 Продукты на полках супермаркетов будут - фуры с товарами курсируют беспрепятственно, - таможня

Об этом сообщает Новая таможня в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Продукты на полках супермаркетов будут - фуры с товарами курсируют между странами беспрепятственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом.

"Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не про здоровую экономику, даже в условиях пандемии. Чтобы украинцы не боялись, что завтра не будет, чего есть, Таможня будет ежедневно информировать о товарообороте, а также о поступлениях в бюджет", - говорится в сообщении.

Новая таможня выделяет три ключевых момента:

90% товаров, которые мы потребляем, - отечественного производства. Мы не критически зависимыми от импортируемых продуктов питания; Грузовые перевозки осуществляются нон-стоп. Маршруты для фур могут быть перепланированны из одних пунктов пропуска на другие - около сотни временно приостановили свою работу на время карантина - где могут образовываться очереди из грузовиков на границе в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами беспрепятственно каждый день. Верховная Рада поддержала малый и средний бизнес на время карантина, приняв закон №3220. Закон, в частности, вводит налоговые каникулы с 1 марта по 30 апреля: освобождает ФЛП от уплаты ЕСВ, а также освобождает от земельного налога, налога на объекты нежилой недвижимости, арендной платы за земельные участки;

запрещает проверки хозяйственной деятельности (кроме группы с высокой степенью риска) до 31 мая, а также документальные и фактические проверки налоговой службой до 18 мая;

отменяет штрафы за нарушение налогового законодательства, совершенные с 1 марта по 30 апреля.

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По товарообороту: с начала месяца и по состоянию на 16 марта таможня перечислила в госбюджет 14,8 млрд грн или выполнила график поденных поступлений на 90,1%. В долларовом эквиваленте - это 591 млн долл., Что на 1,7% или на 10 млн долл. больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объемы импорта по весу за 15 дней марта составили 2,3 млн тонн. Объемы импорта по стоимости - 2,1 млрд долларов.