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 Террористы обстреляли из гранатометов участок разведения сил на участке Богдановка-Петровское

Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС. 

В сообщении отмечается: "Так, сегодня, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей".

Также читайте: Террористы из минометов обстреляли наши позиции под Новотошковским - ранено двое воинов, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3182242
 
 
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Идут слухи, что от инсульта скончался Золотов... Пока только слухи, ждём...
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17 марта 2020
В России обстреляли вертолет с грузом горючего
В Республике Коми обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России, передает ТАСС.
Вертолет следовал из города Емва (Коми) в поселок Шиес Архангельской области. По предварительным данным, неизвестные произвели не менее шести выстрелов картечью в борт воздушного судна.
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