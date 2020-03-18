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 Политика Украины, Экономика
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 "Белый" бизнес нуждается в кредитовании фонда зарплаты на период карантина, - гендиректор "Мультиплекс-Холдинг" Романчук

Бизнес, который работает по честному и платит "белые" зарплаты, нуждается в поддержке государства на период карантина из-за вспышки пандемии коронавируса в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил СЕО компании "Мультиплекс-Холдинг" Роман Романчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я обращаюсь к властям, к Владимиру Зеленскому, в первую очередь оказать поддержку фонду заработной платы для бизнеса. Мы отчетливо понимаем, что поддержка всех программ, которые сейчас экстренно запускает государство, требует ресурсов. Поэтому мое видение – запустить от государства беспроцентные целевые кредиты на финансирование фонда заработной платы. Речь идет о компаниях, которые платят белую зарплату и платили все налоги, а это на 100% про нас, - фискальные органы могут быстро и достоверно рассчитать фонд зарплаты их сотрудников, скажем за шесть последних месяцев. Это, собственно говоря, та сумма, которая необходима бизнесу для кредитования", - отметил Романчук.

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При этом он подчеркнул, что это кредит, а не безвозвратная помощь.

"Мы готовы брать на себя обязательства по его возврату, как только ситуация завершится. Срок кредита – на полгода. Это очень условно прогнозируемый срок с нашей стороны. Мы надеемся, что карантинные меры закончатся в течение нескольких месяцев, плюс еще 3-4 месяца в среднем на "размораживание" (деятельности. - Ред.) - и мы сможем начать возвращать кредиты.

При этом может быть условие, что если бизнес не сможет вернуть его в течение шести месяцев, в следующий период уже включается какая-то процентная ставка. Допустим, учетная ставка НБУ или двойная учетная ставка НБУ. Чтобы отношения между государством и бизнесом были партнерскими", - поясняет гендиректор "Мультиплекс-Холдинг".

Романчук добавил, что в условиях карантина условная цифра убытков компании в день - около 1 млн грн.

"Мультиплекс Холдинг" - компания, которая занимается кинопрокатом. Была основана в 2003 году. Сегодня это наибольшая киносеть страны, которая объединяет 24 современных кинотеатра, находящихся в крупных городах Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3182308
 
   
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Прошу Правительство на время карантина и особого положения, дать указание о запрете начисления коммунальных платежей, в связи с тем что только единицы смогут оплачивать их находясь дома целыми семьями, практически без дохода, максимально используя электроенергию и газ для обеспечения собственной жизнедеятельности, прошу также всех поддержать инициативу и высказать свое видения как пройти этот карантин с минимальными потерями для населения Страны УКРАИНА!
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