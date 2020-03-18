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 Киевские новости, Здоровье
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 Инфицированный коронавирусом житель Киевщины, который прибыл из-за границы, сейчас находится на самоизоляции, - ОГА

Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Киевской области. Заболел житель Киевской области. По возвращении из-за границы мужчине стало плохо, и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса", - говорится в сообщении.

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Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.

Как сообщалось, 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

Источник: https://censor.net.ua/n3182301
 
 
 Топ комментарии
 
А это значит, что он ходит в гамазин, аптеку и маршрутку. Ведь у него нету на ноге электронного джпс браслета? Инфицированный коронавирусом житель Киевщины, который прибыл из-за границы, сейчас находится на самоизоляции, - ОГА - Цензор.НЕТ 8839
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А туристы "гребанные" не? Не скатывайтесь до идиотизма.
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А это значит, что он ходит в гамазин, аптеку и маршрутку. Ведь у него нету на ноге электронного джпс браслета? Инфицированный коронавирусом житель Киевщины, который прибыл из-за границы, сейчас находится на самоизоляции, - ОГА - Цензор.НЕТ 8839
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чего и следовало ожидать, ёпт, навезли заразы гастарбайтеры грёбанные ...
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Следовало ожидать того, что в нашей стране никакие карантинные меры работать не будут.
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Ну покуда работают. По крайней мере не хуже чем в большинстве других стран.
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Я руководствуюсь статистикой. А чем Вы? Высерами в различного рода твитерах и истериков типа Вас на форумах? На само оскорбление "кацап" от тупых троллей давно не реагирую, так что ни коим образом не зацепит. Інфікований коронавірусом житель Київщини, який прибув з-за кордону, зараз перебуває на самоізоляції, - ОДА - Цензор.НЕТ 8147
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Наблюдаю твою статистику в общественном транспорте и в магазинах, можешь ей подтереться, если газеты закончились.
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А туристы "гребанные" не? Не скатывайтесь до идиотизма.
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членобайтер а нічого що вони в Країну привозять за рік грошей більше ніж твій мвф за десять ...
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Считается ли жизнь президента в Фейсбуке самоизоляцией?
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Инфицированный коронавирусом житель Киевщины, который прибыл из-за границы, сейчас находится на самоизоляции.

А тупые китайцы своих сачками ловили и закрывали наглухо. А у нас вот - дал слово купеческое и всё. Інфікований коронавірусом житель Київщини, який прибув з-за кордону, зараз перебуває на самоізоляції, - ОДА - Цензор.НЕТ 5629
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Больной находится не на карантине в больнице , а в жилом доме
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и что? Везде так, если человек болеет но состояние не критическое, его в больницу не кладут.
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Та просто сказать соседям и контроль самоизоляции будет жёсткий.
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Главное чтобы соседи не узнали, а то сожгут нахрен а потом будут размазывать сопли на камеру "У нас дети, мы испугались, нам никто не объяснил, и вообще это все провокация титушек".
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От зараз гастери, що вчора-позавчора приїхали додлму, пішли гуляти по родичах, по гостях, по супермаркетах і т.д.
Як думаєте, це буде сприяти розповсюдженню вірусу?
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