EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  6623  25
Материалы по теме:
Все про:граница (3335) Евросоюз (12821) фон дер Ляйен Урсула (21) COVID-19 (1155)

 Лидеры стран ЕС договорились о срочном разблокировании внутренних границ союза

Заторы на внутренних границах Евросоюза должны быть сняты как можно скорее, и лидеры стран ЕС договорились об этом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В связи с кризисом коронавируса многие страны Шенгенского пространства закрыли свои границы для иностранцев, в том числе и граждан ЕС, и эта проблема обсуждалась на видеосаммите во вторник, сообщила она.

"Абсолютно необходимо разблокировать внутренние границы как можно скорее", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита.

"Слишком много людей застряло на границах, они не могут попасть домой, и им надо помочь вернуться. Недопустимо много транспортных пробок, в которых простаивают фуры с грузами. Нам нужны эти грузы для функционирования внутреннего рынка ЕС", - заявила она.

Она сказала, что широкую поддержку всех лидеров стран союза получила идея "зеленых коридоров" для быстрого пропуска грузов через внутренние границы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз на 30 дней планирует закрыть границы для "несущественных" поездок. ВИДЕО

Скорейшего решения требует и проблема трансграничных работников. Например, большинство персонала больниц Люксембурга живет во Франции и Германии. Они часами выстаивают на границе, чтобы попасть на работу или домой.

"Я много говорила по телефону с премьер-министром Польши о напряженности на польских границах", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

"Прежде всего, об организации зеленых коридоров для быстрого пропуска грузовиков. Но и о помощи тем, кто застрял на границе. Это люди из Эстонии, Латвии и Литвы. Им нужен коридор через Польшу, чтобы вернуться домой", - продолжила она.

"Заторы на границах вредят единому рынку ЕС, нашей экономике, создают барьеры для рынка труда, для трансграничных работников", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Остановить коронавирус в Европе невозможно, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен отметила, что на видеосаммите поддержаны составленные Еврокомиссией директивы, призванные снять напряженность на тех границах, где установлен пограничный контроль.

"Контроль должен быть более гибким, более адресным, оставлять путь потокам товаров и тем людям, которым необходимо срочно пересечь границу", - подчеркнула она.

"Но пройдет какое-то время, прежде чем мы вновь отменим контроль на внутренних границах", - признала глава Еврокомиссии.

В то же время председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал во вторник вечером в числе приоритетов Евросоюза усиление внешних границ - "временное скоординированное ограничение на 30 дней необязательных поездок в ЕС на основе предложенного комиссией подхода".

Источник: https://censor.net.ua/n3182274
 
 
 Топ комментарии
 
До Европопулистов стало доходить, что вреда от блокирования Границ больше чем от самого вируса, но они богатые, могут себе позволить.
 показать весь комментарий
 
наконец здравый смысл стал возвращаться в головы политиков . какой смысл было закатывать истерику ?
 показать весь комментарий
 
А мы даже между своими городами,сёлами останавливаем,во вам евролохи!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
До Европопулистов стало доходить, что вреда от блокирования Границ больше чем от самого вируса, но они богатые, могут себе позволить.
 показать весь комментарий
 
 
Разразившийся коронавирус окончательно перевернул мировой порядок. В начале февраля, размещая на обложке Си Цзиньпина в маске, журнал Time (его иногда считают влиятельным) потешался над китайской системой борьбы с вирусом.

«Для противостояния болезни нужно не только строить госпитали за несколько дней, необходимо доверие. А китайские методы с самого начала вызывали сомнения, - язвил автор главного материала номера Чарли Кемпбелл. - Кризис уже продемонстрировал, что централизованное политическое руководство во главе с Си сделало китайское общество хрупким».

Time утюжил недемократические китайские методы - с перекрытием целых городов, «лишением людей их прав» и прочим, в то время как просвещённый Западный Мир, обходясь куда меньшими ограничениями, смог не допустить распространения болезни.

В те же дни The New York Times (тоже «влиятельное издание») написала, что «свободные демократические страны благодаря развитию системы здравоохранения» лучше готовы к таким эпидемиям, чем авторитарные режимы, плюющие на свой народ.

