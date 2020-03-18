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 Политика Украины, Экономика
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 В Украине отсутствует программа поддержки экспортеров и работодателей в условиях коронавируса, антикризисного штаба до сих пор нет, - Амелин

Страны по всему миру вливают в экономику деньги для ее поддержания в условиях коронавируса. В Украине пока такие меры весьма ограничены.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, передает Цензор.НЕТ.

"Мир опять утонет в деньгах?)

Несколько последних шагов в борьбе с последствиями кризиса 2020:

1. Штаты включили печатный станок.

- Общая сумма помощи для преодоления кризиса превысит $1,5 трлн

- Федеральная резервная система выкупит облигаций на $700 млрд

- В свою очередь, ФРБ Нью-Йорка на прошлой неделе предложил более $1 трлн в рамках операции РЕПО.

2. МВФ выделит $1 трлн на спасение развивающихся стран

и $50 млрд странам пострадавшим от коронавируса

3. ЕС пообещал выделить около 40 млрд евро. и обсуждает общий объем помощи 410 млрд евро

4. Китай

Только на борьбу с коронавирусом выделил $10 млрд

И запустил масштабную программу стимулирования производства за счет налоговых послаблений и льготных кредитов.

Народный банк Китая сейчас вливает в банки страны $79 млрд, снижая норму обязательных резервов для некоторых банков с 1.5% до 1.0%.

5. Швеция
Шведский Riksbank принял решение предоставить банкам $51 млрд в виде кредитов со сроком на 2 года и с варьирующейся ставкой, эквивалентной значению ставки репо, которая сейчас составляет 0%.

6. Южная Корея на прошлой неделе пообещала потратить более $13 млрд на финансовую поддержку компаний и физлиц и надеется провести через парламент пакет мер еще почти на $5 млрд.

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7. Великобритания выделит 300 млрд долл на стимулирование экономики

5 млрд фунтов стерлингов Великобритания выделит Национальной службе здравоохранения.

8. Пострадавшая больше других Италия выделит до 25 млрд евро.
Правительство так же Италии собирается предложить налоговые льготы компаниям, выручка которых упадет на 25%.

9. Гонконг, правительство перечислит каждому взрослому жителю $1284 и снизит подоходный налог почти для 2 млн работников

10. Японии на помощь гражданам и бизнесу выделила эквивалент $4,1 млрд.

11. Швейцария выделит 10 млрд долларов,

12. Южная Корея выделит 10 млрд долларов,

13. Египет - 6 млрд.

14. Россия создала фонд на 300 млрд руб ($4 млрд)
для компенсации доходов оказавшихся на карантине.
- Для бизнеса предложены налоговые каникулы. (туризма и авиаперевозок)
- Малому и среднему бизнесу предлагается предоставить квартальную отсрочку для выплаты налогов.
- Госкомпании могут получить отсрочку до полугода для выплаты дивидендов.

15. ЕБРР - 1 млрд евро на борьбу с коронавирусом

16. Украина...
- пока ничего не выделила, программа количественного смягчения, поддержки экспортеров, работодателей отсутствует
- комплекс принятых налоговых стимулов в совокупности даст экономике до $100 млн
- антикризисного штаба и программы до сих пор нет.

Что дальше?)", - рассказал Амелин.

В Украине отсутствует программа поддержки экспортеров и работодателей в условиях коронавируса, антикризисного штаба до сих пор нет, - Амелин 01
В Украине отсутствует программа поддержки экспортеров и работодателей в условиях коронавируса, антикризисного штаба до сих пор нет, - Амелин 02
В Украине отсутствует программа поддержки экспортеров и работодателей в условиях коронавируса, антикризисного штаба до сих пор нет, - Амелин 03

Источник: https://censor.net.ua/n3182299
 
 
 Топ комментарии
 
А может вы бабло из офшоров вернёте для начала?

Меня улыбают разные дыбилы которые думают шо самые умные блть
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Совет форумчанПравила форума
 
Моника в печали...Ей сейчас не до мирских забот...
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На сегодняшний день мы имеем 1. Перепуганного, ничего не понимающего президента, который мечется от одного советника к другому.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику в этот тяжелый для страны момент.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.

Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.
Единственным методом преодоления кризиса является отстранение их от власти, роспуск парламента, избрание нового состава парламента и парламентский\референдумный импичмент президенту.
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обязательно и петралексеича со В Украине отсутствует программа поддержки экспортеров и работодателей в условиях коронавируса, антикризисного штаба до сих пор нет, - Амелин - Цензор.НЕТ 3778 свинярчуками на трон
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сейчас бочку кислой капусты сожрут,
песни орать будут..

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Барыги пусть подключают свои офшоры.Зеля -не дойная корова.
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Конечно нет. Вислюк не может быть коровой.
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а шо зеля уже опустошил свои офшоры на Кипре? Нет? Так что забейтесь, зебобики)
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В Италии задержали украинку за незаконную продажу масок
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Столько штабов, сколько они наплодили, не было во времена всех мировых войн вместе взятых. Вопрос такой: что же они наплодили?
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Какие программы, давай посадки, а то и ВЫДОВЫЩ не успеем посмотреть.
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Вислюк Оманский первый на очереди.
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Многоходовочка Небесної Канцелярії -відібрати в українців розум в той час як в одні двері війна в інші чума. Треба ж тих дуркаїнців за всю їхню дуркаїнську історію навчити. Може хоч цього разу чомусь научаться....
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Амелін - ручний "експерт" Ахметова. Під час світової кризи, коли країна повинна в першу чергу бути орієнтована на внутрішній стан - він пропихує преференції для господаря, щоб той не втрачав дохід на продажу руди і вугілля за кордон.
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Самая большая загадка для меня: почему гречка?!! Почему не манка? Не рис? Не перловка? Есть какие-нибудь научные исследования этой гречкофилии?
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не знаю почему не рис ...но гречку едят больше людей чем ту же манку)
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В любой непонятной ситуации - закупай гречку. А если серьезно, то более долгий срок и менее требовательные условия хранения.
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А может вы бабло из офшоров вернёте для начала?

Меня улыбают разные дыбилы которые думают шо самые умные блть
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у нас самое важное
не обидеть пассажиром Лугандона
Зачем нам экономика когда можно примеряться(мерятся нечем)
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Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и покорного ему большинства в парламенте представляющего его партию "Слуга народа". Других причин кризиса - нет.
Единственным методом преодоления кризиса является отстранение их от власти, роспуск парламента, избрание нового состава парламента и парламентский\референдумный импичмент президенту.
 показать весь комментарий
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