 Риск распространения вируса через почтовые отправления отсутствует, - Нефьодов

"Всемирная организация здоровья не подтверждает перенесение вируса на физических предметах дольше нескольких часов, поэтому риска в почте мы не видим сейчас. Если рекомендации изменятся, будем думать", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
В то же время, по словам Нефьодова, некоторые задержки в почтовых отправлениях возможны из-за сокращения количества рейсов и увеличение времени на прохождение границ грузовым транспортом.
"Но надеемся, что остановки торговли через интернет или доставки товаров пока не будет", - добавил глава Гостаможни.
Купуйте по-більше гречки!
Вам ще на ній, на колінах стояти перед ПОРОХОМ І ПОРОХОБОТАМИ!!!)
А можете озвучити логічний ланцюжок у вашій ваті мозку, яким ви дійшли до такого висновку?
Відповідай по темі.
Михаил Саакашвили
Работа израильского афериста Моше Клюгхарта, специалиста по чёрному PR, которого нанял Порошенко для одурачивания украинцев. Главный принцип этого афериста - разделить общество страхом. Мы хорошо знакомы с «творчеством» Моше по прошлым грузинским выборам.
"Никто не забыт, ничто не забыто"...
Интересно также то, как всё перекручивает Найем
https://www.svoboda.org/a/29872290.html
у них при упаковке заказа и транспортировке посылок все сотрудники здоровы, работают в перчатках , соблюдаются
все меры предосторожности и дезинфекции рекомендованные институтом Роберта Коха?