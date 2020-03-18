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 Общество, За рубежом, Здоровье
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 СOVID-19: в мире инфицированы 198,1 тыс. человек, умерли 7954, вылечились 81,9 тыс.

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 155 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество умерших возросло до 7 954 человек. В то же время выздоровели от болезни 81 960 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 086 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 122 человека.

Второй страной по скорости распространения коронавируса является Италия, здесь зафиксировано 31 506 случаев заражения, а число жертв уже достигло 2 503 человек. В Иране уже инфицированы 16 169 человек, количество летальных исходов составляет 988.

В Испании заразились коронавирусом 11 826 человек, скончались 533 человека.

Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 9360 человек (вчера - 7272), умерли - 26; Франции – 7695 (6650), умерли 148, Швейцарии - 2700 (2330), умерли - 27, Великобритании - 1960 (1553), умерли - 71, Норвегии - 1 471, умерли - три, Нидерландах - 1710, умерли - 43, Австрии - 1332, умерли - 3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Количество зараженных в США увеличилось до 6496 (данные за вчерашний день - 4661), умерли - 105.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом остаются в штате Нью-Йорк (1 тыс. 653 человека), за ним следуют штаты Вашингтон (1012), Калифорния (579), Нью-Джерси (267), Массачусетс (218) и Флорида (210).

В материковом Китае - 81050 больных (скончались 3223),  Южной Корее - 8413 (84).

СOVID-19: в мире инфицированы 198,1 тыс. человек, умерли 7954, вылечились 81,9 тыс. 01

Как собщалось, согласно данным Минздрава, 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

Источник: https://censor.net.ua/n3182271
 
 
 Топ комментарии
 
Прімітє наши вам соболєзнованія. СOVID-19: в мире инфицированы 198,1 тыс. человек, умерли 7954, вылечились 81,9 тыс. - Цензор.НЕТ 5230
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Навряд чи всіх порахували.
Навіть в Китаї.
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что бы уменьшить население нужен ядерный пепел, кароче по хардкору как завещал секелев. А вирус это фигня, в любом случаее антивирус уже есть, просто выдерживают паузу шоб бабла больше скосить
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На планете Земля проживает 7,5 миллиардов людей.
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Думаешь уменьшится население? Никогда, человечество самый страшный вирус.
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что бы уменьшить население нужен ядерный пепел, кароче по хардкору как завещал секелев. А вирус это фигня, в любом случаее антивирус уже есть, просто выдерживают паузу шоб бабла больше скосить
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Наши тоже торопятся, Киевлян загнали в бусы, что бы больше заразилось.
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Навряд чи всіх порахували.
Навіть в Китаї.
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Теми ли мы цифрами отслеживаем ситуацию вокруг коронавируса COVID-19? Очень важно понять, как ведется учет, и получить ответ на вопрос - люди умирают "ОТ" коронавируса или "С" коронавирусом? Был ли коронавирус (или его осложнения) именно причиной смерти или коронавирус на момент смерти просто находился в организме человека, а смерть наступила от совсем других причин? https://bonus.work/articles/covid-19
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Бардак, и искусственно нагнетаемый психоз.
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Інфікованих точно значно більше. В 5-10 разів більше.
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В Норвегии, Нидерландах и Австрии заболело примерно одинаковое количество человек, а вот количество умерших разнится в разы!!!
И как тут высчитать процент смертности??
Мне кажется что к смерти от вируса сейчас врачи причисляют и тех кто помер НЕ от вируса а гриппа с осложнением.
Иначе я не могу объяснить такие расхождения смертности. Вряд ли организмы людей в Норвегии, Нидерландах и Австрии так разнятся. Или нужно признать что скажем в Норвегии у людей иммунитет выше чем у др.
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Считаем для простоты на 1 миллион жителей «цивилизованных стран».
Берем максимум - средняя продолжительность жизни у них 80 лет.
Значит за 1 год ОБЯЗАНО умереть 1 000 000 / 80 = 12 500 человек.
Будем, для простоты, считать, что половина из них умирает от аварий, болезней, при родах и т.п., а половина просто от старости.
Все СМИ ужасаются ежедневным цифрам смертей, а мы посчитаем.
12 500 / 365,25 = 34,22 человека на один миллион жителей в день.
Из них 17 человек очень преклонного возраста.
Для любой страны можете сами посчитать, а я посчитаю для самой обосравшейся напуганной - Италии.
17 х 60 = 1020 стариков в день!
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эта цифра с учётом наличия ТЕСТилок в стране, мы самая здоровая нация, пока не завезут тесты, а когда узнаем результат охренеем - и чего мы боялись обычного ОРЗ?
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Паника появляется там где появляются тесты. До момента появления тестов регион живет обычной жизнью и не наблюдает никакого атипичного поведения по сравнению с предыдущими периодами. Вопрос - если у человека была перхоть и он умер, то он умер от перхоти или с перхотью?
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