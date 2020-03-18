 Четыре подозрения на коронавирус зафиксированы в Винницкой области, - ОГА. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении на сайте Винницкой ОГА сообщила замдиректора Департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Надежда Марусяк.
По ее словам, пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Эти люди прибыли с эпидемической территории. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.
Также Марусяк отметила, что уже определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под постоянным медико-санитарным контролем.
Кроме того она сообщила, что по состоянию на 17 марта в Винницкой области были сняты два подозрения на острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом Covid-19. Этим пациентам диагностировано наличие вирусов гриппа "А".
Как собщалось, согласно данным Минздрава, 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
Норманы вирус презирают не звмечают и смеются над остальным миром. Кому надо тот заболел остальные живут как и прежде.Без пандемии. Это развод
- Куда идёшь? - спросила Чума Паломника.
- В Мекку. А ты, Чума, куда идёшь?
- В Багдад. Хочу забрать 5 тысяч человек, - отвечает Чума.
Разошлись они, а через год встречаются на той же дороге.
- А ведь ты меня обманула, - сказал Паломник Чуме. - Ты говорила, что заберёшь 5000 человек, а сама взяла 50 тысяч!
- Нет, - ответила Чума, - я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои 5 тысяч человек. Остальные от страха умерли.
Так что самая лучшая почва для заболеваний - это Паника и Ваш Страх!
А теперь по порядку. И как Китай справился с этой заразой. Во всем Китае сразу (практически через неделю) был введён режим ЧС. Были закрыты ВСЕ школы, универы, производства, кинотеатры, рестораны, торговые центры, такси, в общем, все массовые места. Работали только продуктовые магазины и аптеки. Транспортное сообщение между городами для населения было прервано. При малейшем подозрении на вирус - в больницу, до окончательного диагноза. Общественный транспорт ходил, но в ограниченном количестве.
Все люди! Да-да, все 1,5 миллиарда человек (за исключением медработников и тех, кто был просто необходим на рабочих местах) были посажены на карантин по домам (и пустые улицы в городах - это не потому, что все вымерли от болезни, все просто сидели дома): выйти из дома мог только один член семьи 1 раз в 2-3 дня в магазин за продуктами. Если ты выходишь из дома, то у тебя человек, отвечающий за этот дом, меряет температуру при выходе из дома и входе обратно и записывает, кто и куда пошёл. В магазинах и любых общественных местах также измеряют температуру.
Маленькое отклонение: в магазинах все было. Ну... вот честно, положа руку на сердце, в самом начале всей этой эпидемии, может, первую неделю, были перебои с продуктами в магазине, но потом все наладилось. А самое главное, цены вот как были, так и остались. «Под страхом смертной казни». Да ещё и с масками целый месяц была полная жопа. Их просто не было нигде в продаже. Это понятно. Все шло в Ухань. Но! При этом раз в несколько дней маски выдавались всем по нескольку штук в руки.
И за неполный месяц были перепрофилированы и созданы с нуля несколько производств масок и других медицинских вещей. Проблема была решена за пару недель.
На улицу и в общественные места можно было выходить только в маске.
Да! Все вот прям в унисон говорят: маски - это все фигня. Они ни от чего не помогают. Типа в масках должны ходить только больные... А типа то, что больной человек должен дома сидеть, а не по улице ходить?!
А вот все и не так. Помогают. Да ещё как. И вот миллиард НЕ заболевших в Китае - это прямое подтверждение.
Так что первое: это маска - везде в общественном месте. Перчатки. Плюс очки. Да хоть солнцезащитные. Да-да, именно они. Лучше всего те, что прилегают плотно к лицу.
Второе: как нас в детстве учили - мойте руки и лицо после любого посещения улицы. И не лезьте на улице своими руками себе в лицо и глаза!!! Тут в Китае, кстати, в любом месте общественном сейчас стоит флакон с обеззараживающей жидкостью.
Третье: по возможности ограничить любое посещение мест, где много народа. (И да. Вы же помните, если надо идти или ехать туда, где скопление людей, то МАСКА вам в помощь!!!)
Четвёртое: поддерживаем иммунитет. Побольше чеснока, имбиря, лимона и всяких вкусных лекарственных растений. Витамины обязательны, как сказала моя дочь. (Мы вот за месяц чеснока пару кг точно съели. Ну и
самогоном домашним запили).
Пятое: не дай Бог вы заболели, с признаками вируса (сухой кашель и температура) - никакого самолечения. Сразу звоним доктору. Понятно, что если у вас банальное ОРЗ - сидим дома и лечимся, не подвергая свой организм стрессу дополнительному.
Шестое: вирусу больше всего подвержены пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Так что оберегаем своих близких и при возможности пусть они сидят пока дома. Да и не только они. Чем меньше вы будете находиться на людях, тем лучше для вас.
Но самое главное - это не спускать сейчас все на авось и наше бесстрашие. Типа и так сойдёт, как говорилось в старом добром мультике. От вашей самодисциплины и, как бы пафосно это ни звучало, гражданской ответственности зависит сейчас очень много. Никакой добрый дяденька в виде государства не придёт вас спасать.
Так что поддерживаем иммунитет, моем руки и лицо, не паникуем и носим маски. И при малейшем подозрении на вирус - звоним врачу.
Берегите себя.