 Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО

Об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
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"К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице… Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональную мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины", - сказал он.
Напомним, в Украине зафиксирован второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19 - 33-летней женщины из Черновицкой области. Вечером 13 марта госпитализировали ее и двоих детей с повышенной температурой. Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. 16 марта женщина умерла. В облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным. Родные женщины винят в ее смерти медиков, которые не госпитализировали ее после первого обращения.
Суть случая понятна - хайпануть и срубить бабла на паллиативном случае
Общество стремительно деградирует, без морали не будет ничего хорошего..
Умерла бы и в этом нет никаких сомнений, ибо в стволе мозга находятся все жизненно важные центры (дыхательный, сосудо-двигательный и прочее).
Жизнь физического тела коротка и ничего особенного из себя не представляет, ибо после смерти эта оболочка просто сгнивает.
Жизнь Души (духовное тело) - вот суть Жизни.
Душа бессмертна...
Человек приходит на Землю в обличии тела, чтобы понять смысл Жизни и приобрести знания.
После смерти ты сама будешь выбирать себе тело, чтобы понять смысл. Если в этой жизни была бандитом, то ты сама выберешь себе другое тело. тело терпилы, чтоб познать как оно.
Ни Ада, ни Рая не существует. Тебя встретят кураторы, которые, если ты сама не в состоянии, помогут выбрать новое тело.
Суть Жизни - несколько тысяч лет воплощаться, чтобы понять смысл и, в конечном итоге, прервав воплощение, остаться в теле духовном.
Вопрос - в чем разница между словами "умер" и "воткнул"? Мне, например, очень нравится слово "пошабашил"
Жду вразумительный ответ
Эмпатия - одно из свойств здорового человека, если её нет это говорит о болезни так считают ученые.
И даже по вашей вере, человек в процессе перевоплощений должен извлекать уроки и если у него нет любви к людям, живому, уважения к созданиям Творца, ни о каких уроках речи быть не может.
Человек не понимающий чужую боль не человек.
Человек с лёгкостью её причиняющий словами и относящийся к другим без уважения тоже.
Истинно верующий не будет причинять другим боль даже с помощью не правильных слов, так как волнуется о карме.
О своих близких такими словами можете высказываться, хотя не думаю, что вам захочется.
Любовь понятие свойственное человеку.
А когда человек общается на ты и с помощью эмодзи это говорит о нем очень многое.
Никого не призываю верить в то, что я написал.
Это моя точка зрения. У Вас своя, но очень эмоциональная.
Всё, что происходит с нашей, человеческой точки зрения, горестно.
Но, там это ничтожно и не интересно.
Прошу дать лишь один ответ на вопрос - в случае смерти вся "жизнь" индивида прекращается?
попробуйте посмотреть на это с другими знаниями и Вы поймете, что земная жизнь - дишь маленький эпизод
Земная жизнь, даже в вашей вере, не просто эпизод, а возможность измениться и вырасти духовно, человек должен учиться познавать и любить.
Вы не на черновик пишете, это не компьютерная игра, где умер и воскрес и начал с того же места, у всего есть последствия.
Вы рассуждаете как подросток, не интересно с вами общаться на философские темы, да и не по теме - флуд, я высказала, то что хотела, ваше дело выносить что-то из этого или нет.
Но.. Вы мне не ответили на вопрос, который я Вам задал.
По-сему я считаю Вас балаболкой с упором на чувства.
Этим страдает все порохобратство.
Они мне напоминают секту зомбированный обозленных хамовитых адептов.
Никакого анализа ситуации.
Что бы кто не сделал, кроме пети конечно, все - плохо.
И этот русский мат..... Тьфу, мерзость.
Пришёл, постебался, не понравился ответ - понёс какую-то херню, теперь претендуешь на то, что она поддерживает твою точку зрения.
Марина толково тебе ответила и толково изложила свою точку зрения. Тебя она не устраивает, так и ее твоя тоже - у вас разные представления и взгляды, не примазывайся - иди "шабашить" в свой клуб.
Например, показали молящихся врачей в Тернополе (по-моему), но не сказали, что у них нет средств защиты. Напомнили про клятву гиппократа, но умолчали, что если все по болеют то некому будет лечить больных.
Показали санжары, но не сказали что пансионат для такого не готов, что у людей нет надежды на медицину, что они будут лечиться за свой счёт, как сейчас ситуация с масками.
Говорят про аморальность тех кто против, чтобы возвращались люди, но никто не говорит ПРО АМОРАЛЬНОСТЬ ТЕХ КТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ и идёт в церковь, магазины, аптеки и тем самым ставит В ОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ТЫСЯЧ.
Потому для зелеботов правда одна, а для всего населения другая и чем дальше такой брехни, тем меньше доверия, а это уже будет опасно. Но виноват а власть.
Клятва Гиппократа не подразумевает слепому служению быдло массы. Читаем, просвещаемся и перестаем штопать глупости https://www.rlsnet.ru/books_book_id_7_page_1.htm
Теперь я еще больше убедился в отсутствии у Вас ваще каких-либо знаний.
Не зависимо от клятвы, глупо делать так чтобы в эпидемию все медики заболели.
А быдло это вы, вы эже достаточно это выше показали.
Нет желания общаться с вами.
Треплете языками как помелом...
Человечность, сострадание, любовь...
Вашу человечность я чуть ли не каждый день наблюдаю... Привозит скорая вонючее, гниющее тело в сопровождении сердобольных (типа Вас) родичей.
тело втыкает ровно через час, а такие, как Вы, болезные, начинают кудахтать - как же так? почему вы не спасли в 21 веке?
Очнулись?
Легко сделать виноватым другого человека, а еще легче врача.
Вот Вам и все ответы на клятвы и любовь.
Особливо старше покоління (мої спостереження) боїться бути винним навіть в якійсь дрібничці. Слово "пробачте" для них не існує - цілу теорії розведуть замість цього слова але будуть годину доводити, що невинуваті.
Дальше не читал. Быдломасса детектед.
Зато быдло с камнями показало себя во всей красе, опозорили на весь мир себя и свою страну
А может, лучше правду сказать?
для баблоимеющих это точка зрения
Сколько было телодвижений... ИВЛ, мрут, как мухи, входы-выходы из больницы сваркой заварили. Стоять, все пызда!
И, шо по итогу?
Симптоматика та же и скорее всего - гриппоподобные состояния, ибо от гриппа точно также втыкают
Ето ето чмо грозит пальчиком о штрафах и уголовной ответсттвенности в то время как етот комитет не сделал ничего для защитьі гражлан.
Причем спрашивать с етого козла надо довольно жестко, вплоть до.
Иначе толку не будет. Ети ублюдки должньі чувствовать ответственность перед народом. И если ее нет, то народ жесткими методами ету ответственность должен всяким ублюдкам радуцким привить
Если врачи только уверены а не констатируют факт значит МОЗ и правительство страны нам нагло врет об готовности страны к корона-вирусу тем более если учесть то что даже банальных намордников не хватает а они ГОТОВЫ.
Капец какой-то.
а телодвижений))))) (ну Вы поняли)))))