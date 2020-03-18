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 Общество, Здоровье
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 Самый высокий риск заразиться COVID-19 имеют люди со II группой крови, - китайские ученые

Люди со II группой крови имеют больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19, тогда как люди с І – наименьшие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом говорится в статье китайских исследователей, опубликованной в MedRxiv, пишет Global Times.

Работу провели восемь исследовательских учреждений в Китае, в том числе и больницы, которые непосредственно занимаются приемом больных COVID-19.

Исследователи проанализировали 2173 случая заражения коронавирусом, и сравнили распределение их групп крови с показателями здоровых людей, проживающих в регионе. 

Медики пришли к выводу, что у людей с II группой крови вероятность заражения COVID-19 на 20% выше, чем у людей с другими группами крови, а люди с І группой крови имеют самый низкий риск заражения.

Клиническая ученая, которая не участвовала в исследовании, заявила Global Times, что метод исследования заслуживает доверия.

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"Статистический результат приведен лишь для справки, и необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему люди с определенными группами крови легче заражаются этой болезнью", - добавила она.

В то же время эксперт общественного здравоохранения на фамилию Ли отверг исследование как незначительное. Он подчеркнул, что разница является небольшой, а следовательно все люди требуют одинаковой защиты. 

Напомним, вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на десятки стран. 

Источник: https://censor.net.ua/n3182287
 
   
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Китайские ученые. скажите своим согражданам,
что нельзя жрать всё, что на глаза попадется.
Не по-людски это как-то. Вот и вирус это подтвердил.
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алексей свиридов Да и совать, китайцам, своим китаянкам, корнишоны, следовало бы пореже, а то природа уже замахалась придумывать способы их сокращения.
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А также темноволосые и кареглазые. Доказано Китаем - среди местных заболевших голубоглазых блондинок не замечено. Самый высокий риск заразиться COVID-19 имеют люди со II группой крови, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 201
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