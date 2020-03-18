 Украина сегодня примет 40 авиарейсов из четырех стран, - Мининфраструктуры

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

В том числе 32 рейса из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хугарды, а также по одному - из Баку, Дубая и Белграда.

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Рейсы будут выполняться авиакомпаниями "Роза Ветров", "Азур Эйр Украина", "Международные авиалинии Украины" и SkyUp.

Как отмечают в Мининфраструктуры, перечень авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины, будет оперативно обновляться.