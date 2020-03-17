 Террористы обстреляли из гранатометов участок разведения сил на участке Богдановка-Петровское

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "Так, сегодня, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
Такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей".
Кандидат от НАРОТА
Идут слухи, что от инсульта скончался Золотов... Пока только слухи, ждём...
В России обстреляли вертолет с грузом горючего
В Республике Коми обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России, передает ТАСС.
Вертолет следовал из города Емва (Коми) в поселок Шиес Архангельской области. По предварительным данным, неизвестные произвели не менее шести выстрелов картечью в борт воздушного судна.