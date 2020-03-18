 Курс НБУ на 18 марта: доллар и евро продолжают расти. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НБУ.

По состоянию на 18 марта 100 USD США - 2705,66 (17 марта - 2652,49) 100 EUR - 2972,71 (17 марта - 2952,49).

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года Нацбанк потратил на поддержку гривни до $1 миллиарда, резервы превышают $25 млрд и достаточные для сглаживания колебаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не паникуйте, подождите, наличная валюта будет, - Рожкова. ВИДЕО



