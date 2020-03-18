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 Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Молдове

Министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что в стране зарегистрирована первая жертва с инфекцией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минувшей ночью скончался первый человек в Молдове, который умер от инфекции коронавируса. Это женщина в возрасте 61 года", - сказала Думбрэвяну.

По ее словам, у женщины был обнаружен коронавирус 8 марта. Кроме того, у нее были и другие заболевания - сахарный диабет и высокое артериальное давление.

Министр сообщила, что двое заболевших уже вылечились, накануне один был выписан из больницы.

Всего в Молдове в период с 7 марта по настоящее время зарегистрировано 30 заболевших коронавирусом. 16 из них вернулись из Италии и Франции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182285
 
 
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