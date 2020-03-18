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Все про:Госпогранслужба (3700) граница (3335) Кабмин (11870) COVID-19 (1155)

 За сутки в Украину доставили почти 4,5 тыс. украинцев, оказавшихся на границе без транспортных средств

Государственная пограничная служба Украины постоянно отслеживает ситуацию на государственной границе, в том числе проводит работу, чтобы обеспечить доставку украинцев домой, находящихся на смежной стороне без транспортных средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Как сообщили в ведомстве, для этого пограничное ведомство наладило работу с органами местной власти Украины по привлечению их транспортных средств для перевозки.

Так, в течение суток (с 17 по 18 марта) в Волынской, Львовской и Закарпатской областях пограничники обеспечили доставку в Украину почти 4500 наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска "Ягодин-авто" (Волынская обл.), "Рава-Русская" и "Краковец" (Львовская обл.), "Ужгород", "Тиса", "Вилок" (Закарпатская обл.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 тыс. граждан вернулись в Украину за последние сутки, - Госпогранслужба

Всего с 00.00 16 марта обеспечено возвращение домой почти 7200 наших соотечественников.

"Эта работа не будет прекращаться. Пограничники в пределах предоставленных им полномочий будут делать все возможное, чтобы обеспечить возврат наших граждан домой и в любое время суток и готовы осуществлять их оформление на государственной границе", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3182318
 
 
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Эти наши граждане давно уже не наши, решили уехать и скатертью дорога!
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Если там несколько миллионов, то сколько понадобится времени, что бы они вернулись, вот вам и безвиз. А кто то придумал его, ГЕМОРОЙ. Спасайте теперь.
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пусть гуляют пока не нагуляются, решили вспомнить про Украину.
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Доставили в Украину и что дальше?
Поезда, автобусы ... не ходят. Домой добраться только на попутках.
Тысячи человек на попутках?

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