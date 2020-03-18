EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  3611  38
Материалы по теме:
Все про:Минздрав (2299) волонтеры (1982) COVID-19 (1155)

 Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины объявило о наборе волонтеров на период пандемии COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сотрудник Минздрава Евгений Гончар, передает Цензор.НЕТ.

"Кто хочет быть волонтером в Минздраве на период мировой пандемии COVID-19? Такое бывает раз в жизни. Сна не будет, но будет что рассказать потом. Лучшие кандидаты смогут одеть костюм биобезопасности и сделать такое фото. Заполняйте форму", - призвал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В административные здания министерства здравоохранения ограничили доступ

Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом 01
Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182279
 
 
 Топ комментарии
 
Лучшие кандидаты смогут одеть костюм биобезопасности и сделать такое фото - Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7197 Идиоты...
 показать весь комментарий
 
А худшим - коронавирус в подарок)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Борьба с ветряными мельницами и кстати чем бороться? тряпками и спиртом?
 показать весь комментарий
 
 
Не просто тряпками, у нас - ссаными тряпками ибо другого просто нет...
 показать весь комментарий
 
Фото, это, конечно хорошо. А где очки?
Если серьёзно, походу, узнаю что по работе и, возможно, заполню форму.
Остались крайние дни, может недели, перед пипецом.
 показать весь комментарий
 
Возьмите в добровольцы тысяч 10 аппаратов ИВЛ.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего хотят за бесплатно продукты пожилым людям развозить... На халяву...
 показать весь комментарий
 
 
Лучшие кандидаты смогут одеть костюм биобезопасности и сделать такое фото - Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7197 Идиоты...
 показать весь комментарий
 
 
Нехай поліцію беруть, - їх і так забагато, дармоїдів
 показать весь комментарий
 
 
Вдягнути костюмчик і селфанутись ?
Чому лікарі не забезпечені всім необхідним ?
 показать весь комментарий
 
 
А що сам "минздрав" вже всрався? Так ще ж нічого не почалось - у нас хворих на коронавірус чи не найменше у Європі!!!
 показать весь комментарий
 
 
Каждая партия должна показать пример , по 10 добровольцев ( самых поважных людей из верхушки не вылезающих из ТВ ) приступайте, шаг в перед ,послужите народу
 показать весь комментарий
 
 
Только у нас такой идиотизм возможен. В больницах нету средств защиты, а министерство зовет добровольцев что бы они смогли сделать сельфи на память в костюмах защиты...
 показать весь комментарий
 
 
"сельфи на память"
Ага, на вічну пам'ять.
 показать весь комментарий
 
 
в перекладі на звичну мову: пропонуємо вам безоплатно попрацювати цілодобово, і на вашому надгробку буде гарне фото
 показать весь комментарий
 
 
Твари - нагоняют панику - мутят воду чтобы не так видно было слив Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Сподіваюся, професійна екстремалка Скалжцкая вже там? Радуцький точно мав би бути там. Йому коронавірус до одного місця, бо скупив і продав Китай десятки тон масок. Ну і Володя мав би там бути. Він вірусу теж не боїться, раз ВР скликає у час карантину.
 показать весь комментарий
 
хто бы мог подумать, шо возможность сделать селфи станет двигателем всех поступков.
 показать весь комментарий
 
 
Это итог супруновской реформы - добровольцы будут работать бесплатно, а деньги загребать будут минздравовские бездельники,во главе с домашними врачами, палец о палец не ударив.
 показать весь комментарий
 
 
Може петін синуля з Лондону приїде на допомогу? Заодно і українську вивчить.
 показать весь комментарий
 
 
"Таке буває раз у житті" - натяк зрозумілий.
 показать весь комментарий
 
И цирк не уехал, и клоуны на месте....
Секундочку, добровольцы - безоплатны?
Транспорт, питание, прямая работа.
Эй МОЗ, что вы там курите?
 показать весь комментарий
 
 
В Украине недостатка с волонтерами не будет.
 показать весь комментарий
 
Так, Зеленский недавно собирал наших честных олигархов, там все они что-то купили, вместо того, чтобы платить каждый месяц налоги, чтобы наша медицина и армия была без волонтеров. И они говорят, снова спасли нас, так что волонтеры больше не нужны.
 показать весь комментарий
 
а где среди волонтеров радуцкий - продавший 10 млн масок в китай? а где **********, которая не боится в карантине ночевать? где богуцкая, которая убеждена что занимаясь сексом можно вылечить короновирус??? где эти все люди среди желающих бесплатно спасть страну?!!!!
 показать весь комментарий
 
щяс вся эклерно-мармеладная ботоферма вскочит и помчится помогать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх