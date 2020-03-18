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 Лидеры стран ЕС согласились закрыть внешние границы на 30 дней для борьбы с коронавирусом, - фон дер Ляйен

Лидеры ЕС на саммите во вторник согласились на предложенное Еврокомиссией закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.

Об этом после саммита заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Во время саммита Европейского совета, проходившего по видеоконференции, государства-члены ЕС одобрили предложения Еврокомиссии по пограничным мерам, экономике, совместным государственным закупкам и исследованиям для борьбы с коронавирусом", - рассказала она.

В заявлении на сайте Европейского совета говорится, что для "ограничения распространение вируса в глобальном масштабе лидеры согласились укрепить внешние границы, применяя скоординированное временное ограничение несущественных поездок в ЕС на период 30 дней".

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Лидеры ЕС также одобрили руководящие принципы, предложенные Комиссией по управлению границами.

"Мы должны обеспечить пропуск лекарств, продуктов питания и товаров, и наши граждане должны иметь возможность путешествовать в свои страны", - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.

Страны ЕС также подчеркнули необходимость обмена информацией, разработки вакцины и предоставления ее всем нуждающимся. В этом отношении они продемонстрировали поддержку европейским компаниям.

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Лидеры ЕС решили отложить очередной саммит, запланированный на 26 и 27 марта. Они договорились провести еще одну видеоконференцию на следующей неделе.

Источник: https://censor.net.ua/n3182303
 
 
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Може біженці перестануть пхатися в Європу ?!!! Лідери країн ЄС погодилися закрити зовнішні кордони на 30 днів для боротьби з коронавірусом, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 5765
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