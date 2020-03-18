EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости
  14456  162
Материалы по теме:
Все про:карантин (447) Киев (18715) Метрополитен (680) пробки (325)

 В первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега. КАРТА

Киев в первый день закрытого метрополитена утром остановился в пробках.

Как показывает карта Google, на данный момент наиболее проблематично добраться до правого берега, передает Цензор.НЕТ.

На Левом берегу на подъездах к мостам образовались серьезные пробки, а вдоль "красной" ветки от станции метро Черниговская до Левобережной на Броварском проспекте – одна большая пробка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят закрывающееся до 3 апреля метро, - КГГА

Похожая ситуация и на проспекте Бажана вдоль "зеленой ветки" – авто стоят от "Позняков" до въезда на Южный мост.

Также пробки наблюдаются на проспекте Победы от "Житомирской" до "Святошина" в направлении к центру.

В первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега 01
В первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182269
 
 
 Топ комментарии
 
Вот автобус ждут, ну тут человек 15, так что явно в 2 маршрутки влезут
У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега - Цензор.НЕТ 6500
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
а зачем? я же не кричу - я просто констатирую факт ))
 показать весь комментарий
 
якщо ви адепт зіц-Зєлупи, то можете сміливо вважати, що я вас персонально обісрав.
 показать весь комментарий
 
я не являюсь адептом ни зели ни пороха ни яныка ни юща - я просто хочу чтобы вся наша страна не была разделена на адептов когото там, и люди в ней не сра.лись постоянно, а просто жили нормально
 показать весь комментарий
 
Уже очевидно что люди не будут 2 недели сидеть дома. Отмена метро - это бред. В маршрутках заразится больше. В магазине и аптеке берут руками деньги и тоже заражаются. Пока придешь домой чтоб помыть руки по пути уже пару раз дотронешься не замечая свое лицо.
Через неделю народ и бизнесмены просто плюнут на карантин ибо все теряют деньги и работу.
 показать весь комментарий
 
 
Ну что же, тогда придется подождать когда физически поредеют ряды тех, кто решил поплевать на карантин)
 показать весь комментарий
 
 
Руки мити не потрібно, бо про це ще місяць тому казав Комаровський, а він ватник.
 показать весь комментарий
 
Хто б міг подумати !
Може наш сонцесяйний милостиво дозволить роботу метро ? Трошки.На півшишечки.
Спихне ідіотське рішення на непрофесіоналізм свого уряду,і дозволить.Ощасливить холопів.
 показать весь комментарий
 
 
Не выйдет спихнуть на уряд. Он лично первый озвучил этот идиотизм и дал поручение правительству. Правительство кинулось выполнять. Тут читаем: В.Суворов "Самоубийство", глава "Про почтальонов с министерскими окладами" - Зе советовал почитать, та сделайте одолжение.
Мэры заартачились было, но Монорада ввела мэрам уголовную ответственность за невыполнение. С мэров взятки гладки.
Маразм должен дойти до предела, каждый должен его почувствовать и проклянуть зевладу.
 показать весь комментарий
 
 
Чим ми відрізняємось від Європи??? Ось тут можна побачити це он-лайн камера у Варшаві одна з центральних вулиць біля головного вокзалу по якій в звичайні дні проїхати без затору просто не можливо а тим більше в час пік! І врахуйте що простим полякам також треба добиратись на роботу заробляти гроші щоб кормити свої сім'ї! Ми на превеликий жаль приречені а коронавірус тільки пришвидшить наш кінець!!! https://www.youtube.com/watch?v=ZTa4ap3i278
 показать весь комментарий
 
Так я сам і вся моя сім'я тут в Україні живемо.
 показать весь комментарий
 
и с каждым днем все веселее и веселее! только зебильная власть может с начало ввести, а потом думать!
 показать весь комментарий
 
 
Наверно не помешал бы ГРАЖДАНСКИЙ ШТАБ МАЙДАНА
Бо зебилы в Раде херню напринимают, в кабмине - херни наделают
Среди украинцев есть образованные и опытные , и не стоит зависить от дураков
 показать весь комментарий
 
 
Люди отобрали власть у "ГРАЖДАНСКИЙ ШТАБ МАЙДАНА" и отдали клоунам. Теперь должны прочувствовать.
 показать весь комментарий
 
 
Вам хочется семибоярщины, и как следствие неизбежного хаоса, где каждый будет считать себя самой главной арканзасской перечницей?Лучше уж принцип единоначалия в таких делах.
 показать весь комментарий
 
Да они и так уже напринимали там кучу херни, давно заработали себе пожизненный срок с конфискацией всего имущества.
 показать весь комментарий
 
На правах плагиата. Впрочем, это не имеет значения.
На сегодняшний день мы имеем1. Перепуганного, ничего не понимающего президента.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.

Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и партии "Слуга народа". Других причин кризиса нет.
Единственным методом преодоления кризиса является роспуск парламента, избрание нового состава парламента и импичмент президенту.

Сейчас других решений не существует. Усе, зебилы, представление закончилось. Приехали.
 показать весь комментарий
 
 
Починати треба з негайної відставки Зе. Добровільної відставки. Якщо люди солідарно зголосяться визнати Зе своєю помилкою, то Зе піде. Але люди мають визнати свою помилку.
 показать весь комментарий
 
 
Тим не меньш люди, що обрали Зе, не помилились. Пе - така сама помилка, може ще гірша. Тому українцям треба узгодити нормального лідера в прези. Тут треба попрацювати всім.
 показать весь комментарий
 
 
Как ты можеш требовать от других то,что сам не способен понять и сделать? Иди развивайся умственно зебуин.
 показать весь комментарий
 
 
власть хотела не скапливать людей в метро? - не скопила.
скопила в других местах где они еще теснее сплотились в борьбе с вирусом.
Непонятно какой вирус опаснее коронавирус или зеленавирус или они рука об руку шагают по Киеву...
 показать весь комментарий
 
 
Нужно запрещать личный и общественный транспорт - членовозам будет проще ездить).
 показать весь комментарий
 
 
80% среднего мед персонала (мед.сестры,младшие мед.сестры,технические работники) в больницах Киева на работу приезжают из области,а точнее из ближних сел!! Как им добраться до работы? И кто вас будет спасать в больницах?
 показать весь комментарий
 
 
В Феофании медперсонал в 100% готовности. А остальное не важно...
 показать весь комментарий
 
 
Именно.
И не медицинского то же.
Вот это проблема.
 показать весь комментарий
 
 
а по Киеву добираться как? тоже не сахар. Сколько людей живет на Левом берегу, а работают на правом.
Каец зеля больной.
Почему больной - Зеленский, а лечат такими тупыми методами всех нас, почему?!
 показать весь комментарий
 
Тут два варианта:

1. Чиновники, которые закрыли метро, сидят на тяжелых наркотиках.
2. Вредители. И не те мнимые, что при сралине, а настоящие.
 показать весь комментарий
 
 
Есть третий вариант: Идиоты, которые голосовали "поприколу".
 показать весь комментарий
 
 
Є "пропозиція, що вражає своєю простотою та оригінальністю..." - облаштувать спальні місця, на місці роботи... Люди відпрацювали зміну чи робочий день, повечеряли, і на нари з матрасом... Вранці встали, поснідали - і за роботу... І так цілий тиждень. А на вихідні - додому... Японці подібне, вже давно практикують. Для тих, хто живе далеко від місця роботи, створюють "касетні нічліжки" на місці роботи, чи поблизу. В "касеті" можна лише лежать і сидіть. Є світильник, телевізор, розетки для включення електробритви, зарядних пристроїв, поличка для книг...
 показать весь комментарий
 
 
трудовой лагерь с усиленым питанием и полочкой для книг - пожизненное короче
 показать весь комментарий
 
 
Й це може бути тільки за умов, що вдома не чекають голодні діти, коти, собаки, свині та недоєна корова.
 показать весь комментарий
 
А на другий день Київ потоне в лайні та смітті ! Бо не приїде з Ніжина сантехнік дядько Гриша , та з Фастова прибиральниця тьотя Ніна ! Електрички ж не ходять ...
 показать весь комментарий
 
 
С сегодняшнего дня.
Маршрутки на Вишневое даже не ездят.
 показать весь комментарий
 
