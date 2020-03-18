 Лидеры стран ЕС договорились о срочном разблокировании внутренних границ союза

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В связи с кризисом коронавируса многие страны Шенгенского пространства закрыли свои границы для иностранцев, в том числе и граждан ЕС, и эта проблема обсуждалась на видеосаммите во вторник, сообщила она.

"Абсолютно необходимо разблокировать внутренние границы как можно скорее", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита.

"Слишком много людей застряло на границах, они не могут попасть домой, и им надо помочь вернуться. Недопустимо много транспортных пробок, в которых простаивают фуры с грузами. Нам нужны эти грузы для функционирования внутреннего рынка ЕС", - заявила она.

Она сказала, что широкую поддержку всех лидеров стран союза получила идея "зеленых коридоров" для быстрого пропуска грузов через внутренние границы.

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Скорейшего решения требует и проблема трансграничных работников. Например, большинство персонала больниц Люксембурга живет во Франции и Германии. Они часами выстаивают на границе, чтобы попасть на работу или домой.

"Я много говорила по телефону с премьер-министром Польши о напряженности на польских границах", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

"Прежде всего, об организации зеленых коридоров для быстрого пропуска грузовиков. Но и о помощи тем, кто застрял на границе. Это люди из Эстонии, Латвии и Литвы. Им нужен коридор через Польшу, чтобы вернуться домой", - продолжила она.

"Заторы на границах вредят единому рынку ЕС, нашей экономике, создают барьеры для рынка труда, для трансграничных работников", - подытожила она.

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Урсула фон дер Ляйен отметила, что на видеосаммите поддержаны составленные Еврокомиссией директивы, призванные снять напряженность на тех границах, где установлен пограничный контроль.

"Контроль должен быть более гибким, более адресным, оставлять путь потокам товаров и тем людям, которым необходимо срочно пересечь границу", - подчеркнула она.

"Но пройдет какое-то время, прежде чем мы вновь отменим контроль на внутренних границах", - признала глава Еврокомиссии.

В то же время председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал во вторник вечером в числе приоритетов Евросоюза усиление внешних границ - "временное скоординированное ограничение на 30 дней необязательных поездок в ЕС на основе предложенного комиссией подхода".