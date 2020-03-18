 Ограничений для возвращения украинцев в страну нет, - Криклий

Об этом Криклий сказал в своем обращении на YouTube, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ни одного украинца мы не оставим. Всех обязательно вернем. Для украинцев нет ограничений для возвращения через границу в Украину. Все могут в любой момент вернуться – и 15, и 17 и после", - отметил министр.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам и рассказал, что нужно делать. Он также заявил, что "мы всех вас вернем".