 
У Харкові з ранку майже транспортній колапс! Це ж треба штучно створити і дійти до такого! Великі скупчення людей ще до 6 години ранку стоять на зупинках маршруток, трамваїв та тролейбусів! Так, кількість одиниць рухомого складу збільшилась. Проте, всупереч рекомендаціям і настановам, забиті вщент, як оселедці в бочці!Тіснява і штовханина в намаганні потрапити в салон! Дивні і наші люди! Які там 10 чи 20 людей на салон! Воно то пізніше, мабуть, попустить, після початку робочого дня! Але! Що виправданіше? Закрити метро, чи набивати людьми впритул один до одного у салони транспорту? А як приміським мешканцям добиратися до роботи? Електричок та маршруток катма! Оце продумали! Оце "благодєтєлі"...
 показать весь комментарий
 
 
Колапс в Харкові був навесні 1933го. Тоді на вулицях лежали вмерлі від голоду люди. Харків - єдине місто в Україні, що мерли від голоду навіть городяни, а не тільки селяни. Але все одно харківчани голосують за проросійських допів-гепів. Розумні люди, що сконцентрували в місті найбільш науковмісткі виробництва, роблять дурню, коли лізуть до паРаші.
 показать весь комментарий
 
 
а кто поставит продукты, лекарства, кто их продаст? ка доберутся на работу работники скорых, пожарники, работники киевводоканала, киевэнерго?
..ля тут жить реально опасно становится.
 показать весь комментарий
 
Это хорошо. зеленский, готовься к старту
 показать весь комментарий
 
Ну и где там особо пробки? Как для 9 часов рабочего дня то дороги свободны. Тянучки только в районе мостов через Днепр, но до карантина там в такое время вообще все стояло.
 показать весь комментарий
 
пистец, зеленая овца, не может собрать яйца в кучу и принять нормальное решение, закрыть все учреждения, что за сраные рекомендации ?! на улицах начинается ад, или карантин, или включайте метро, имбецилы, в транспорте друг у друга на головах стоят !!!
 показать весь комментарий
 
 
А если эти люди не доберутся на работу - кто нам доставит и продаст продукты, лекарства, воду, электричество!?

Или вы думаете - вода сама собой из крана течет? а мусор кто убирает? у всех мусорщиков по личной машине что ли?
 показать весь комментарий
 
Опять же.
Когда киевляне разграбят маназины добытые продукты надо защищать.
И их надо на чем то готовить.
При том что их запас не может быть неограниченным.
Нужно перебираться к земле.
 показать весь комментарий
 
Всіх вітаю з короновірусом головного мозку влади
 показать весь комментарий
 
 
Ой дебилы... неожиданно получилось, да? И кто бы мог такого ожидать, ведь думали, что метро в Киеве для развлечения служит и никакой нагрузки на себя не берет.
 показать весь комментарий
 
 
Пробки?
Странно, никто не ожидал. У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега - Цензор.НЕТ 449
Когда похороны экономики?
 показать весь комментарий
 
 
Вместо похорон надо ехать на полонины картоху сажать.
 показать весь комментарий
 
 
Вот вам и первые ласточки коллапса. Скоро люди начнут больше умирать (не дай Бог конечно) не от короновируса, а от того, что к ним не сможет добраться скорая помощь, пожарные и полиция. Так, что еще не факт, что опасней для людей, короновирус или бездарная власть. Толи еще будет. Всем здоровья.
 показать весь комментарий
 
 
а как доберутся на работу полицейские, пожарники и медики, вас не интересует? а кто поставляет нам воду, электричества, продукты, лекарства?
 показать весь комментарий
 
Люди которые в глаза никогда метро не видели возмущены его закрытием.
 показать весь комментарий
 
Теперь Слуги будут возить Панов на работу на Мерсах, как до революции.
 показать весь комментарий
 
Аж 4 моста через Дніпро міста мільйонника! У Варшаві 8 мостів при тому, що населення вдвічи менше. У цій країні хтось почне думати про її громадян?
 показать весь комментарий
 
Заставь дурака Богу молиться он и лоб расшибет))) это про вас зебилы
 показать весь комментарий
 
 
а запостите кто-то фотки с остановок, где люди в очередях километровых, а на посадке в маршрутки - давятся!
А если эти люди не доберутся на работу - кто нам доставит и продаст продукты, лекарства, воду, электричество!?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх