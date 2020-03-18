 В первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега. КАРТА

Как показывает карта Google, на данный момент наиболее проблематично добраться до правого берега, передает Цензор.НЕТ.
На Левом берегу на подъездах к мостам образовались серьезные пробки, а вдоль "красной" ветки от станции метро Черниговская до Левобережной на Броварском проспекте – одна большая пробка.
Похожая ситуация и на проспекте Бажана вдоль "зеленой ветки" – авто стоят от "Позняков" до въезда на Южный мост.
Также пробки наблюдаются на проспекте Победы от "Житомирской" до "Святошина" в направлении к центру.
Через неделю народ и бизнесмены просто плюнут на карантин ибо все теряют деньги и работу.
Може наш сонцесяйний милостиво дозволить роботу метро ? Трошки.На півшишечки.
Спихне ідіотське рішення на непрофесіоналізм свого уряду,і дозволить.Ощасливить холопів.
Мэры заартачились было, но Монорада ввела мэрам уголовную ответственность за невыполнение. С мэров взятки гладки.
Маразм должен дойти до предела, каждый должен его почувствовать и проклянуть зевладу.
Бо зебилы в Раде херню напринимают, в кабмине - херни наделают
Среди украинцев есть образованные и опытные , и не стоит зависить от дураков
На сегодняшний день мы имеем1. Перепуганного, ничего не понимающего президента.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.
Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и партии "Слуга народа". Других причин кризиса нет.
Единственным методом преодоления кризиса является роспуск парламента, избрание нового состава парламента и импичмент президенту.
Сейчас других решений не существует. Усе, зебилы, представление закончилось. Приехали.
скопила в других местах где они еще теснее сплотились в борьбе с вирусом.
Непонятно какой вирус опаснее коронавирус или зеленавирус или они рука об руку шагают по Киеву...
И не медицинского то же.
Вот это проблема.
Каец зеля больной.
Почему больной - Зеленский, а лечат такими тупыми методами всех нас, почему?!
1. Чиновники, которые закрыли метро, сидят на тяжелых наркотиках.
2. Вредители. И не те мнимые, что при сралине, а настоящие.
Маршрутки на Вишневое даже не ездят.
..ля тут жить реально опасно становится.
Или вы думаете - вода сама собой из крана течет? а мусор кто убирает? у всех мусорщиков по личной машине что ли?
Когда киевляне разграбят маназины добытые продукты надо защищать.
И их надо на чем то готовить.
При том что их запас не может быть неограниченным.
Нужно перебираться к земле.
Думали...?
Странно, никто не ожидал.
Когда похороны экономики?
А если эти люди не доберутся на работу - кто нам доставит и продаст продукты, лекарства, воду, электричество!?