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 Общество, За рубежом
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 Нидерланды не будут полностью закрывать страну из-за коронавируса, хотя, вероятно, переболеет большинство населения, - премьер Рютте

Премьер-министр Марк Рютте в обращении к нации заявил, что Нидерланды принимают "беспрецедентные для мирного времени" меры по борьбе с коронавирусом, но не будут полностью закрывать страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Многие люди чувствуют, что мы на американских горках, которые будут ехать все быстрее и быстрее... Эти меры беспрецедентны для стран в мирное время", - сказал Рютте в телевизионном обращении к нации.

Он сказал, что навязывание полного блокирования "может показаться привлекательным с первого взгляда, но эксперты отмечают, что это не будет делом дней или недель. При таком сценарии нам фактически придется закрыть нашу страну на год или даже дольше со всеми вытекающими из этого".

Вместо этого Рютте сказал, что его правительство приняло решение максимально контролировать риск вируса, чтобы создать иммунитет к нему - который может "занять месяцы или даже дольше" - и убедиться, что у больниц достаточно возможностей помогать больным.

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Рютте добавил, что правительство будет ежедневно проверять, как долго будут необходимы меры и нужно ли делать больше для сдерживания вируса.

По словам Рютте, "нет простого выхода" из кризиса коронавируса, который, вероятно, заразит большую часть населения Нидерландов.

Последний раз премьер Нидерландов выступал с обращением к нации в 1973 году в связи с последствиями нефтяного кризиса.

В Нидерландах 1413 человек сдали положительный тест на вирус. Однако, по данным национального агентства здравоохранения (RIVM), это число, скорее всего, гораздо выше. На сегодняшний день в стране от этой болезни умерли 24 человека.

Нидерландское правительство объявило в воскресенье вечером, что школы и детские сады по всей стране будут закрыты в понедельник. Бары, рестораны, спортивные клубы и публичные дома также должны быть закрыты.

Источник: https://censor.net.ua/n3182280
 
 
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А чего им, что вирус тысячи выкосит, что русские обезьяны самолет с градов уничтожат... Главное дурь есть, а все остальное в порядке будет.
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Какие хитрые! Они надеются умереть раньше чем закончат судить Россию!
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ті, хто слухає ВОЗ - закривають країни..хто вірусологів - роблять як Нідерланди..
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хтіли поіхати до Амстердаму у травні , прийшлося скасувати бронь .... курва ... з тою холерою..
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******* раскручиванием паники коронавирусом.
даже ***** админ просто удалил этот пост с нефтью - видно приказ шлюхам молчать про расею.

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Вот вот о чем я и говорил. Нідерланди не будуть повністю закривати країну через коронавірус, хоча, ймовірно, перехворіє більшість населення, - прем'єр Рютте - Цензор.НЕТ 6041 Если переболеет процентов 80, то нах этот цырк с карантином. Нідерланди не будуть повністю закривати країну через коронавірус, хоча, ймовірно, перехворіє більшість населення, - прем'єр Рютте - Цензор.НЕТ 6041
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Единственная, пока что, здравомыслящая страна.
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час покаже..але поки здається саме так..
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