 24 человека госпитализировали во Львове с подозрением на коронавирус, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом информировала Галина Сличная, руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в г. Львове.

"По состоянию на утро в Украине 14 подтвержденных случаев заболеваний, из них 2 - летальные (Черновцы и Житомир). Во Львове есть 24 человека, которые госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основа для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. У этих 24 человек есть все признаки заболевания, но лабораторного подтверждения этого нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов. Из этих 24 человек 12 - жители города Львова. Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы", - сообщила Сличная.

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В ведомстве напомнили об официальных каналах получения информации:

официальный сайт городского совета Львова: https://city-adm.lviv.ua/

Facebook городского головы Львова: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/

Facebook: https://www.facebook.com/lvivVScoronavirus/

Telegram: https://t.me/lvivVScoronavirus

чат бот: https://t.me/lviv_city_helper_bot

Как собщалось, согласно данным Минздрава, 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.