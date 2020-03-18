Аэропорт "Борисполь" закрыл основной терминал и переходит на работу с минимальным количеством сотрудников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"С целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения будут переведены из терминала D в терминал F в 00:01 по киевскому времени 18 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие сообщения направлены также всем контрагентам и арендаторам, которые расположены на территории терминала D международного аэропорта "Борисполь", для принятия решения об ограничении их функциональной или хозяйственной деятельности.
Администрацией аэропорта "Борисполь" также принято решение об обеспечении жизнедеятельности аэропорта минимально необходимым количеством работников: "Дежурные и аварийные структурные подразделения аэропорта будут задействованы в количестве, необходимом для поддержания надлежащего уровня безопасности международного аэропорта в случае чрезвычайных ситуаций".
Также сообщается, что для уменьшения расходов аэропорта проводятся мероприятия по безаварийной остановке объектов и отдельных систем предприятия с одновременным повышением пожарной и техногенной безопасности на объектах Международного аэропорта "Борисполь", которые временно приостанавливают свою работу.
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