Журналистка NYT Эми Кин писала, что в Китае «изолировали уязвимых пациентов без надлежащего ухода и порой оставляли их умирать». Каким неуклюжим, жестоким, малообразованным и беспросветно лгущим выглядел Китай в прессе.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Оказалось, что «свобода» и «демократия» - всё же слабая вакцина от вируса. Но, может, хотя бы хвалёная система здравоохранения не подкачает? Однако и тут провал. Тестирование в Европе оказалось из рук вон.

Смертность - на худших уровнях, равных тем, что в Китае были в первые дни, когда болезнь была совсем не изучена. Китайцы, видя всё это, предлагают европейцам: давайте лучше мы будем вас лечить.

Может, тогда не подкачала хвалёная западная система управления? Ведь не зря говорят, что там лучшие менеджеры и лучшие гуманитарные знания, в том числе по управлению кризисами. Но тут ещё больший провал. Принимаемые меры хаотичны, зачастую нелепы и запоздалы.

Болезнь быстро расползается.(с)
 показать весь комментарий
 
 
кризис с вирусом спланированная операция по ослаблению мировой экономики и усилению контроля над народом который стал отворачиватся от глобалистов и голосовать за правые партии в своих странах . им удалось с помощью средств массовой инофрмации создать панику и раздуть истерию на фоне отсутствия лекарств и вакцины от нового вируса . в результате чего политики пошли на неэффективные меры по карантину и закрытию границ . Китай пока ничего не решил с вирусом , он просто перестал сообщать достоверные данные о заболевших и умерших . Мало того китайцы начали агитационную войну обвиняя США в распространении вируса .
 показать весь комментарий
 
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ
 показать весь комментарий
 
Свиногрязный Китай каждый год привносит в мир новую версию неизлечимого вируса . Каждый год ! Вопрос у кого найдется мужество прекратить завязывать мировую экономику на косоглазую империю , диверсифицировав производство перенеся его в другие страны ? Большинство мировых политиков в том числе и в США находятся на зарплате правительства КНР . Известны миллиардные вливания китайских коммунистов в политические компании Хилари Клинтон , Джо Байдена , Бени Сандерса и других политиков Демократической партии и Республиканской . Шавки из Таймс CNN так же на коротком поводке у косоглазых комуняк.
 показать весь комментарий
 
Уахахах, а как пугали, как пугали. А тут давайте границы откроем Лидеры стран ЕС договорились о срочном разблокировании внутренних границ союза - Цензор.НЕТ 5778
 показать весь комментарий
 
А мы даже между своими городами,сёлами останавливаем,во вам евролохи!
 показать весь комментарий
 
 
Трамп закрывает авиасообщение с Европой, даже не поговорив об этом с союзниками.
 показать весь комментарий
 
Трамп закрыл въезд всем не гражданам из списка шенгенской зоны .
 показать весь комментарий
 
 
Представители «гражданского общества», только замаячила болезнь, ринулись из Милана и прочих крупных городов в родные деревни, разнося заразу. Выходили гулять из-под карантина, отказывались отказываться целоваться. Лидеры стран ЕС договорились о срочном разблокировании внутренних границ союза - Цензор.НЕТ 8616
 показать весь комментарий
 
Это проблемы Трампа,он старый дед,состоятельный,все в этой жизни попробовал,имеет под собой самую могущественную страну и может себе прикалываться как хочет и с кого угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Не путайте полную блокировку (какую ввели в ЕС) с отменой общественного транспорта.
 показать весь комментарий
 
Та я не путаю,я самозанятый и имею личный транспорт,жена тоже.Я просто вижу как путают в масштабах государства.
 показать весь комментарий
 
На чешско - польской границе, вчера была 30-ти километровая очередь.
 показать весь комментарий
 
наконец здравый смысл стал возвращаться в головы политиков . какой смысл было закатывать истерику ?
 показать весь комментарий
 
 
Превратить ЕС в "много хуторков в степи", так сразу и везде, не выходит...
 показать весь комментарий
 
Вирус плохо распространяется?
Нужно срочно возить больных через все страны ЕС.

 показать весь комментарий
 
Не плутайте контроль на внутр. кордонах ЄС і закриття зовнішнх кордонів
 показать весь комментарий
 
Эксперты здравоохранения сообщили, что ношение масок и перчаток является не только бесполезной мерой профилактики коронавирусной инфекции, но также может способствовать распространению заболевания. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
 показать весь комментарий
 
верно. а внешние закрыть. особенно от средневекового сброда с востока.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх