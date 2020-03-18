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 Экономика, Здоровье
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 Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19

Украинские бизнесмены призывают коллег помогать стране справиться с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы с братом приобщаемся к инициативе помочь больничным учреждениям региона, в котором работают наши компании "Энзим" и "Кормотех", в борьбе с COVID-19. Инициативу запустила "Нова Пошта" на Полтавщине. Призываем предпринимателей во всех городах приобщиться. Мы закупим медицинские материалы и оборудование на 4 млн грн для нескольких больниц Львова", - написала глава набсовета компании "Энзим" Елена Вовк на своей странице в соцсети Facebook.

Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 01

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Основатель UFuture Василий Хмельницкий сообщил в Facebook, что холдинг приобрел в одну из больниц Киева два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и материалы для их функционирования.

Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 02

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Совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер на своей странице в Facebook написал о закупке для Одесской инфекционной больницы два аппарата ИВЛ и отметил, что нужны еще. "Их невозможно найти - если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите", - сказал он.

Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 03

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Президент группы DCH Александр Ярославский сообщил в Facebook, что на озвученную Владимиром Зеленским национальную программу выделил $2 млн, и еще $1 млн - на региональную харьковскую.

Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 04

По словам сооснователя Monobank Олега Гороховского, его коллегам удалось договориться о закупке для украинских больниц 9 б/у ИВЛ в США за 248 тыс. грн каждый со сроком поставки три недели. Он уточнил в Facebook, что четыре аппарата уже купили он, бизнесмены Евгений Черняк, Андрей Федорив и Владимир Яценко.

Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 05

Читайте: Некоторые представители крупного бизнеса отказались помочь государству в борьбе с коронавирусом, - Бутусов

Напомним, финансировать покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также других средств начали Приватбанк, Новая почта и благотворительные фонды Яценюка, Пинчуков и Ахметова.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. Говорили о помощи с их стороны в противодействии распространению коронавируса в Украине. В частности, будет создан отдельный фонд на закупку лекарств и других необходимых средств в период распространения коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3182251
 
 
 Топ комментарии
 
Не дай бог РАБЫ вымрут! Придётся самим работать!
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А ху..и им работать-они уже на всю жизнь "заработали".И детям и внукам.
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Зачем такое руководство государства? Которое без бизнеса (кланов олигархов) ничего не может, а ну да МВФ еще, денег дает под проценты. Что вообще происходит люди? Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7223
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Не дай бог РАБЫ вымрут! Придётся самим работать!
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А ху..и им работать-они уже на всю жизнь "заработали".И детям и внукам.
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"-Вы слышите меня бандерлоги?
-Мы слышим тебя Каа..."
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Говорят ЭКМО 5 на всю страну. Это круче ивл.
Ещё нужны специалисты, которые умеют с этим работать, организовали бы какие-то короткие курсы пока есть возможность.
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Вы, это... Ваще понимаете, о чем пишете? Ваша глупость просто зашкаливает!
ЭКМО - это экстаркорпоральная оксигенизация крови. Кагбы улучшить парциальное насыщение крови кислородом вне бренного тела.
Вы пишите, что это круче ИВЛ. Вы глупая пробка, ибо это если и делается, то на фоне ИВЛ.
Для этой операции нужен постоянно присутствующий врач (не говоря уже о наличии самого аппарата).
Не понятно Вам еще, что Вы глупы?
Пока подготовленный анестезиолог или трансфузиолог будет этим заниматься воткнут пару десятков людишек.
Кароче... Я Вас приглашаю к себе на работу, а потом, за чашкой чая, Вы мне расскажите свои впечатления Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6582
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Для этого я написала вначале "говорят" из этого можно сделать вывод, что я писала не свое мнение, а то что узнала где-то. Я не врач и не обязана знать все тонкости.

Если вы врач, то вдвойне страшно, что человек настолько аморальный, что не понимает, что о смерти человека нельзя сказать слово "воткнула".

Вообще вы общаетесь как быдло, о чем я написала раньше, я вам на это указала, теперь вы в другой ветке меня оскорбляете.

Вы показываете этим не мой, а свой уровень.

Ещё раз, нет желания общаться с вами, если вы не поняли ещё.
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надо полагать, что Вы пишите не свое мнение все время. Ну, тогда простительно Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9781
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На той ветке я писала свое, там я не высказывал ась по поводу медицины.

А про то, что человеческая жизнь ценна, и что это не просто тело, и что для родственников это трагедия, поэтому не уместно высказываться о чужой смерти пренебркжительно это ясно любому нормальному человеку.

Ну и что эмодзи постят не гении это тоже ясно.

В любом случае, не очень умный вы, там я не писала перед своими словами "говорят".

Вы или читать не умеете, да и с пониманием у вас слабенько, как для врача.

С вами не хотят общаться, а вы продолжаете...
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Да? а я заметил, что кто-то продолжает общаться, ибо интересно стало - что хе это за хрухт такой Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5702
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Из цитаты этого "врача" на соседней ветке пусть каждый сам делает выводы:

"Человечность, сострадание, любовь...
Вашу человечность я чуть ли не каждый день наблюдаю... Привозит скорая вонючее, гниющее тело в сопровождении сердобольных (типа Вас) родичей тело втыкает ровно через час, а такие, как Вы, болезные, начинают кудахтать - как же так? почему вы не спасли"

https://censor.net.ua/news/3182250/chernovitskie_vrachi_uvereny_chto_33letnyaya_patsientka_umerla_ne_izza_koronavirusa_predsedatel_oga/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73169595

Если кто-то недостаточно хорошо смотрит за родственниками в силу чего бы то ни было, это не значит, что так делают все и что все не любят родных и что вы имеете права так говорить о человеке, который жил, страдал и умер.

Больше не пишите мне не отвечу.
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чтобы я не говорил, работу свою я делаю профессионально, грамотно и вовремя. На моем счету сотни спасенных жизней. Простите за вопрос - сколько у Вас?
Но не терплю таких, как Вы пердунов в лужу, которые думают, что если шо-то подключить, то это несомненная победа.
Уровень мой на Вам оценивать, а людям, которых я спас лично и с которыми даже спустя 20 лет поддерживаю отношения.
так что заткните пэльку. Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3446
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Но в любом случае, на той ветке вы сказали, что "тело" для вас значение не имеет-этого всего достачно для выводов.
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да, я повторюсь... Тело для меня не имеет никакого значения. А что тут крамольного? Разве имеет значение для сантехника труба? Ну, разве что ее качество.
Марина, я не настаиваю, но есть такие интересные книги как "Тибетская книга Мертвых". Начните с нее. Хорошо, если найдете издание совместно со Свидетельством блаженой Феодоры" .
Прочитав обе, Вы поймете, что тактика одна и та же во всех религиях. Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9171
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Зачем такое руководство государства? Которое без бизнеса (кланов олигархов) ничего не может, а ну да МВФ еще, денег дает под проценты. Что вообще происходит люди? Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7223
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а у Іспанії Українців осталось багато, не змогли вилітіти, білети підняли у ціні по 1000 Є, на дзвінки у посольстві не відповідали, ось така муйня малята...
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