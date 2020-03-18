 Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы с братом приобщаемся к инициативе помочь больничным учреждениям региона, в котором работают наши компании "Энзим" и "Кормотех", в борьбе с COVID-19. Инициативу запустила "Нова Пошта" на Полтавщине. Призываем предпринимателей во всех городах приобщиться. Мы закупим медицинские материалы и оборудование на 4 млн грн для нескольких больниц Львова", - написала глава набсовета компании "Энзим" Елена Вовк на своей странице в соцсети Facebook.
Основатель UFuture Василий Хмельницкий сообщил в Facebook, что холдинг приобрел в одну из больниц Киева два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и материалы для их функционирования.
Совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер на своей странице в Facebook написал о закупке для Одесской инфекционной больницы два аппарата ИВЛ и отметил, что нужны еще. "Их невозможно найти - если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите", - сказал он.
Президент группы DCH Александр Ярославский сообщил в Facebook, что на озвученную Владимиром Зеленским национальную программу выделил $2 млн, и еще $1 млн - на региональную харьковскую.
По словам сооснователя Monobank Олега Гороховского, его коллегам удалось договориться о закупке для украинских больниц 9 б/у ИВЛ в США за 248 тыс. грн каждый со сроком поставки три недели. Он уточнил в Facebook, что четыре аппарата уже купили он, бизнесмены Евгений Черняк, Андрей Федорив и Владимир Яценко.
Напомним, финансировать покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также других средств начали Приватбанк, Новая почта и благотворительные фонды Яценюка, Пинчуков и Ахметова.
16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. Говорили о помощи с их стороны в противодействии распространению коронавируса в Украине. В частности, будет создан отдельный фонд на закупку лекарств и других необходимых средств в период распространения коронавируса.
-Мы слышим тебя Каа..."
Ещё нужны специалисты, которые умеют с этим работать, организовали бы какие-то короткие курсы пока есть возможность.
ЭКМО - это экстаркорпоральная оксигенизация крови. Кагбы улучшить парциальное насыщение крови кислородом вне бренного тела.
Вы пишите, что это круче ИВЛ. Вы глупая пробка, ибо это если и делается, то на фоне ИВЛ.
Для этой операции нужен постоянно присутствующий врач (не говоря уже о наличии самого аппарата).
Не понятно Вам еще, что Вы глупы?
Пока подготовленный анестезиолог или трансфузиолог будет этим заниматься воткнут пару десятков людишек.
Кароче... Я Вас приглашаю к себе на работу, а потом, за чашкой чая, Вы мне расскажите свои впечатления
Если вы врач, то вдвойне страшно, что человек настолько аморальный, что не понимает, что о смерти человека нельзя сказать слово "воткнула".
Вообще вы общаетесь как быдло, о чем я написала раньше, я вам на это указала, теперь вы в другой ветке меня оскорбляете.
Вы показываете этим не мой, а свой уровень.
Ещё раз, нет желания общаться с вами, если вы не поняли ещё.
А про то, что человеческая жизнь ценна, и что это не просто тело, и что для родственников это трагедия, поэтому не уместно высказываться о чужой смерти пренебркжительно это ясно любому нормальному человеку.
Ну и что эмодзи постят не гении это тоже ясно.
В любом случае, не очень умный вы, там я не писала перед своими словами "говорят".
Вы или читать не умеете, да и с пониманием у вас слабенько, как для врача.
С вами не хотят общаться, а вы продолжаете...
"Человечность, сострадание, любовь...
Вашу человечность я чуть ли не каждый день наблюдаю... Привозит скорая вонючее, гниющее тело в сопровождении сердобольных (типа Вас) родичей тело втыкает ровно через час, а такие, как Вы, болезные, начинают кудахтать - как же так? почему вы не спасли"
https://censor.net.ua/news/3182250/chernovitskie_vrachi_uvereny_chto_33letnyaya_patsientka_umerla_ne_izza_koronavirusa_predsedatel_oga/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73169595
Если кто-то недостаточно хорошо смотрит за родственниками в силу чего бы то ни было, это не значит, что так делают все и что все не любят родных и что вы имеете права так говорить о человеке, который жил, страдал и умер.
Больше не пишите мне не отвечу.
Но не терплю таких, как Вы пердунов в лужу, которые думают, что если шо-то подключить, то это несомненная победа.
Уровень мой на Вам оценивать, а людям, которых я спас лично и с которыми даже спустя 20 лет поддерживаю отношения.
так что заткните пэльку.
Марина, я не настаиваю, но есть такие интересные книги как "Тибетская книга Мертвых". Начните с нее. Хорошо, если найдете издание совместно со Свидетельством блаженой Феодоры" .
Прочитав обе, Вы поймете, что тактика одна и та же во всех религиях.