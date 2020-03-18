 Количество желающих вернуться в Украину из Германии за день возросло втрое - до 1745 человек, - посол Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник

По его словам, по состоянию на вечер 17 марта посольство получило и ответило на 750 писем сограждан по эвакуации, а также на сотни звонков на "горячие линии".

"Количество желающих вернуться из Германии возросло за день в три раза до 1745 человек (Берлин - 500, Мюнхен - 450, Гамбург - 260, Дюссельдорф - 283, Франкфурт - 252)", - написал Мельник.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 155 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.