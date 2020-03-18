 Украина сегодня примет 40 авиарейсов из четырех стран, - Мининфраструктуры

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
В том числе 32 рейса из Шарм-эль-Шейха, пять - из Хугарды, а также по одному - из Баку, Дубая и Белграда.
Рейсы будут выполняться авиакомпаниями "Роза Ветров", "Азур Эйр Украина", "Международные авиалинии Украины" и SkyUp.
Как отмечают в Мининфраструктуры, перечень авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины, будет оперативно обновляться.
Кто всех приезжих осмотрит, протестирует и "откарантирует" ...
Логисты херовы
А вчера постановили детей из университетских общаг по домам отправить.
Так євреї в Ізраїлі захищаються від коронавірусу.
От у мене виникли сумніви: а Україною правлять справжні євреї, чи це підробки, лайт-версія?
Виходячи з апокаліпсісу, який влаштували рукожопи, зачинивши метро, я все більш вбачаю навмисність дій по розповсюдження вірусу на теренах України
А насчет вируса- так он давно множится в Украине, просто его нечем выявлять