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 Политика Украины
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 Ограничений для возвращения украинцев в страну нет, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возвращение украинцев из других стран в Украину является неограниченным и доступным в любой момент.

Об этом Криклий сказал в своем обращении на YouTube, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".  

"Ни одного украинца мы не оставим. Всех обязательно вернем. Для украинцев нет ограничений для возвращения через границу в Украину. Все могут в любой момент вернуться – и 15, и 17 и после", - отметил министр.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к застрявшим за границей украинцам и рассказал, что нужно делать. Он также заявил, что "мы всех вас вернем".

Источник: https://censor.net.ua/n3182283
 
 
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Это грибы.
Это какой же дурак поедет сейчас в Украину, когда у "бубочки" в банках закончилась валюта.
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А до чого тут фото з пункту пропуску з Лугандонії?
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Будет справедливым если каждый турист-халявщик оплатит со своего кармана не только свою доставку назад но и хотя бы с полтонны медицинских масок.
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