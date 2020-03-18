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 Общество
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Все про:Одесская область (1937) рынок (423) COVID-19 (1155)

 Крупнейший в Украине рынок, где работает около 60 тысяч человек, закрывается на карантин

Крупнейший в Украине промтоварный рынок "Седьмой километр", находящийся в Одесской области, закрывается на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте рынка.

"В связи с обращением Президента Украины и в соответствии с постановлением Кабинета Министров нашей страны от 16 марта 2020 №215 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 11 марта 2020 № 211" по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, администрация Промтоварного рынка "7 километр" вводит ограничения в работу рынка. Все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел прекращают прием посетителей. Исключение составят те службы, которые осуществляют оказание неотложной медицинской помощи и реагирование на чрезвычайные ситуации", - сказано в сообщении.

Соответствующий приказ по предприятию подписан 17 марта 2020 года директором ООО "Промтоварный рынок".

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID-19, администрация обращает внимание предпринимателей - субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Промтоварного рынка, что Кабинетом Министров введен карантин до 3 апреля 2020 года на всей территории Украины.

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Введенный правительством страны карантин предусматривает запрет с 17 марта до 3 апреля 2020 года работу субъектов хозяйствования, которые осуществляют прием посетителей, в том числе:

- предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.),

- торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности,

- фитнес-центров и учреждений культуры,

- торгового и бытового обслуживания населения, кроме розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, банковской и страховой деятельности, а также торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг по общественному питанию с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

"Ввиду того, что администрация рынка не ведет собственную торговую деятельность и не располагает полномочиями вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей, - обращаем внимание, что все субъекты хозяйствования на рынке обязаны соблюдать требования и порядок работы в период карантинных мероприятий, введенных постановлением Кабинета Министров.

Доступ субъектов хозяйственной деятельности (физических лиц – предпринимателей и юридических лиц), их представителей, арендаторов, наемных работников, в торговые объекты и к принадлежащему им имуществу осуществляется в соответствии с установленным графиком работы Промрынка как всегда по пропускам.

Согласно приказу, профильные службы рынка будут продолжать проводить ежедневную усиленную дезинфекцию общественных территорий Промрынка. Все работники предприятия будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Предприниматели будут своевременно информироваться о вводимых государством требованиях в рамках чрезвычайной ситуации и о возможных изменениях в работе.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - сказано в сообщении..

СПРАВКА: ООО "Промтоварный рынок" — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. (Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20). На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь. Ежедневно Промтоварный рынок "Седьмой километр" посещают до 200 тысяч человек. Время работы рынка: с понедельника по четверг — с 6.00 до 15.00, суббота и воскресенье — с 6.00 до 16.00. Пятница — выходной.

Источник: https://censor.net.ua/n3182263
 
   
 Топ комментарии
 
Странно все это, может это потому что в руководстве страны люди еврейской национальности? Почему мы примеряем на себя ситуацию юга Европы и Китая? Почему не взять Швецию? В Швеции 1200 заболевших, 8 умерших, все престарелые люди за 80 лет. Процент смертности 0,7. Шведы карантин не вводили, работают в обычном режиме, ограничились усиленными мерами гигиены. У нас заболевших десяток, умерла одна женщина 73 года, по второй умершей диагноз не подтвердился. Так ли стоит останавливать страну, тем более можем ли мы себе это позволить, на какие шиши?
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Давай, "бубочка", деньги им давай.
Вот сейчас посмотрим, что вы все, Слуги Народа, будете делать, когда голодная толпа (а денег то у населения нет и гривна скоро начнет свое закономерное падение в пропасть) будете делать.
Попробуйте стрелять в толпу ваших голодных избирателей.
А я - вот я посмотрю.
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Цей вірус може мати жахливі наслідки...Голод...
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Так я теж хочу бути президентом.
А колір візьму собі ....персиковий.
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метро закрыли,за то в тролейбусы трамваи люди набиваются как кильки.маршрутки все переполненны..кто пешком чешет кто великом а кто дома бухает.
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как обезопасить себя при встрече с коронавирусом и другими вирусами, записала бывший врач-инфекционист. Женщина рекомендует к светлой стороне маски, которая прикладывается к лицу, приклеить ежедневную тонкую гигиеническую прокладку. На поверхность прокладки следует нанести капли прополиса на спирту или водной основе и равномерно распределить. Альтернатива - масло чайного дерева, эвкалиптовое или пихтовое масло, а также цитросепт (экстракт семян грейпфрута). Все они содержат природные фитонциды, которые губительно действуют на вирусы и бактерии. Такая маска защитит вас, если вы находитесь в контакте с больными или в местах массового скопления людей. Это средство защиты инфекционист рекомендует использовать и в качестве ингаляции при простуде с кашлем.

Отметим, что эта рекомендация доктора уже стала поводом для множества фотожаб и мемов с использованием женских прокладок. Одни пользователи соцсетей его высмеивают, другие утверждают, что так от коронавируса с начала пандемии защищаются европейцы.
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Антисептик своїми руками. Аптекар теж людина..Тепер маю рецепт. Записуйте:
- етанол (спирт) 96% 830мл
- перекис водню 45мл
- гліцерин 98% 15мл
- вода 110 мл
.... пляшечку з розбрискувачем можна придбати. вони є у продажу. носіть з собою.
поширюйте.
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Рекомендации от ВОЗ звучала как 833 мл спирта. КУДА 3 МЛ ДЕЛИ, ГАДЫ!!??))))Опять олигархи украли небось, зрадааааа!!!!
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Не знаю помогает это от короновируса или нет. Но вот маслом чайного дерева я раньше всегда лечился при простудах всяких... Дышал им, довольно быстро помогало.
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и куда пойдут и что будут делать все эти люди...?
как выживать...?
Нельзя было как то наладить работу этого рынка в условиях карантина...?
Поголовно маски, дезинфекции, турникеты и тд....?
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В Словакии закрыты все магазины
Могут перейти на интернет продажу - но продавцы не знают компов
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На 7 километре торгуют в основном азиаты, это им месть от короновируса..
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цена маски в украине 20 грн.. цена маски в ЕС от 9 евро... а вот в Китае ВСЁ сделали бесплатно да и маска помогает только первы 2 часа а потом можешь её на х.. одеть
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Цей вірус може мати жахливі наслідки...Голод...
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Голод, холод, рост преступности, снижение деторождаемости, борьба за энергоносители, ......
Зато, остановиться глобальное потепление.
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Заставь дурня Богу молитись, він і лоба розшибе...
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У нас воєнізована країна,це важливо на часі.
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Нет, сейчас все наоборот начнут картошку садить вместо газонов - делать то нечего
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Ну да, собачки газоны хорошоооо унавозили...
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Ага,якщо пару днів не буде можливості купити трусів оптом, то всі помруть з голоду.
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"Хочешь жить, умей .... свернуться"
Концепция изменилась. Крупнейший в Украине рынок, где работает около 60 тысяч человек, закрывается на карантин - Цензор.НЕТ 7409
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Странно все это, может это потому что в руководстве страны люди еврейской национальности? Почему мы примеряем на себя ситуацию юга Европы и Китая? Почему не взять Швецию? В Швеции 1200 заболевших, 8 умерших, все престарелые люди за 80 лет. Процент смертности 0,7. Шведы карантин не вводили, работают в обычном режиме, ограничились усиленными мерами гигиены. У нас заболевших десяток, умерла одна женщина 73 года, по второй умершей диагноз не подтвердился. Так ли стоит останавливать страну, тем более можем ли мы себе это позволить, на какие шиши?
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Задача растянуть эпидемию до тепла, чтобы меньше людей ОДНОВРЕМЕННО заболели
Это правильный подход
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А кто этих людей будет кормить до тепла? Скока там у реформаторов в бюджете осталось?
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в Индонезии , Тайване . Сингапуре распространяется при +30--33 .
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Не мешайте Бубочке " копать себе могилу" . У него очень хорошо получается . Найбільший в Україні ринок, де працює близько 60 тисяч осіб, закривається на карантин - Цензор.НЕТ 2350 .

