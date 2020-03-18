 Больные коронавирусом трое детей и их матери в Черновцах чувствуют себя хорошо, - ОГА

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Дети и их матери, в которых подтвердили коронавирус, пока чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки не имеют, пневмонии тоже. Форма заболевания несложная", - сказала Гусак.

Она добавила, что с 10 случаев заболевания коронавирус на Буковине 7 - это контактные лица от людей, у которых обнаружили эту болезнь раньше.

Напомним, по состоянию на 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

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