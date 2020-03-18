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 Политика Украины, Общество
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 Количество желающих вернуться в Украину из Германии за день возросло втрое - до 1745 человек, - посол Мельник

В Германии количество желающих вернуться на родину украинцев выросло до 1745 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник

По его словам, по состоянию на вечер 17 марта посольство получило и ответило на 750 писем сограждан по эвакуации, а также на сотни звонков на "горячие линии".

"Количество желающих вернуться из Германии возросло за день в три раза до 1745 человек (Берлин - 500, Мюнхен - 450, Гамбург - 260, Дюссельдорф - 283, Франкфурт - 252)", - написал Мельник.

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Количество желающих вернуться в Украину из Германии за день возросло втрое - до 1745 человек, - посол Мельник 01

Как сообщалось, по состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 155 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3182305
 
 
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это как бонус, кому как повезет, по приезду пусть бегут скупиться на центральный рынок, как писал специалист который предположительно получает с рынков там безопасно, проветривается хорошо.
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опять от меня сбежала
последняя электричка (с)
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Ну вообще-то границы закрыты. Транспорт также толком не работает.
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Надо же! "Успешные граждане" внезапно разочаровались во всех дарах цивилизации и рванули к истокам...
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Ми також зіскучилися за вами, але давайте приїзджайте так, місяців через два. А то й в Італії, Іспанії та ін. країнах щось дуже багато народу заскучало за Україною, відколи почався коронавірус. Пересидіть там, потім можно приїзджати.
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А блазень їх буде зустрічати? Буде їх вести в Сонжори на карантин? Чи піара вже не буде і їх просто відпустять додому?
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На фронт не спешили, за границу поехали...а как заразу привезти, то побыстрей...а что в Германии нельзя лечиться???
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Еще заберите инфицированных голодранцев из ДНрЛнр!!!! ОНИЖЕНАШИЛЮДИ !!!!
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