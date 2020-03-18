 Россия применяет в оккупированном Крыму те же рычаги давления, как в Чечне, Дагестане и Ингушетии, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил агентству "Анадолу" глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По словам Чубарова, вскоре после захвата Крыма Кремль инициировал референдум, итоги которого были уже подготовлены.

Чубаров отметил, что крымские татары вновь столкнулись с давлением России.

"Власти России арестовывают в Крыму всех, кто выступает против аннексии. Арестованные крымские татары обвиняются в терроризме. Россия применяет в Крыму те же рычаги давления, что используются в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Подобная ситуация имела место и в СССР", - сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров привлек внимание к попыткам российских властей изменить этническую карту Крыма путем размещения на полуострове российских граждан.

"Крымских татар выживают с полуострова. Вместо них в Крыму размещают этнических русских. По данным ООН на 2019 год, Россия переселила на Крым 140 тысяч жителей регионов РФ. Эксперты считают, что эта цифра в разы больше. То, с чем сталкивается население Крыма, можно назвать лишь преступлением", - констатировал он.

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По словам Чубарова, после захвата Россией Крыма ситуация на полуострове изменилась: "Жители полуострова лишены элементарных прав, в том числе права на свободу выражения и собрания. За последние шесть лет в Крыму не прошло ни одного митинга".

Политик подчеркнул, что Россия превратила украинский полуостров в одну большую военную базу, где размещено самое современное вооружение. Крым стал передовым плацдармом Москвы в борьбе с НАТО.

Глава Меджлиса крымских татар дал высокую оценку позиции Анкары в вопросе поддержки прав крымских татар.

"Турция не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Анкара поддерживает позицию Киева по крымскому вопросу. Позиция турецкой стороны очень важна как для Украины, так и для крымских татар. Мы уверены, что Турция не пересмотрит свою политику вплоть до возвращения Крыма Украине", - сказал Чубаров.