 Кабмин планирует выделить МВД 70 млн грн из резервного фонда на закупку средств индивидуальной защиты

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствует проект соответствующего распоряжения в повестке дня правительства.

"Выделить Министерству внутренних дел 70 млн грн, в частности - Государственной службе чрезвычайных сиутаций - 33,2 млн грн, администрации Государственной пограничной службы - 9 млн грн, Нацполиции - 16 млн грн, Нацгвардии - 11 млн грн, аппарату МВД - 0,8 млн грн для обеспечения их средствами индивидуальной защиты во время противоэпидемических мер по противодействию распространению острой респираторной болезни COVID-19", - указано в документе.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 155 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.