Да - это ( коллапс экономики ) больно ударит по обществу , да - плохо будет всем , за то будет хорошая прививка от Зе-вируса , на будущее .
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а какой доказаанный показатель сметности в украине аж 2 чела доказанных что были заражены и умерли именно изза короно ?умерло на 30.000.000 это 0,00000016%
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Отож и посмотрите что с Киевом сделали, с утра люди давятся в троллейбусах и автобусах разнося всевозможную заразу кругом. Апофеоз идиотизма...
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Потому что у нас никто не готов, 3 месяца масками торговали и предела буду что все уже подготовились. Одесская область, город Ананьев, аппаратов вентиляции лёгких - ОДИН на весь район. Как вы думаете у нас будет как в Швеции?
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Не будет, никому дела нет, народ гоняют как стадо, то один вирус то другой.
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Разумное решение - зачем продавцов через весь город гонять
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Санжарское радио интересуется:
"Как самочувствие?"
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Бачте, як цікавиться.
Воно сподівається, що ми з вами захворіємо.
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Давай, "бубочка", деньги им давай.
Вот сейчас посмотрим, что вы все, Слуги Народа, будете делать, когда голодная толпа (а денег то у населения нет и гривна скоро начнет свое закономерное падение в пропасть) будете делать.
Попробуйте стрелять в толпу ваших голодных избирателей.
А я - вот я посмотрю.
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Выбрали необразованные зебилы непрофессиональную власть
Потому что надо смотреть на опыт работы в государстве кандидата - а не пиар на тв
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ЗЕбилы смотрят в голубой экран.
Передача "Сказка за сказкой"
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7км давно умер. я там лет 5 назад последний раз был. ехать 15 мин
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Я летом была - ткань на шторы покупала . Народа масса
Турки оптом продают свои ткани- рулонами. Турки молодцы - все технологи европейские себе скопировали
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Може нарешті з'явить от'явлєнний одеський правдоруб - зебіл ))
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Пандемия это информационная спецоперация мировых финансовых групп с целью обрушить фондовые рынки и скупить потом акции за копейки. Перераспределение крупной собственности.
Бедные страны (а это 60% стран) обанкротятся и распродадут ТНК свои недра, землю и пр. активы.
После этого правительства бедных стран будет готово ноги целовать мировым ТНК за то чтобы они дали еду (ножки Буша, мешки с рисом...).
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они бы и так обрушились . все указывало на это . Все было перегрето уже давно .Никому сейчас из стран это не выгодно .
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Обрушиваются акции крупнейших корпораций мира , входящих в мировые финансовые группы . Хотите сказать что они сами обрушивают стоимость своих же акций . ? Акции бедных стран и так стоят копейки , попробуйте ещё заставить финансовых воротил купить эти акции . Найбільший в Україні ринок, де працює близько 60 тисяч осіб, закривається на карантин - Цензор.НЕТ 4381 .
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Закрыть не проблема. Главное было обеспечить подушку безопасности для этих людей. Продуктовые рынки при этом работают. Люди ходят без масок, и этих людей очень много.

Все это больше похоже на панику. Люди , оставшиеся без работы, должны как-то кормить свои семьи.

Панические решения непродуманные - хотя и вызваны благими намерениями ,не приведут ни к чему хорошему.

Все одесситы хорошо плавают в основном, и все мы знаем, что будет, если ты, например, как в детстве, заплыл далеко за буйки, и вдруг начинаешь паниковать. Утонешь с большой вероятностью.
Я бы не закрывала ничего. Ограничения по количеству посетителей закрытых помещений, закрытые учебные заведения , без ограничений- открытые площадки- только средства индивидуальной защиты.

Но если введены такие жесткие ограничения, то нужны налоговые каникулы, решение вопроса с кредитами- а этого нет пока. Государство в таком случае ожидает коллапс. Цепочка невыплат потянет за собой все структуры. И коронавирус покажется тогда не последним злом.
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и что продавцам теперь делать как зарабатывать кто им компенсирует? ну будет больше криминала
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