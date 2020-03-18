 Четыре подозрения на коронавирус зафиксированы в Винницкой области, - ОГА. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении на сайте Винницкой ОГА сообщила замдиректора Департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Надежда Марусяк.

По ее словам, пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Эти люди прибыли с эпидемической территории. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.

Также Марусяк отметила, что уже определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под постоянным медико-санитарным контролем.

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Кроме того она сообщила, что по состоянию на 17 марта в Винницкой области были сняты два подозрения на острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом Covid-19. Этим пациентам диагностировано наличие вирусов гриппа "А".

Как собщалось, согласно данным Минздрава, 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.