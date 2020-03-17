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Все про:Крым (22507) обыск (1455) Нацполиция (11090) правоохранительные органы (1100) крымские татары (2275)

 Полиция открыла уголовное производство по факту обыска дома и задержания крымского татарина Ибраимова в оккупированном Джанкое

Следственное управление полиции Крыма открыло уголовное производство по факту незаконного обыска в оккупированном Джанкое.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУНП в АР Крым и Севастополе, производство открыто по факту проведения незаконно созданными правоохранительными органами оккупационной власти РФ обыска по месту жительства крымского татарина и задержанию последнего.

Следственное управление Главного управления полиции Крыма внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения неприкосновенности жилья и дальнейшего незаконного лишения свободы человека (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.

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Напомним, российские силовики провели обыск в доме жителя Джанкоя Дилявера Ибраимова 16 марта, после чего его увезли в неизвестном направлении.

По информации Крым.Реалии, позже стало известно, что он находится в здании ФСБ в Симферополе, вечером того же дня Ибраимова отпустили.

В ФСБ пока не сообщали причины обыска и задержания крымчанина.

Источник: https://censor.net.ua/n3182238
 
 
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А кака на масках в Китайчик зароблчли, слабо??
Відволікання уваги і тільки..
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Полиция открыла уголовное производство по факту убийства Ерики
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и уже завтра 20 следователей с семьями на 2-3 недели выезжают в крым для проведения следственных мероприятий. следователи сетуют, что погода не способствует расследованию и может придется задержаться до конца туристического сезона.
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