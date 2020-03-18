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 24 человека госпитализировали во Львове с подозрением на коронавирус, - горсовет

Во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены. Биоматериал направлен в Киев для исследования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом информировала Галина Сличная, руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в г. Львове.

"По состоянию на утро в Украине 14 подтвержденных случаев заболеваний, из них 2 - летальные (Черновцы и Житомир). Во Львове есть 24 человека, которые госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основа для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. У этих 24 человек есть все признаки заболевания, но лабораторного подтверждения этого нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов. Из этих 24 человек 12 - жители города Львова. Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы", - сообщила Сличная.

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В ведомстве напомнили об официальных каналах получения информации:

официальный сайт городского совета Львова: https://city-adm.lviv.ua/ 
Facebook городского головы Львова: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/ 
Facebook: https://www.facebook.com/lvivVScoronavirus/ 
Telegram: https://t.me/lvivVScoronavirus 
чат бот: https://t.me/lviv_city_helper_bot 

Как собщалось, согласно данным Минздрава, 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

Источник: https://censor.net.ua/n3182297
 
 
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На місцях. В ОП, у Феофаніх, у Радуцкого у клініці. Просто місця треба знати.
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Армия Израиля использует гостиницы в качестве больниц для легко больных короновирусом.Их там селят скопом.
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Сподіваюсь, що заробітчани і туристи, які повернулись з Європи - дотримуються режиму самоізоляції, а не ходять шопитись або гостювати по родичам. Інакше бути біді.
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