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 Общество, Здоровье
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 Тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения COVID-19, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разъяснила, что тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения инфекцией COVID-19.

Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у ВОЗ рекомендации по охране здоровья работников похоронных служб, которым приходится заниматься в том числе и похоронами умерших от COVID-19, Линдмайер напомнил, что патоген, вызывающий эту болезнь, "распространяется воздушно-капельным путем, а не так, как, например, в случае с Эбола".

"Тело само по себе не вызывает заражения (в случае с коронавирусной инфекцией COVID-19)", - пояснил он.

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Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: https://censor.net.ua/n3182254
 
 
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Не очень жизнеутверждающий заголовок. Даже как-то не по себе стало
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пункт 9 идеально подходит под Н.Санжары....

Тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8343
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отличная новость под чашечку кофе....!
начни утро с Короновирусом...

Цензор нас к чему то готовит... Тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7632


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Не очень жизнеутверждающий заголовок. Даже как-то не по себе стало
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Коронавірус, як і будь яка інша кризова ситуація, має дві сторони - негативну, і позитивну. Про негативи сказано більше, ніж є насправді. Про позитиви - мовчать. Позитив для влади в тім, що з'явилося вікно в часі для утримання стрімко спадаючого рейтингу. Поки карантин, не будуть проводитися опитування. Але це ілюзія. Після епідемії буде обвал. Населення незадоволене карантином. Особливо, молодь, в якої забрали сенс життя - розваги.
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пункт 9 идеально подходит под Н.Санжары....

Тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8343
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На Зеленського працюють кращі психологи РФ.
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Нууу, не кусаются жжж, уже харррашо!
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Та до лампочки. Інфікуються всі.

Не всі це помітять.
Ну, і не всі одужають.
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Аж настроение поднялось от такого позитива .
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