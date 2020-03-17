 Террористы обстреляли из гранатометов участок разведения сил на участке Богдановка-Петровское

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Так, сегодня, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей".

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