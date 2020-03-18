 Депутаты ОПЗЖ требуют арестовать Турчинова

Это следует из заявления, размещенного на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь", передает Цензор.НЕТ.
Нардепы от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, Василий Нимченко, Юрий Загородний, Ренат Кузьмин, Виктор Черный и Илья Кива обратились к новоназначенному Генеральному прокурору, а также к руководству ГБР и СБУ с требованием расследовать уголовное дело, возбужденное ГБР по заявлению беглого президента Януковича, против Александра Турчинова, исполнявшего обязанности президента Украины в 2014 году.
Напомним, совсем недавно делегация фракции ОПЗЖ посещала Россию, где провела ряд встреч с руководством РФ.
В своем обращении заявители просят правоохранителей "не обращать внимания на героический ореол, созданный вышеупомянутой особе отдельными средствами массовой информации", а в срочном порядке привлечь Турчинова к уголовной ответственности за госизмену.
Датировано заявление 17 марта 2020 года.
Напомним, 17 марта 2020 года на внеочередной сессии ВРУ избрала новым Генеральным прокурором Ирину Венедиктову.
Теперь в ОПЗЖ с ним только Кива здороваться будет.
Кузьмін Ренат Равелійович (нар. 12 липня 1967, Донецьк) - український юрист і політик. Державний радник юстиції 1 класу, державний службовець 1 рангу. Був заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (з 4 жовтня 2013 до 2014[1]), першим заступником Генерального прокурора України (2010-2013).
#Главное_что_не_Порошенко.
Ждем... ждем... Когда уже наконец этот гнойник прорвется? Антимайдан, сцыкуны, имбецилы..
https://www.youtube.com/watch?v=NrGCqW4PLDM&list=PLEyPgwIPkHo4d7AZIZPoYUyBhqh8ORZ-1&index=3
Рекомендуется к просмотру всем дебилам, призывающим "арестовать" Турчинова. Снят не для дебилов-нардепов, конечно. Снят был сей "рекламный" ролик для ГРУ МО РФ, когда планировалось очередно создание "Мариупольской народной республики".
Те, кто в теме, поняли всё: и почему в ролике готявят деликатесных лягушек да улиток, и как воду находят, то есть в каких войсках проходили службу действуюшие лица. И почему они молятся (службы справляют христианские по воскресным дням). Всё поняли - и создание "народной республики" отложили почему-то, "загадка" прям для меня.
Но дебилам-нардепам - смотреть обязательно. особенно мне нравится: "Козел умирал долго".
Съели того козла...
P.S. Если про козла, который "умирал долго", не найдете в этом ролике, то извините, там несколько роликов, пересмотрите все. Про пляж в Бердянске крайне занимательно, крайне. Приезжайте, гости "дорогие": и продажные твари из Рады, и из запоребрика.
И это, между прочим, единственное, что останавливает "гостей" из запоребрика.
Они то перспективу поняли, посмотрим, дотумкают ли нардепы.
Мы упустили момент, когда Украину можно и надо было очистить от недоукраинцев и кацапов.
пастору респект!!!