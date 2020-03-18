 25 тыс. граждан вернулись в Украину за последние сутки, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Что касается государственной границы, то в общем за последние сутки ее в обе стороны пересекли 45 тыс. людей, большинство из которых следовали на въезд в Украину. От общего количества почти 41 тыс. - это граждане Украины, 25 тыс. из которых последовали домой. Что касается иностранцев, то в своем большинстве они двигались на выезд из Украины. И в общем за последние сутки 83 иностранным гражданам отказано во въезде в Украину", - заявил он.

Также он отметил, что температурный скрининг на границе продолжается, и во вторник у одного человека была обнаружена повышенная температура.

Демченко подчеркнул, что ситуация на границе остается стабильной и контролируемой, отмечается значительное снижение пассажиропотока на всех направлениях: на государственной границе, на линии разграничения и на границе с оккупированным Крымом.

Он также проинформировал, что за последние сутки 4.5 тыс. украинцев прибыли в пункты пропуска в пешем порядке и пересекли границу автобусами, выделенными местной сластью.

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