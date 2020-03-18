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Все про:Госпогранслужба (3700) граница (3335) украинцы (3150) Демченко Андрей (10)

 25 тыс. граждан вернулись в Украину за последние сутки, - Госпогранслужба

За последние сутки государственную границу Украины пересекли 45 тыс. людей, 25 тыс. из которых вернулись на территорию страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Что касается государственной границы, то в общем за последние сутки ее в обе стороны пересекли 45 тыс. людей, большинство из которых следовали на въезд в Украину. От общего количества почти 41 тыс. - это граждане Украины, 25 тыс. из которых последовали домой. Что касается иностранцев, то в своем большинстве они двигались на выезд из Украины. И в общем за последние сутки 83 иностранным гражданам отказано во въезде в Украину", - заявил он.

Также он отметил, что температурный скрининг на границе продолжается, и во вторник у одного человека была обнаружена повышенная температура.

Демченко подчеркнул, что ситуация на границе остается стабильной и контролируемой, отмечается значительное снижение пассажиропотока на всех направлениях: на государственной границе, на линии разграничения и на границе с оккупированным Крымом.

Он также проинформировал, что за последние сутки 4.5 тыс. украинцев прибыли в пункты пропуска в пешем порядке и пересекли границу автобусами, выделенными местной сластью.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182294
 
 
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Как пробирки, прости господи.
Угадай в которой что ?
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через дві неділі всі хто був в продромальному періоді будуть хворі і + всі хто з ними контактував і т д..
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Из них человек сто с вирусом,значит завтра будет 500,после завтра 2500 и т.д.
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В звязку з відсутністю масок я ношу на обличчі ношені шкарпетки. Ніхто мене не провіряє і не підходить ближче 3 метрів. Надійний спосіб не заразитись.
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Я не понимсю логики.. Зачем возвращать потенциальных больных?? Надо было оставить их там в карантине где они и были. А таскать к себе к здоровым людям.
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за сутки вернулось 24, 5 тысячи и у одного температура?
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Таке враження, що зеленський свідомо влаштовує колапс в країні. Цих прибулих перевірили? Сумніваюсь? Може помістили в карантин? Ні
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Через 2-3 недели Украина по количеству жертв коронавируса оставит Италию далеко позади себя и все это благодаря зедолбо___ам у власти.
И, поскольку, именно одно жидозеу_ще назначает их, то и спрос будет лично с него.
сцыкло, попало ты, однако. 25 тис. громадян повернулися в Україну за останню добу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2924
Теперь самое главное не позволить им бежать из страны.
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