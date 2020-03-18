 Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит украинцев не верить слухам о карантине

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
В полиции отметили, что цель тех, кто распространяет фейки в таких условиях, - распространение паники и дестабилизация ситуации.
"Фейки, слухи и откровенная ложь имеет разнообразный характер: начиная от фейка о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности", - подчеркнули в полиции.
Украинцев просят критически относиться к таким слухам и сообщать в департамент киберполиции об их распространении на электронный адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua и по телефону 0442900110 для установления источников их распространения и привлечения к ответственности лиц.
В полиции подчеркнули, что по вопросам карантина в Украине из-за коронавируса (COVID-19) официальная информация будет распространяться исключительно по официальным каналам через интернет-порталы президента, Кабмина, Минздрава и МВД.
Всіх закликають сидіти вдома, а не тинятись вулицями.
Чего ради моим детям и нам дома сидеть?
Одеваемся, берем бутерброды и ... шагом марш.
Пока, пока.
До вечера.
...
..
Но не это главное.
Главное, что панические настроения и недовольство граждан специально подогреваются.
И так все сложно, но кому-то этого мало. Нужен бунт, социальный взрыв. Тогда власть можно захватить голыми руками. Как это сделал путлер в Крыму , раздув миф про бандеровцев, убивающих за русский язык.
Все это очень херово , говорю для тех, кто может думать, не только кушать и спать