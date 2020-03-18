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 COVID-19 проник в Кыргызстан: трое заболевших

В Кыргызстане зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Заболевание обнаружили сразу у трех граждан, которые прибыли из Саудовской Аравии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азаттык", об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

По словам министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, заболевание коронавирусом обнаружено в ночь на 18 марта, но трое граждан прибыли из Саудовской Аравии еще 12 марта.

"Они находились дома под надзором медиков. 16 марта у одного из них, жителя Сузакского района, повысилась температура. Анализы подтвердили заражение у него и еще двоих человек", - сообщил министр.

По его словам, в настоящее время все трое находятся в обсервации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182293
 
 
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