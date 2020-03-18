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 Политика Украины
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 Austrian Airlines доставит украинцев в Киев из Вены, - Криклий

Авиакомпания Austrian Airlines обеспечит вылет украинцев 18 марта из Вены и их доставку в 13:30 в Киев, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Украинцы сегодня смогут вылететь из Вены - Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Киев в 13:30", - сообщил Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры вместе с Госавиаслужбой круглосуточно работают с авиакомпаниями и туроператорами для возврата граждан Украины.

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"Работаем над тем, чтобы в ближайшее время забрать тех, кто не попадет на этот рейс", - добавил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3182260
 
 
 Топ комментарии
 
А почему нет инфо как из раши добираются предатели - работнички в Украину?
Там уже более 100 больных
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Austrian Airlines доставит украинцев в Киев из Вены, - Криклий

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Тоже за тисячу долярів, як і БєнєМАУ?
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Поміряли температуру й по домам? Розумні євреї (це не про ЗЄ), а в Ізраїлі, взагалі то роблять 2 тижневий карантин.
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А почему нет инфо как из раши добираются предатели - работнички в Украину?
Там уже более 100 больных
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При чем СОКРЫТИЕ ДАННЫХ, отсутствие тестов и китайцев полная Сибирь
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РАБссия обогнала Италию по количеству трупов от коросты.Ужос
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Austrian Airlines доставит украинцев в Киев из Вены, - Криклий

**********
Тоже за тисячу долярів, як і БєнєМАУ?
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Pojezdom s Frankfurta na ****** stojilo 50000 evro za 61 celoveka.Tut s raznix stran privezli Ukraina,Belorus,Latvija i Litva.Teper proveriajet vsex
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Я тут беспокоюсь, а как теперь всякие героины и кокаины будут детки депутатов(якобы учатся) да чиновников в Европе будут доставать?
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Совдеповская программа Время за 26 апреля 1986 года сообщила в 17 секундном сообщении : на Чернобыльской АЭС произошла авария на одном из энергоблоков.Принимаются меры по ликвидации аварии.Что произошло на самом деле мы узнали только после майских праздников для быдла и то очень в дозированном режиме...
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Черговий стоголосо монотонно повторюваний піар: "повернемо співвітчизників". Н А В І Щ О? В Україні назріває дефолт. Бюджет провалений, долар уже по 30 грн. (позавчора був по 26). МВФ відмовив у кредитуванні. Україна власними силами не зможе впоратися з епідемією - все піде природнім шляхом, як століттями відбувалося. Помруть ослаблені, похилого віку, виживуть сильніші. Куди і навіщо їх "повертати" - на погибель і злидні? Вечірній квартал з піаром і пустопорожніми пропи.донами закінчився, якщо вони раніше були просто дебілами, то зараз - ДЕБІЛИ БІЛЯ КЕРМА ДЕРЖАВИ.
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От Урала до Сахалина живут почти полтора миллиона китайцев,они все коррозией покрыты.Путлер в шоке,но не сдаецца врагам мировой революции...
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А дальше как !? Транспорт ПО Украине не ходит !?
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В итальянском Неаполе для лечения от коросты применяют препарат "Тоцилизумаб",в украинской версии "Актемра",200 гривен ампула в 10 миллилитров.
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У влади така фішка - звозити людей з усього світу, а далі ні лікування, ні діагностики, як кому поталанить. Випадок в Чернівцях, коли померла 33-річна жінка, яка вчасно зверталась, але так "лікували".... І ніякої паніки...
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