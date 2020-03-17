EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  6008  84
Материалы по теме:
Все про:больница (659) Житомирщина (823) инфекции (128) медицина (1962) COVID-19 (1051)

 В Радомышле уволили санитарку, отказавшуюся без защитной одежды мыть палату после больной коронавирусом, - СМИ

Сотрудница Радомышльской центральной районной больницы отказалась убирать в палате, в которой лежала заразившаяся коронавирусом 70-летняя женщина, без защитного комбенизона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Уволенную женщину зовут Наталья Гриценко. Она рассказала журналистам, что боялась принести коронавирус домой, потому что у нее ребенок с инвалидностью.

"Должны быть комбинезоны, должны мы быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Было три защитных костюма, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай бог, я ребенку принесу", - рассказала Гриценко журналистам.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Днепропетровщине врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты

Персонал больницы рассказал журналистам, что не хватает дезинфицирующих средств, защитных костюмов и масок. Медики, преимущественно младший персонал, идут в отпуска, чтобы не контактировать с больными.

Районные власти подтверждают, что в больнице мало защитных средств. Деньги есть, говорят чиновники, но купить средства негде — их нет в продаже.

"Мы не можем и не знаем, где приобрести. Поэтому ситуация патовая", — пояснил депутат Житомирского облсовета Николай Григоренко.

"Трудно купить, скажу откровенно, купить хотел, но купить их проблема", — сказал председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский.

Также на Цензор.НЕТ: На дорогах Черновицкой области установили 7 карантинных постов. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3182237
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть Скалецкая сходит помоет. Она ещё месяц назад горло драла, что у нас всё есть. Пусть там возьмёт.
 показать весь комментарий
 
надо уволить того, кто ее заставлял рисковать жизнью, мрази конченные !!! кто там рядом ,узнайте фамилию этой мрази, кто ее кидал под танки !!!
 показать весь комментарий
 
Придурки , шо уволили..
Прально зробила..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
медики и педагоги иногда хуже ментов
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну, падли, жити хочуть
 показать весь комментарий
 
 
Пойди убейся, ты же жить не хочешь! Не падло...
 показать весь комментарий
 
 
заместо костюмов врачам знаешь что предлагают ( обьясняют ни могут купить костюмы )..... дождевики для грибников ,рыбалки - из клеёнки , это нормальная защита? У нас что хотят что бы врачи в первые дни легли на поле битвы ? И это не фейк,а реальность ,ну лягут они ,что дальше ?
 показать весь комментарий
 
 
а ты спроси у Любого врача ОБЫЧНОЙ Районной больницы ,еще не такой сарказм услышишь про их экипировку
 показать весь комментарий
 
 
девочка ,у меня в семье 3 врача ,и 2 сватов врачи тоже , так что в ряд ли
 показать весь комментарий
 
идиот, она что за тебя припадочного умирать за 5000 грвн зп должна? все вопросы к кловану и крадуцкому....
 показать весь комментарий
 
ти знаєш, що таке сарказм? чи ти Дауніто Хромосом?
 показать весь комментарий
 
 
Вірус давно там загинув, з захисних засобів рукавиць і окулярів достатньо, там ж хворої вже нема
 показать весь комментарий
 
Ты наверное мент и хочешь чувствовать себя белым и пушистым? Нифига, хуже тебя никого нет!
 показать весь комментарий
 
 
Иди *** поработай на 3000грн месяц в поликлиннику или больницу. Или ты поверил в сказки Парашенка и Зелупы что медики у нас по $1000 получают?
 показать весь комментарий
 
но без них, ***, скучно... если родич сдохнет, то придется ****..ить себя об стену. А так да.. приходишь в больницу и в ***** доктору... И полегчало У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2919
 показать весь комментарий
 
Придурки , шо уволили..
Прально зробила..
 показать весь комментарий
 
 
Мало того, это уголоаное дело..
Послать подчиненного без обучения, экипировки, инструктажа,
подписи в куче журналов..итд..БЛД..итп¡!
Даже в совке такого не было!
 показать весь комментарий
 
Пусть Скалецкая сходит помоет. Она ещё месяц назад горло драла, что у нас всё есть. Пусть там возьмёт.
 показать весь комментарий
 
 
Разом із хлопчиком на самокаті! Той теж волав що вони готові до вірусу.
 показать весь комментарий
 
 
надо уволить того, кто ее заставлял рисковать жизнью, мрази конченные !!! кто там рядом ,узнайте фамилию этой мрази, кто ее кидал под танки !!!
 показать весь комментарий
 
