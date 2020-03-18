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 Политика Украины
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 Кабмин отменил решение о ликвидации Минспорта

Кабинет министров Украины отменил решение о ликвидации Министерства молодежи и спорта.

В частности, постановлением №216 от 11 марта определено, что Министерство молодежи и спорта продолжает обеспечивать формирование и реализует государственную политику в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта, национально-патриотического воспитания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, обеспечение деятельности Минспорта в 2020 году будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта

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Источник: https://censor.net.ua/n3182289
 
 
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А завтра отменят решение об отмене. Дебилы ***... (с).
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Кому-то непыльная работёнка достанется: "определять политику". Что-то наподобие советских комсоргов.
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