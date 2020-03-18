 Сегодня в Черновцах из-за угрозы коронавируса полностью останавливают работу общественного транспорта

Об этом УНИАН сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, принятие этого решения было для него нелегким, однако чиновник считает, что другого способа, чтобы ограничить контакты между людьми, сейчас нет.

Каспрук добавил, что рабочая группа горсовета в среду планировала начать проверку маршруток и троллейбусов, в которых должны были считать количество пассажиров. Однако, по словам городского головы, во вторник вечером эти планы пришлось изменить.

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"После того, как мы получили информацию из Киева о новых случаях заражения коронавирусом, я принял решение о приостановке работы общественного транспорта в Черновцах. Прошу это всех учесть. Завтра ни троллейбусы, ни маршрутные автобусы на маршруты не выйдут", – сказал Алексей Каспрук.