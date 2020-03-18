 Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сотрудник Минздрава Евгений Гончар, передает Цензор.НЕТ.

"Кто хочет быть волонтером в Минздраве на период мировой пандемии COVID-19? Такое бывает раз в жизни. Сна не будет, но будет что рассказать потом. Лучшие кандидаты смогут одеть костюм биобезопасности и сделать такое фото. Заполняйте форму", - призвал он.

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