 Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сотрудник Минздрава Евгений Гончар, передает Цензор.НЕТ.
"Кто хочет быть волонтером в Минздраве на период мировой пандемии COVID-19? Такое бывает раз в жизни. Сна не будет, но будет что рассказать потом. Лучшие кандидаты смогут одеть костюм биобезопасности и сделать такое фото. Заполняйте форму", - призвал он.
Если серьёзно, походу, узнаю что по работе и, возможно, заполню форму.
Остались крайние дни, может недели, перед пипецом.
Чому лікарі не забезпечені всім необхідним ?
Ага, на вічну пам'ять.
Секундочку, добровольцы - безоплатны?
Транспорт, питание, прямая работа.
Эй МОЗ, что вы там курите?