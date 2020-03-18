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Все про:гривня (1804) доллар (1527) евро (421) курс (2070) НБУ (4580)

 Курс НБУ на 18 марта: доллар и евро продолжают расти. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным Национального банка Украины курс доллара США и евро по отношению к гривне продолжает расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НБУ.

По состоянию на 18 марта 100 USD США - 2705,66 (17 марта - 2652,49) 100 EUR - 2972,71 (17 марта - 2952,49).

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года Нацбанк потратил на поддержку гривни до $1 миллиарда, резервы превышают $25 млрд и достаточные для сглаживания колебаний.

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Курс НБУ на 18 марта: доллар и евро продолжают расти 01
Курс НБУ на 18 марта: доллар и евро продолжают расти 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182292
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил, когда ушло правительство Пороха курс был 25.5
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прямо как при лучшей пьяной жабе галактики сатановской по кличке гонтарева.
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Зебил, когда ушло правительство Пороха курс был 25.5
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И 5 гр за доллар тоже было,и что ？Тоже Порох виноват ？
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Зачем людям доллары, лучше еду покупать. Вы же не будете доллары кушать, или будете, хотя от зебилов можно ожидать чего угодно
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дело в том, что при экономической запятой доллар дорожает каждый день и через месяц за доллары можно купить больше еды.
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я затаривался сегодня на пару дней вперед и еще не ощутил шоб подорожало. Когда бакс ишел в пике до 24 грвн, то цены на продукты питания расли стремительно. Пока вроде нормально все, цены держаться...
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Зачем покупать еду, лучше покупайте оружие и патроны! Будут патроны, будут и еда и доллары! Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати - Цензор.НЕТ 7436
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Мародер не дремлит, попробует подеребанить, клятый барыга
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11? Да ты что?
Сколько твой Витя Овощь спалил денег что б держать такой курс? На сколько угробил экономику?

А потом, ты домбасня ватная, опять не заметил войну которая началасЬ, вполне стандарно для вас прикацапков это не замечать.

Ну а у Зели какие оправдания? ВВП рос, торговый баланс с ЕС был положительный, казна полная, дефицита бюджета не было, МВФ сотрудничал. Ну так как он добился этого дна за 9 месяцев? А? Когда ты, домбасянин поднимешь свою сраку с дивана и пойдешь все исправлять?
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У Віті Овоча був гарний міністр Петро Порошенко))
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А у вовы Ху и вовы Зе, есть классный домбасский ватан злой крот!

Ну давай, "патриот", поднимай сраку и исправляй то, что наделал!
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не кізди ватан, там прокремлеский Азіров був!
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За прошлую неделю 950 лямов спалили на поддержку, за сегодня уже 300. Срашно за страну, замем 73% выбрали такой подход, нормальным людям никогда не понять
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порохобот ты такое же брехло как и твоя сывочолая гнида!Протирай маргала и изучай курс доллара при марадере. https://minfin.com.ua/currency/nbu/usd/2019-03-28/
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паРашинец, а как чувствует себя $ при твоем Пуйле?
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При Гонтаревой за 1 $ можно было купить 5 кг картошки. А сейчас сможешь ?
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Або 1 кг цибулі))
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Цыбули, а не лука...
Хоть я и рюскайзычный, но никогда не употребляю такие слова как лук, свекла, тыква. Только цыбуля, буряк, гарбуз Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати - Цензор.НЕТ 9469
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Слава путриотке Гонтаревой !!! Курс НБУ на 18 марта: доллар и евро продолжают расти - Цензор.НЕТ 6983
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есть такое. А у скрыпина еще больше. Гончаренко морщинами покрылся. Стареют... Вот петролексиича рожа не меняется - по-прежнему 68-го размера
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Какое интересное направление касательной к графику (для дебилов: касательная нам как бЭ показывает скорость роста).
И что это она так то ВДРУГ.
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Спасибо, что первую производную всуе не помянул, а то бы я разрыдался вголос
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немного поумничаю - ващета касательная - это производная, т.е. она показывает скорость изменения скорости роста. Но сути не меняет, тенденция замечательная.
Впору постить картинку с грустной овечкой "А что, доллара по 8 не будет?"
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Не удивлюсь если через месяц будет 40
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В Мордоре 77 сейчас деревяных за 1 доллар,а евро 85
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2,74 рубля за гривну. Гривна падает даже по отношению к рублю, несмотря на бесплатную нефть.
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Тьфу тьфу, пока по пальцам можно пересчитать. Но скоро тоже много будет.
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откуда им знать?там ща все обнуляется Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати - Цензор.НЕТ 7973
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Раззявы на рашке, промухали Зеленского, а могли бы себе перехватить в президенты, обошлись бы без обнуления.
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зато с ****** угадали Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати - Цензор.НЕТ 9338.самое то для развала анперии...последний анпиратор,фуле
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Не смеши своим рублем официально на завтра 77,21 депевянный к баксу у нас бюджете заложен 27,50-27,90 плюс минус ничего такого не случилось
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Ну тогда другое дело и неважно сколько стоит гривна.
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Кацап, иди труби закапивай, нефтюшка для Пуйла и вротенбергов качать!
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это сестер лолита кокорина фотала?
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Нє панікАвать, мля! Сказала рАШкова Шо просто свЄжіЄ бакси в путі задЄріваюЦА Курс НБУ на 18 марта: доллар и евро продолжают расти - Цензор.НЕТ 5936
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Твоих рук дело, наркобот! Молодец, хорошо на раху работаешь!
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ты удмурт? Когда это он стал кацапом? это ты скорее всего наследственный мордвин.
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Когда за прикацапка тут глотку рвал и в бюлетене его выбирал!

А ты что его адвокат? Или тоже сдавший Украину зеленым ватным украинофобским клоунам?
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по любому паника. а мыролюбные реформисты на ней свой гешефт потужный делают. это как 3003 винницких перемирия с переместителями грузов.
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Какая синхронность то с рублём. Прям ноздря в ноздрю.
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Пэця же сказал что мы навсегда оторвались от имперской колесницы ? И тут вдруг такая синхронность
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то тебе кажыцца,кацапа...у нас бюджет подсчитан при цене бакса примерно 28...и искусственное удержание на уровне 24,5-25 было временным.
и скока фублей за доллар записано в бюджете нефтекачальщиков?
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это что получается, что за один доллер можно больше гривен взять? где то мы это слышали.
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все должно быть в меру...
так завещал Джавахарлал Неру
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Порох все делал что би от паРаши оторваться. Курс гривни последние года на срубль почти не реагировал. А зебили опять економику України до прокаженних привязивают. Как буд-то 20 лет "оринтировки на стратегического патнера" и предсказуемий крах и агрессия, ничему не учит!
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При Юле доллар по 5 был. Вы нам Юлю верните!
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ОВГЗ которые так удачно размещал Гончарук в гривне на не на никому, пришла обратка
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Нужно выбрать Зе на другий срик, тогда доллар не будет расти.
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Нужно было кнура оставить на второй . Тогда у нас короновирус лечили бы соевым шоколадом по совету одной паталогоанатома из Канады
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Возможно, его бы вообще не было, твоего вируса, лапоть.
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где эти перевозбужденные рыгозебилы, которых так много в темах про порошенко?!!! может обьясните, как это в стране, где год как зеленский президент, валится к ****** национальная валюта. шо опять порошенко мешает вовочке-дурачку делать богатой страну?
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без паники - батько, петролексиич вже розробляє план порятунку ROSHEN
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"Гей ви, долЯ-а-а-ари, Мені насняться ваші чари..." (с)

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шо-то бензин как-то подозрительно "застопорился" на месте...невже шось знає.. Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати - Цензор.НЕТ 447
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А в нас на заправках знову ціни на паливо впали , навіть й непам,ятаю коли то так ніпрілічна дешево був бензін
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дисциплинированные херы и фрау перестали его покупать,ибо карантин?
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Гы..., гы...
у меня завалялась где то пару долляров....
Скоро буду гривневым миллионером... Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати - Цензор.НЕТ 8479
Спасибо тебе Зе....
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А Шо це за реклама? Де СБУ? Де баканов, чортів ловить?
Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати - Цензор.НЕТ 4048
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Россия начала ценовую войну с американской сланцевой нефтью. Рубль пошел за нефтью, а гривна как водится пошла за рублем. То есть в этом случае кацапы точно виноваты.
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