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 Политика Украины, Экономика
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 Кабмин планирует выделить МВД 70 млн грн из резервного фонда на закупку средств индивидуальной защиты

Кабинет министров на заседании в среду намерен выделить 70 млн грн из резервного фонда на закупку средств индивидуальной защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствует проект соответствующего распоряжения в повестке дня правительства.

"Выделить Министерству внутренних дел 70 млн грн, в частности - Государственной службе чрезвычайных сиутаций - 33,2 млн грн, администрации Государственной пограничной службы - 9 млн грн, Нацполиции - 16 млн грн, Нацгвардии - 11 млн грн, аппарату МВД - 0,8 млн грн для обеспечения их средствами индивидуальной защиты во время противоэпидемических мер по противодействию распространению острой респираторной болезни COVID-19", - указано в документе.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 155 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3182314
 
 
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ну этого только рюкзакову и хватит....ну и бене за обналичку
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Короче, мєнти будуть купувати маски за наш з вами рахунок. Спочатку здеруть з наш гроші, а потім куплять маски.
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Ось хто,насправді,є пріорітетом нинішньої влади !
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Нигде нет новости что Камбин выделяет средства на закупку аппаратов вентиляции легких, что нужно было сделать в первую очередь. Зато плять мусорам они уже выделяют на индивидуальную защиту!
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