 В Украине отсутствует программа поддержки экспортеров и работодателей в условиях коронавируса, антикризисного штаба до сих пор нет, - Амелин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, передает Цензор.НЕТ.

"Мир опять утонет в деньгах?)

Несколько последних шагов в борьбе с последствиями кризиса 2020:

1. Штаты включили печатный станок.

- Общая сумма помощи для преодоления кризиса превысит $1,5 трлн

- Федеральная резервная система выкупит облигаций на $700 млрд

- В свою очередь, ФРБ Нью-Йорка на прошлой неделе предложил более $1 трлн в рамках операции РЕПО.

2. МВФ выделит $1 трлн на спасение развивающихся стран

и $50 млрд странам пострадавшим от коронавируса

3. ЕС пообещал выделить около 40 млрд евро. и обсуждает общий объем помощи 410 млрд евро

4. Китай

Только на борьбу с коронавирусом выделил $10 млрд

И запустил масштабную программу стимулирования производства за счет налоговых послаблений и льготных кредитов.

Народный банк Китая сейчас вливает в банки страны $79 млрд, снижая норму обязательных резервов для некоторых банков с 1.5% до 1.0%.

5. Швеция

Шведский Riksbank принял решение предоставить банкам $51 млрд в виде кредитов со сроком на 2 года и с варьирующейся ставкой, эквивалентной значению ставки репо, которая сейчас составляет 0%.

6. Южная Корея на прошлой неделе пообещала потратить более $13 млрд на финансовую поддержку компаний и физлиц и надеется провести через парламент пакет мер еще почти на $5 млрд.

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7. Великобритания выделит 300 млрд долл на стимулирование экономики

5 млрд фунтов стерлингов Великобритания выделит Национальной службе здравоохранения.

8. Пострадавшая больше других Италия выделит до 25 млрд евро.

Правительство так же Италии собирается предложить налоговые льготы компаниям, выручка которых упадет на 25%.

9. Гонконг, правительство перечислит каждому взрослому жителю $1284 и снизит подоходный налог почти для 2 млн работников

10. Японии на помощь гражданам и бизнесу выделила эквивалент $4,1 млрд.

11. Швейцария выделит 10 млрд долларов,

12. Южная Корея выделит 10 млрд долларов,

13. Египет - 6 млрд.

14. Россия создала фонд на 300 млрд руб ($4 млрд)

для компенсации доходов оказавшихся на карантине.

- Для бизнеса предложены налоговые каникулы. (туризма и авиаперевозок)

- Малому и среднему бизнесу предлагается предоставить квартальную отсрочку для выплаты налогов.

- Госкомпании могут получить отсрочку до полугода для выплаты дивидендов.

15. ЕБРР - 1 млрд евро на борьбу с коронавирусом

16. Украина...

- пока ничего не выделила, программа количественного смягчения, поддержки экспортеров, работодателей отсутствует

- комплекс принятых налоговых стимулов в совокупности даст экономике до $100 млн

- антикризисного штаба и программы до сих пор нет.

Что дальше?)", - рассказал Амелин.









