 Лидеры стран ЕС согласились закрыть внешние границы на 30 дней для борьбы с коронавирусом, - фон дер Ляйен

Об этом после саммита заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Во время саммита Европейского совета, проходившего по видеоконференции, государства-члены ЕС одобрили предложения Еврокомиссии по пограничным мерам, экономике, совместным государственным закупкам и исследованиям для борьбы с коронавирусом", - рассказала она.

В заявлении на сайте Европейского совета говорится, что для "ограничения распространение вируса в глобальном масштабе лидеры согласились укрепить внешние границы, применяя скоординированное временное ограничение несущественных поездок в ЕС на период 30 дней".

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Лидеры ЕС также одобрили руководящие принципы, предложенные Комиссией по управлению границами.

"Мы должны обеспечить пропуск лекарств, продуктов питания и товаров, и наши граждане должны иметь возможность путешествовать в свои страны", - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.

Страны ЕС также подчеркнули необходимость обмена информацией, разработки вакцины и предоставления ее всем нуждающимся. В этом отношении они продемонстрировали поддержку европейским компаниям.

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Лидеры ЕС решили отложить очередной саммит, запланированный на 26 и 27 марта. Они договорились провести еще одну видеоконференцию на следующей неделе.