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 Общество, За рубежом
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Все про:акция (2016) Киев (18726) марш (566) посольство РФ (343) Следком РФ (231)

 Следком РФ открыл уголовное дело из-за акции у посольства РФ в Киеве: обстреляли пиротехникой, надругались над флагом

В России возбудили уголовное дело за акцию у посольства РФ в Киеве 14 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на в Следственный комитет России, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 360 и ст. 329 УК РФ (нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой и надругательство над государственным флагом Российской Федерации).

"14 марта в Киеве радикально настроенные лица под антироссийские лозунги в очередной раз совершили нападение на здание посольства Российской Федерации в Украине. Во время этой акции националисты обстреляли здание дипломатического учреждения пиротехническими изделиями, а также совершили надругательство над государственным флагом Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Следствие принимает необходимые меры к установлению всех причастных к указанному преступлению, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка, подчеркнули в Следкоме РФ.

Смотрите также: "Пострілюємо з 2014-го", - украинские добровольцы под посольством РФ. ФОТО ДНЯ

Напомним, 14 марта ветераны войны на Донбассе прошли маршем от стадиона ЦСКА на Воздухофлотском проспекте до посольства РФ.

14 марта Украина отмечала День украинского добровольца.

Источник: https://censor.net.ua/n3182320
 
 
 Топ комментарии
 
просто украинцы брезгуют кацапами, а то могли ещё и выипти ...
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За целование мощей святого преподобного Коронавируса присуждается премия Дарвина.
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какой там следком? По факту группа прикрытия преступлений кремля !
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Шизавирус - то жизнеобеспечивающий вирус мокшандии
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просто украинцы брезгуют кацапами, а то могли ещё и ****** ...
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ще додайте: сцаря свинособакії називали
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Фуйло нал конституцією познущався, чого слідком не не збудився?
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А что делает посольство страны агрессора на территории Украины на 6-м году войны.
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пусть козломордные готовиться и стирает портянки, намечаеться звиздюлины по всем фронтам и не только мать нефтюшка упала а и - США заявили о поддержке Турции и намерены принять дополнительные меры по поддержке Анкары, чтобы "положить конец насилию в Сирии", заявил глава Государственного департамента.
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В России попросили снять с нее экономические санкции из-за коронавируса

https://strana.ua/news/255588-v-sovete-federatsii-rf-schitajut-chto-iz-za-koronavirusa-nado-snjat-sanktsii.html
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как насчет рашистского надругательства в украинском Крыму и украинском Донбассе обнуленные рашистские хмыри???
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...надругательство над государственным флагом Российской Федерации

Слідком РФ порушив кримінальну справу через акцію біля посольства РФ у Києві: обстріляли піротехнікою, поглумилися над прапором - Цензор.НЕТ 3782
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Странно. До 2014-го не нападали и не надругивались.
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а в это время цена на нефть продолжает падать.....вашему следкому кацапы делать не йух.... а престпления против рашки на Луне вы еще не расследовали? правильно лаврушка говорил -ДЕБИЛЫ БЛ. Я......!!!!!
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Так благодарить что только над вашей трехцвертной тряпкой надругались, а могли бы и над персоналом посольства.
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Скоро следкому будет чем заняться. Занимать очереди за гуманитаркой, как при развале Совка. Себестоимость нефти 40 зеленых.Так что ждем
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