты — на данный момент их 150 - при суточной потребности в 7600.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что Кабмин должен принять срочные меры для спасения экономики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182323
 
   
 Топ комментарии
 
Когда же наконец будет новость о том, как Порошенко помог Украине в борьбе с коронавирусом? Хоть бы десяток аппаратов ИВЛ закупил, стыдно ему отсиживаться в стороне после "реформы Супрун".
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ОДИН????

я в ауте! эти мрази набили себе карманы за счет украинцев, имеют десятки, сотни миллионов ДОЛЛАРОВ! и такая вот помощь!
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Когда же наконец будет новость о том, как Порошенко помог Украине в борьбе с коронавирусом? Хоть бы десяток аппаратов ИВЛ закупил, стыдно ему отсиживаться в стороне после "реформы Супрун".
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батько нації вважає - зарано. Як шоломи з броніками у 2014-му "купляв" добровольцям
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Всего миллион гривен - а сколько жизней спасет.
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Казалось бы, уже год как зебилы свергли хунту-барыгу на выборах, убрали доктор-смерть, ведь все должно уже наладится - конец эпохи бедности длящийся уже год, без остановки. Но зебилу опять наклали в штаны, понимаешь ли)
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Молодец
Вот каждый депутат Рады мог бы купить по аппарату
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Если у кого есть время не пожалеете когда посмотрите фильм ..Заражение.. 2011 года ..Филь в точности описывает то что сейчас происходит ..Как его я рагше не смотрел там даже Мет Деймон играет
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люди копируют поведение из фильмов. Вот что значит воспитание Степанов закупил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ - Цензор.НЕТ 3083
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ОДИН????

я в ауте! эти мрази набили себе карманы за счет украинцев, имеют десятки, сотни миллионов ДОЛЛАРОВ! и такая вот помощь!
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Можно третину бентдей та ферарей в великих мвстах продати і купити 1000 ІВЛ
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