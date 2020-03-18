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Все про:карантин (447) Укрзализныця (1844) электричка (70)

 Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця

С полудня 18 марта "Укрзализныця" приостанавливает курсирование пригородных поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу компании.

Отмечается, что большинство поездов не отправятся по маршруту, а некоторые проследуют по сокращенному, чтобы его завершить до 12:00.

Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Украине: Мининфраструктуры представило перечень отмененных пассажирских поездов

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

Также читайте: На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3182247
 
 
 Топ комментарии
 
На встрече олигархов и Зеленского было запрошено 12-15 миллиардов на борьбу с коронавирусом.Олигархи это не барыги,бабла дадут.Будешь должен,сказал Коломорйский
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А як добиратимуться не роботу продавці магазинів, касири в супермаркети, працівники пекарень випікати хліб, лікарі в лікарні, та інший персонал забезпечення життєдіяльності міста?
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Вони повинні дивитися на святого Зе, бо це лікує від короновірусу.
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Хуже апокалипса ....но в рашке все угорают: как в ЕС паника нет туалетной бумаги
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А ще треба закрити продовольчі магазини, бо пенсіонери багато їдять.
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Очень странные решения. Без плана. Паника.
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Лісапєд мій,лісапєд-двокольосний "Гранд Чєрокі"...
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Торба. А як бути тим хто їздить на роботу електричкою? Є і такі.
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Нехай ходять пішки, бо інакше вони будуть порохоботами.
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Лісапєт тільки для Голобородька, а всі інші повинні ходити пішки.
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В Черновцах с 18 марта прекратит работу общественный транспорт - троллейбусы и автобусы. Такое решение принял мэр Черновцов Алексей Каспрук.
Об этом городской голова объявил во время трансляции в Facebook.
Он мотивировал свой поступок новыми случаями заражений в области, сказав, что в Черновцы пришла смерть.
"После того, как мы получили из Киева информацию об увеличении количества зараженных, я принял решение о приостановке работы общественного транспорта в городе Черновцы", - заявил Каспрук.
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и что же делать тем, кто ездил на работу на общественном транспорте?ведь тут тролляки изнылись, от закрытия метрополитена уже
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типо можно пешком на работу ходить всем?
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А як добиратимуться не роботу продавці магазинів, касири в супермаркети, працівники пекарень випікати хліб, лікарі в лікарні, та інший персонал забезпечення життєдіяльності міста?
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Вони повинні дивитися на святого Зе, бо це лікує від короновірусу.
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а то раньше в Черновцах была Жизнь... Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 9350
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зебилы во главе с идиотом янелохом умышленно, или по дурости, создают в стране коллапс и сеют панику.
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На встрече олигархов и Зеленского было запрошено 12-15 миллиардов на борьбу с коронавирусом.Олигархи это не барыги,бабла дадут.Будешь должен,сказал Коломорйский
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Открою тайну...
99% санитарок в больницах живут в районах области.
Делайте выводы сами Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 9898
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В Италии 10% умирает и соотношение выздоровело 3500 умерло 2500 ...Люди с 2 группой крови подвергаются на 20% чаще
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Если выживу, поеду в Италию. Вакансий море будет Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 1105
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это ничего, что умирают там в основном пенсионеры?
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Да похеру... Лучше пошабашить на берегу моря, на солнечном пляже, чем в засранной и преданной Украине Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 6289
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Збережи нас Господь від зебілів,а вже з вірусом якось впораємося...
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Даю бесплатный рецепт приготовления антисептика в домашних условиях.
Этанол 96% - 833 мл
Перекис водню 3% - 42 мл
Глицерин 98% - 14 мл
Вода кипяченная охлажденная 1 литр
Емкость плотно закрыть на 72 часа.Здоровья вам
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коррегирую...
Оставляем только первое и радуемся Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 7973
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Сейчас "выживальщики" сидят в своих бункерах и смотрят на всех как на дебилов.
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Раскройте рты,
сорвите уборы -
По улице чешут
корона-форс-мажоры...
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подставьте хлебало,
откройте веки,
Сдохните разом
Не мучьтесь во веки Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 1627
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Радовать хочу тебя сегодня радовать Одну тебя любить и радовать Хочу чтоб нас пути нечаянно свели Радовать твой короновірус перекладывать Твой вирусняк перекладывать На плечи зебильньіе твои...
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