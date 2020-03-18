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Все про:валюта (3033) доллар (1527) евро (421) интернет (1519) Приватбанк (595)

 "ПриватБанк" останавливает покупку и продажу наличной валюты: теперь эти операции в онлайне

Государственный "ПриватБанк" перевел все валютообменные операции в онлайн-режим до тех пор, пока не будет восстановлено международное сообщение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".

"С 18 марта "ПриватБанк" будет проводить валютообменные операции для клиентов физлиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, смогут без ограничений получить наличную валюту в кассах банка при предварительном заказе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Не паникуйте, подождите, наличная валюта будет, - Рожкова. ВИДЕО

Согласно информации на сайте "ПриватБанка", курс в отделениях составлял 27,3-28,5 грн/$1 (купля-продажа), курс онлайн-обмена – 27,3-28,5714 грн/$1.

Ранее о приостановке продажи наличной валюты и выдачи долларов с клиентских счетов сообщил "Альфа-Банк", объяснив это решение большим спросом и ограничениями в поставках в Украину долларовых банкнот из-за распространения коронавируса.

Также на Цензор.НЕТ: Курс НБУ на 18 марта: доллар и евро продолжают расти. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3182307
 
 
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на параше с утра рубиль до 79 обваливался.
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Не паникуйте! Валюты нет. Хорошего вам настроения!
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ну так .то наше все... кому война, а кому мать родная..
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Вспоминается Бородатая псина Коломойского и его высер про дефолт нще раньше. Помните щедебилы!?))) Аы сделали это разом, *****!
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это ж надо такое придумать!!!самолетами возят???лапшу для лохов,это точно ПриватБанк зупиняє купівлю і продаж готівкової валюти: тепер ці операції в онлайні - Цензор.НЕТ 2930
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Народ побежал снимать депзоиты и покупать валюту.
Наличная валюта завозится самолётами из Европы, США и т.д.
Нет авиасообщения - нет валюты.
Нужно вернуть грузовое авиасообщение и можно будет завозить сколько хочешь.
Я помню, мы до 50 млн долл в день из Франкфурта завозили.
Больше миллиарда за полтора года.
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