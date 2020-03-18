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 Политика Украины
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Все про:Загородний (17) Кузьмин (546) Турчинов (3208) Кива (146) Нимченко (17) ГБР (1040) Венедиктова (73) Оппозиционная платформа - За життя (53)

 Депутаты ОПЗЖ требуют арестовать Турчинова

Депутаты от фракции ОПЗЖ в парламенте требуют арестовать Турчинова.

 Это следует из заявления, размещенного на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь", передает Цензор.НЕТ.

Нардепы от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, Василий Нимченко, Юрий Загородний, Ренат Кузьмин, Виктор Черный и Илья Кива обратились к новоназначенному Генеральному прокурору, а также к руководству ГБР и СБУ с требованием расследовать уголовное дело, возбужденное ГБР по заявлению беглого президента Януковича, против Александра Турчинова, исполнявшего обязанности президента Украины в 2014 году.

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Напомним, совсем недавно делегация фракции ОПЗЖ посещала Россию, где провела ряд встреч с руководством РФ.

В своем обращении заявители просят правоохранителей "не обращать внимания на героический ореол, созданный вышеупомянутой особе отдельными средствами массовой информации", а в срочном порядке привлечь Турчинова к уголовной ответственности за госизмену.

Датировано заявление 17 марта 2020 года.

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Напомним, 17 марта 2020 года на внеочередной сессии ВРУ избрала новым Генеральным прокурором Ирину Венедиктову.

Источник: https://censor.net.ua/n3182276
 
 
 Топ комментарии
 
Значит, Кровавый Пастор все делал правильно и у паРашкинской агентуры конкретно подгорает... Депутаты ОПЗЖ требуют арестовать Турчинова - Цензор.НЕТ 8382


Депутаты ОПЗЖ требуют арестовать Турчинова - Цензор.НЕТ 6544

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Вимагаю розстріляти ОПЗЖ у повному складі. Разом з їхніми виборцями. Або депортувати всіх на хєр туди, без кого вони не можуть жити - у Запорєбрик.
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ну да, за селфи придёться держать ответ.
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Ничего нового, история развивается по спирали
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хай пастор поставить вимогу арештувати депутатів опзж, та й по всьому
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ета ригианальная сепарня шо ваще рамсьі спутала, давно звіздов отхватьвала, они даже не представляют скольно на руках стволов и старьм методом их люстрировать уже никто не будет
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Ну и крыски. Ведь де факто это претензия относится и к народу Украины,который де факто и низвергнул с золотого батона яныка. Интересно как поступит венедиктова,а главное ,что ответит.
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А был ли народ Украины. Или были 25%.
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придурок свинособачий) уже сейчас вешать бубочку хотят 78% и рыгов столько же - так что они не жильцы ,тем более в Украине
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Дивні твої вологі мрії! Це на мʼятому аналі сказали?
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Опять революционеры расписываются за весь народ. Как всегда происходило в истории.
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Отримали кремлівський інструктаж, а тепер відпрацьовують.
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и Кива почесав яйца тоже решил присоединиться к этому требованию коллег по партии Депутати ОПЗЖ вимагають заарештувати Турчинова - Цензор.НЕТ 336
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наркоман туже за лошадиными дозами в стойло стал..
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Что-то нацкорпуса не видно, который толстяка Сивоху толкал. А с Кивой или Рабиновичем такое же проделать - жим-жим.
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********* пыль глотать - мразь зерыговская...
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Там список 200 растет желающих как лимонов , толстых с коронован.... проц.....
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Толстой одружився з коронавірусом Covid-19!
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А Ренат Кузьмин знает, что до того, как он, будучи генпрокурором, играл Мурку на пианино на дне рождения Януковича, там успел выступить со своим коронным номером Зеленский?
Теперь в ОПЗЖ с ним только Кива здороваться будет.
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Пардон, он был замгенпрокурора.
Кузьмін Ренат Равелійович (нар. 12 липня 1967, Донецьк) - український юрист і політик. Державний радник юстиції 1 класу, державний службовець 1 рангу. Був заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (з 4 жовтня 2013 до 2014[1]), першим заступником Генерального прокурора України (2010-2013).
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Даже совершенно тупой онанист Кива и тот требует. Немыслемо власть захватили олигофрены
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ох как неприятно слышать соевым прихвостням о том, что именно пластер шланг сдал крым русне.
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А за деятельность Рената Кузьмина в 2013-2014 ему орден теперь дадут? Да, зебилы?
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не желают ли опзж сами себя *возбудить?
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Было бы неплохо собрать этих всех опзжистов в Одессе и напомнить им про 2 мая.
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Я бы, для начала, арестовал и повесил Мертвечука, Раби, а потом можно и Турчинова.
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С жопаблоком может только коронавирус совладать
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#КАКАЯ_РАЗНИЦА?

#Главное_что_не_Порошенко.

Ждем... ждем... Когда уже наконец этот гнойник прорвется? Антимайдан, сцыкуны, имбецилы..
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Ще одного рашиста попєрдоліло. Несіть наступного.
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Это опзж уже полностью задолбало. Пора уже их выносить.
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Рекламный ролик отрядов территориальной самообороны Украины:
https://www.youtube.com/watch?v=NrGCqW4PLDM&list=PLEyPgwIPkHo4d7AZIZPoYUyBhqh8ORZ-1&index=3

Рекомендуется к просмотру всем дебилам, призывающим "арестовать" Турчинова. Снят не для дебилов-нардепов, конечно. Снят был сей "рекламный" ролик для ГРУ МО РФ, когда планировалось очередно создание "Мариупольской народной республики".
Те, кто в теме, поняли всё: и почему в ролике готявят деликатесных лягушек да улиток, и как воду находят, то есть в каких войсках проходили службу действуюшие лица. И почему они молятся (службы справляют христианские по воскресным дням). Всё поняли - и создание "народной республики" отложили почему-то, "загадка" прям для меня.
Но дебилам-нардепам - смотреть обязательно. особенно мне нравится: "Козел умирал долго".
Съели того козла...

P.S. Если про козла, который "умирал долго", не найдете в этом ролике, то извините, там несколько роликов, пересмотрите все. Про пляж в Бердянске крайне занимательно, крайне. Приезжайте, гости "дорогие": и продажные твари из Рады, и из запоребрика.
И это, между прочим, единственное, что останавливает "гостей" из запоребрика.
Они то перспективу поняли, посмотрим, дотумкают ли нардепы.
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Потому что ватную ЗЕлень и Рыгов надо убивать, а не договариваться с ними.

Мы упустили момент, когда Украину можно и надо было очистить от недоукраинцев и кацапов.
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ракеты нужно делать и дальше
пастору респект!!!
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Весь этот блок давно пора отвезти к к бабьему яру, и тихо мирно.Хоть Турчинов и не идеал,- но он сделал то что смог.
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