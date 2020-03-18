 Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО

Об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

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"К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице… Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональную мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины", - сказал он.

Напомним, в Украине зафиксирован второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19 - 33-летней женщины из Черновицкой области. Вечером 13 марта госпитализировали ее и двоих детей с повышенной температурой. Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. 16 марта женщина умерла. В облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным. Родные женщины винят в ее смерти медиков, которые не госпитализировали ее после первого обращения.