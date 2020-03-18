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Все про:обстрел (8814) ранение (2349) Донбасс (20948) операция Объединенных сил (2209)

 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

- дважды вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- недалеко от населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм - 18 мин;
- неподалеку от Широкино - из 82-мм минометов - 5 мин;
- рядом со Славным - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

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Четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из 82-мм минометов - 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса;
- рядом с Орехово - из минометов калибра 82 мм - 5 мин;
- неподалеку от Новотошковского - из 82-мм минометов - 15 мин.

Также сообщается, что кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. При этом отмечается, что украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

"Вчера, 17 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

С началом текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции ВСУ. Так, обстрел из станкового противотанкового гранатомета был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"  вблизи населенного пункта Марьинка. За текущие сутки потерь нет.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182253
 
 
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США планують надати Україні потужні бойові судна. Оборонний департамент проінформував Конгрес США щодо планів надання Україні чергового пакету військового спорядження на загальну суму у 250 мільйонів доларів.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6285
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а смысл? слуги к НГ нас в таежный союз всеравно приведут
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Слава Українським воїнам. Смерть прокацапським колаборантам.
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противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

ПОЧЕМУ НЕ ПОДАВИЛИ ОРУДИЯМИ КРУПНОГО КАЛИБРА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ АГРЕССОРА ЗА НАРУШЕНИЕ МИНСКИХ .....ЗАЧИСТКА ДО 0
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Бубочка ще сплять і будити не наважились, бо мона і отримати на горіхи.
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Хто наживається на війні і чому вона не закінчується?
Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7505
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На войне наживается квартал -95 и коломойский....
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