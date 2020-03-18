 Украинцев из Шри-Ланки начнут вывозить в среду, - Кулеба

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра (18 марта. - Ред.) возвращаем украинцев, которые не могли выехать из Шри-Ланки", - написал он.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook рассказал о проделанной работе по возвращению с Шри-Ланки нескольких сотен украинских туристов.

По его словам, украинское посольство обратилось к украинской общине на Шри-Ланке, которая "помогает воплотить практические решения для возвращения наших домой". Кроме того, авиакомпания Air Arabia подтвердила готовность выполнить запланированные ранее дополнительные рейсы для граждан Украины 18, 20 и 21 марта и получила необходимые разрешения на прилет в Украину. А Flydubai попросила разрешить прилет, а когда официальное письмо был предоставлено, попросила другое, которое уже тоже предоставили. Министр высказал надежду, что запланированный перелет состоится.

Тем, кто сейчас на Шри-Ланке, Кулеба посоветовал не пытаться выезжать обходными путями. "Убедитесь, что вы прислали свои контакты и информацию о своем местонахождении в Посольство Украины в Индии и зарегистрировались в системе "ДРУГ". Мы вас вытащим", - отметил глава МИД.

Напомним, в Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.

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