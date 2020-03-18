 22 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус на Львовщине, - ОГА

У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.

Состояние всех больных - стабильное, у одного человека - пневмония.

По словам Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать умершей от коронавируса жительницы Буковины обвиняет врачей в бездействии и непредоставлении первой медицинской помощи

"Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме. Всего на Львовщине с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 марта сообщалось, что во Львовской инфекционной больнице 14 человек проверяют на заражение коронавирусом. И.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько отмечал, что ежесуточно к медиками обращаются от 12 до 20 человек, которые подозревают у себя коронавирус.