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 Политика Украины, Общество
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 Вступил в силу закон о поддержке налогоплательщиков в период борьбы с коронавирусом

Закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни вступил в силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 17 марта, что означает, что он вступает в силу с сегодняшнего дня.

Закон разработан с целью введения налоговых и неналоговых льгот, связанных со сроком уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начислениями штрафных санкций и пени, и тому подобное.

Закон запрещает применять штрафы за нарушения налогового законодательства с 1 марта по 30 апреля 2020 года, устанавливает мораторий на документальные и фактические проверки с 18 марта по 18 мая 2020 года, а также продлевает до 1 июля этого года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Документ также позволяет не начислять и не уплачивать с 1 марта по 30 апреля 2020 года плату за землю, а также не уплачивать налог на недвижимость.

Источник: https://censor.net.ua/n3182312
 
 
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гОЛОВНЕ В зЄЙЛОВОМУ ЗАКОНІ - наймані працівники відбувають карантин за власний рахунок. Буржуї потурбувалися за буржуїв.
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ну если почитать то там только для тех кто имеет по 25 квартир льготы.....Налог платить ненужно....И догадайтесь кто это
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