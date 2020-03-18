EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  393  14
Материалы по теме:
Все про:почта (103) таможня (1602) Нефьодов (185) COVID-19 (1155)

 Риск распространения вируса через почтовые отправления отсутствует, - Нефьодов

Государственная таможенная служба не планирует вводить дополнительные меры контроля за почтовыми отправлениями, поскольку риск распространения вируса таким образом отсутствует, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

"Всемирная организация здоровья не подтверждает перенесение вируса на физических предметах дольше нескольких часов, поэтому риска в почте мы не видим сейчас. Если рекомендации изменятся, будем думать", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по словам Нефьодова, некоторые задержки в почтовых отправлениях возможны из-за сокращения количества рейсов и увеличение времени на прохождение границ грузовым транспортом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество желающих вернуться в Украину из Германии за день возросло втрое - до 1745 человек, - посол Мельник

"Но надеемся, что остановки торговли через интернет или доставки товаров пока не будет", - добавил глава Гостаможни.

Источник: https://censor.net.ua/n3182310
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ШАЛОМні zeпритирники.
Купуйте по-більше гречки!
Вам ще на ній, на колінах стояти перед ПОРОХОМ І ПОРОХОБОТАМИ!!!)
 показать весь комментарий
 
 
Якби Вельмишановний наш сивочолий Гетьман Петро Олексійович більше думав про 95% українців, а не про 5 % найбагатших, сооссавби Зєйло, а не ПОРОХ.
 показать весь комментарий
 
Ага. Тобто ви вирішили що з цим, краще Порошенка справиться Зелінскій?
А можете озвучити логічний ланцюжок у вашій ваті мозку, яким ви дійшли до такого висновку?
 показать весь комментарий
 
 
У моєму мозку вати менше, ніж у ваших мізках ізвілін...
 показать весь комментарий
 
Чувачок. Не здрискуй.
Відповідай по темі.
 показать весь комментарий
 
без паники! Хенерал гелетей та матьиос з пащинським нас врятують
 показать весь комментарий
 
Комментарий Саакашвили к этому плакату

Михаил Саакашвили
Работа израильского афериста Моше Клюгхарта, специалиста по чёрному PR, которого нанял Порошенко для одурачивания украинцев. Главный принцип этого афериста - разделить общество страхом. Мы хорошо знакомы с «творчеством» Моше по прошлым грузинским выборам.

"Никто не забыт, ничто не забыто"...

Интересно также то, как всё перекручивает Найем
https://www.svoboda.org/a/29872290.html
 показать весь комментарий
 
нефьодов, читай последние исследования! американцы установили, что ковид-19 остаётся патогенным до 3-4 дней на пластике и металле, и около 24 часов на картоне
 показать весь комментарий
 
 
А в запущенной бороде ещё и размножается, нефьодов.
 показать весь комментарий
 
Он занят приведением в порядок мошонки на лице... тот еще стратег...
 показать весь комментарий
 
о так это получается, что я вчера " зря " получила уведомления от почтовой службы и одного он-лайн магазина, что
у них при упаковке заказа и транспортировке посылок все сотрудники здоровы, работают в перчатках , соблюдаются
все меры предосторожности и дезинфекции рекомендованные институтом Роберта Коха?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх