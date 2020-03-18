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 Политика Украины
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 Украинцев из Шри-Ланки начнут вывозить в среду, - Кулеба

Несколько сотен украинских туристов, которые находились на Шри-Ланке в момент объявления карантина, вернутся 18 марта.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра (18 марта. - Ред.) возвращаем украинцев, которые не могли выехать из Шри-Ланки", - написал он.

Украинцев из Шри-Ланки начнут вывозить в среду, - Кулеба 01

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook рассказал о проделанной работе по возвращению с Шри-Ланки нескольких сотен украинских туристов.

По его словам, украинское посольство обратилось к украинской общине на Шри-Ланке, которая "помогает воплотить практические решения для возвращения наших домой". Кроме того, авиакомпания Air Arabia подтвердила готовность выполнить запланированные ранее дополнительные рейсы для граждан Украины 18, 20 и 21 марта и получила необходимые разрешения на прилет в Украину. А Flydubai попросила разрешить прилет, а когда официальное письмо был предоставлено, попросила другое, которое уже тоже предоставили. Министр высказал надежду, что запланированный перелет состоится.

Тем, кто сейчас на Шри-Ланке, Кулеба посоветовал не пытаться выезжать обходными путями. "Убедитесь, что вы прислали свои контакты и информацию о своем местонахождении в Посольство Украины в Индии и зарегистрировались в системе "ДРУГ". Мы вас вытащим", - отметил глава МИД.

Украинцев из Шри-Ланки начнут вывозить в среду, - Кулеба 02

Напомним, в Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта: пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов, - Кулеба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3182248
 
 
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считаю правильным это!
По количеству заболевших (по офф данным) мы намного отстаем от всего Мира Украинцев из Шри-Ланки начнут вывозить в среду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3694
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По хорошему, их бы пристрелить вначале...
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Якщо вони не привезуть чаю, то вони нам непотрібні.
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Я так понимаю задача забить все инфекционки до отказа выполняется
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Зараз вже не приймають у лікарні для планових операцій. Тому будуть вмирати ті, хто має необхідність у операції та хворі на короновірус.
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умереть чтоб дома могли.У Зе наверно есть похоронный бизнес.
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Виробник туалетного паперу Каховинка заявив про намір викупити Apple
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Наш виробник здатен що завгодно перетворити на туалетний папір!
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