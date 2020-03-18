 Депутаты ОПЗЖ требуют арестовать Турчинова

Это следует из заявления, размещенного на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь", передает Цензор.НЕТ.

Нардепы от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, Василий Нимченко, Юрий Загородний, Ренат Кузьмин, Виктор Черный и Илья Кива обратились к новоназначенному Генеральному прокурору, а также к руководству ГБР и СБУ с требованием расследовать уголовное дело, возбужденное ГБР по заявлению беглого президента Януковича, против Александра Турчинова, исполнявшего обязанности президента Украины в 2014 году.

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Напомним, совсем недавно делегация фракции ОПЗЖ посещала Россию, где провела ряд встреч с руководством РФ.

В своем обращении заявители просят правоохранителей "не обращать внимания на героический ореол, созданный вышеупомянутой особе отдельными средствами массовой информации", а в срочном порядке привлечь Турчинова к уголовной ответственности за госизмену.

Датировано заявление 17 марта 2020 года.

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Напомним, 17 марта 2020 года на внеочередной сессии ВРУ избрала новым Генеральным прокурором Ирину Венедиктову.