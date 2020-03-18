 Следком РФ открыл уголовное дело из-за акции у посольства РФ в Киеве: обстреляли пиротехникой, надругались над флагом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на в Следственный комитет России, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 360 и ст. 329 УК РФ (нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой и надругательство над государственным флагом Российской Федерации).
"14 марта в Киеве радикально настроенные лица под антироссийские лозунги в очередной раз совершили нападение на здание посольства Российской Федерации в Украине. Во время этой акции националисты обстреляли здание дипломатического учреждения пиротехническими изделиями, а также совершили надругательство над государственным флагом Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Следствие принимает необходимые меры к установлению всех причастных к указанному преступлению, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка, подчеркнули в Следкоме РФ.
Напомним, 14 марта ветераны войны на Донбассе прошли маршем от стадиона ЦСКА на Воздухофлотском проспекте до посольства РФ.
14 марта Украина отмечала День украинского добровольца.
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