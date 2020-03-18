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Все про:карантин (447) Львовщина (1861) COVID-19 (1155)

 22 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус на Львовщине, - ОГА

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус. Все они находились за границей.

У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.

Состояние всех больных - стабильное, у одного человека - пневмония.

По словам Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.

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"Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме. Всего на Львовщине с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 марта сообщалось, что во Львовской инфекционной больнице 14 человек проверяют на заражение коронавирусом. И.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько отмечал, что ежесуточно к медиками обращаются от 12 до 20 человек, которые подозревают у себя коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3182246
 
 
 Топ комментарии
 
Там, де і електричні самокати.
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физически выжить сначало а потом и экономике можно думать. Представь, хоть цыфри плюс минус до 10 но вот день через день 65:280:460:860:прирост за день и потом за день более 28 умерших - теперь не говорят сколько и что, только меры и ограничение а ведь это при медецине в Норге. Такое чувство что фильмы о страшных последствиях после вирусов - это тут на улице, нет нету хаоса, но глупость людей в первые дни просто удивила. Но после введение особого положения где за не соблюдение сразу 4 года тьюрми, люди поняли что это сирьёзно.
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Такими темпами уже через 3-5 дней в регионах не останется свободных аппаратов вентиляции легких и начнется всеобщий шухер. Люди будут сносить чиновникам их дурные баштаны прямо на рабочих местах!
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Цензор стебется такими фотками? Де скафандры?
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Вже в Києві ряд установ не працює завдяки цьому короновірусу. Що далі буде з економікою ніхто не знає🙄
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физически выжить сначало а потом и экономике можно думать. Представь, хоть цыфри плюс минус до 10 но вот день через день 65:280:460:860:прирост за день и потом за день более 28 умерших - теперь не говорят сколько и что, только меры и ограничение а ведь это при медецине в Норге. Такое чувство что фильмы о страшных последствиях после вирусов - это тут на улице, нет нету хаоса, но глупость людей в первые дни просто удивила. Но после введение особого положения где за не соблюдение сразу 4 года тьюрми, люди поняли что это сирьёзно.
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удалил сам, нехватало пару слов и уж слишком много ошибок было - можно не правильно понять - зараза это был думан вирус а не люди и в карантин всех кто вьехал в Украину - всех без исключении, вирусу пофиг чин или сколько кому денег.
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Цены на авиабилеты подскочили в 10 раз.Барыги Порошенко продолжают грабить нищих иностранцев-украинцев.
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Такими темпами уже через 3-5 дней в регионах не останется свободных аппаратов вентиляции легких и начнется всеобщий шухер. Люди будут сносить чиновникам их дурные баштаны прямо на рабочих местах!
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Мудрий український нарід який за роки незалежності вибирає як не Кравчука з Кучмою, то Проффесора.
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люди могут уже зараз заменить чиновников и всех всем обеспечить. чиновники плохие. люди все знают и умеют
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Зекоманду ніхто не буде міняти, навіщо якщо всі будуть мертві. Чому? Бо вони найкращі в Світі та його околицях🤢
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Воистину правда - дурак и в Африке дурак . А с чем ты в серце догадуюсь - с дерьмом.
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як це підозреніє? так або ні , цеж Львів з лікарями а не глухе село з фельшером
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Щас с европы придется эшелонами эвакуировать
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73 % эвакуации и короновирус пропаде сам собой
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Эх,а я думал отдохнуть,расслабиться,мотнуть во Львов,випити кварту темного львівського...Эх,не судьба...
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Якщо молоді і до того не мали особлих проблем зі здоров'ям,то все буде нормально.
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Не будет нормально. Заразят стариков и те помрут. Как во всех странах до нас.
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Привезе, або не привезе... Він найкращий президент Всесвіту...
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шо-то как-то...
То 1,5 больных было, а после ролика янелоха стало тыща
Совпадение?
Не думаю 22 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус на Львовщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1522
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П По словам Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.Источник: https://censor.net.ua/n3182246
Это жопа полная это писец...в киев за500 км анализы отправляют
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Это же они просчитывали,что жопомои в этом году пять лярдов перешлют.И скажите потом,что не бедоносец.Вместо денег в бюджет,нате вам заразу неведомую привезу.
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величезна країна а на місці тестів нема
"анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев"
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