 За сутки в Украину доставили почти 4,5 тыс. украинцев, оказавшихся на границе без транспортных средств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Как сообщили в ведомстве, для этого пограничное ведомство наладило работу с органами местной власти Украины по привлечению их транспортных средств для перевозки.

Так, в течение суток (с 17 по 18 марта) в Волынской, Львовской и Закарпатской областях пограничники обеспечили доставку в Украину почти 4500 наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска "Ягодин-авто" (Волынская обл.), "Рава-Русская" и "Краковец" (Львовская обл.), "Ужгород", "Тиса", "Вилок" (Закарпатская обл.).

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Всего с 00.00 16 марта обеспечено возвращение домой почти 7200 наших соотечественников.

"Эта работа не будет прекращаться. Пограничники в пределах предоставленных им полномочий будут делать все возможное, чтобы обеспечить возврат наших граждан домой и в любое время суток и готовы осуществлять их оформление на государственной границе", - сказано в сообщении.