 
Самая большая ошибка властей - замалчивать проблему и не уделять ей внимание. теперь мы приходим к правильной стратегии… Правильной относительно. Постольку поскольку вакцины от вируса нет, лечить сегодня от него невозможно. И практически невозможно предохранить человека. Стратегия человека состоит в том, чтобы замедлить распространение эпидемии, чтобы пик был как можно ниже. Это нужно для того, чтобы в лечебных учреждениях были достаточные мощности, чтобы справляться с тяжелыми случаями. Чтобы людей можно было лечить. Потому что предположить, что все заболеют одновременно, никаких мест в больнице не хватит.
И пока из всего, что мы знаем, удалось это в полной мере Южной Корее.
Южная Корея, столкнувшись с эпидемией, начала отслеживать каждого заболевшего, все его связи. и по всей цепочке проводить тестирование. Если посмотрите на статистику, Южная Корея занимает первое место по количеству проведенных тестов. Южная Корея - самая правильная тактика, которая была обнаружена.
 показать весь комментарий
 
 
Наша ЗЄвлада в разі жахливих трагедій можуть лише обісратися і вдавати вигляд що нічого не трапилося. За неповний рік правління нєлоха це доведено не раз.
 показать весь комментарий
 
 
Костюмы морадер радуцкий продал вместе с масками...комплектом так сказать..
 показать весь комментарий
 
 
Згадався Павка Корчагін, що будував вузькоколейку в мороз-дощ і на голодний шлунок. Але чомусь зелені не хочуть наслідувати приклад - лише брехати й інших примушувати.
 показать весь комментарий
 
Не, не, не!.. У нас только один мародер - Порошенко. Это всё из-за него! И коронавирус тоже из-за него, нефть упала из-за него, кризис из-за него и даже Радуцкий продал сотни тонн масок и ещё фиг знает что за кородон - из-за Порошенко.
Это основы зе-религии зебилов. Аксиома, так сказать.
 показать весь комментарий
 
 
как гаварил коля азирав-"виновати папередники"...стара "песенка"...
 показать весь комментарий
 
это инфекция еще вообщем и не началась...
а теперь представьте тысячи зараженных....
Зе-чмо ролики записывает - как хорошо прекрасная маркиза и какой он классный парень...
 показать весь комментарий
 
 
ТелеЧумак отдыхает - теперь видосики Зечмошика лучшая защита от вируса .
 показать весь комментарий
 
 
Так 3/4 наших горе медиків просто втікне, вони ж тільки хабарі вимагати сміливі, мелсестри та санітарки то взагалі наглота без стида. То не італійський медперсонал, що по 20 годин в добу заразпахає, живуть прямо у лікарні ,багато вже й щаразилось.
 показать весь комментарий
 
Наверняка на военных складах ещё до чертовой матери костюмов химзащиты ещё советского производства. Их, думаю, можно использовать многократно после санитарной обработки.
 показать весь комментарий
 
 
некому думать, бошки заняты шаурмой и распилом бабла.
 показать весь комментарий
 
 
они скорее всего списаны и утилизированы...как тот случай когда недавно сжигали вещмешки и прочее...(на Цензоре было весной кажись...)
 показать весь комментарий
 
Зато зеленая мразь выходит в эфир каждый вечер и ехидно шутя рассказывает какой он красивый и молодец!
 показать весь комментарий
 
 
Персонал больницы рассказал журналистам, что не хватает дезинфицирующих средств, защитных костюмов и масок. Медики, преимущественно младший персонал, идут в отпуска, чтобы не контактировать с больными.
Районные власти подтверждают, что в больнице мало защитных средств. Деньги есть, говорят чиновники, но купить средства негде - их нет в продаже.
"Мы не можем и не знаем, где приобрести. Поэтому ситуация патовая", - пояснил депутат Житомирского облсовета Николай Григоренко. Источник: https://censor.net.ua/n3182237
 показать весь комментарий
 
 
Привыкли за счет нищих медиков и педагогов все проколы свои воровские покрывать! Правильно делают, что рассчитываются и идут в отпуска!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
санітарка просто не знала що петя вже давно реформував медицину
 показать весь комментарий
 
 
Дегенерата кусок, Моника уже 11 месяцев "рулит". Нарулила...
 показать весь комментарий
 
 
то петя нічого не зробив, тільки брехав нам?
 показать весь комментарий
 
погодь-дай этим хоть годик...усё будет...и даже более...например-вода в Крым...
 показать весь комментарий
 
поки що у Зе навіть фабрички ніякої на расее нема
 показать весь комментарий
 
зато фильмы на рассее крутят 95-го квартала...и ниччё...норм...и ганарары неслабые...
 показать весь комментарий
 
рошенки кацапи теж полюбили, - і ніччо, петя нормально заробив
 показать весь комментарий
 
Лапоть, Петя много что уже сделал и сделал бы еще больше, если бы не вы, макаки. Как тебе доллар по 29 и хаос в стране? Хуженибудит?
 показать весь комментарий
 
 
Ану скажи: якби був Петя - вірусу не було б?
 показать весь комментарий
 
Зеля і вірус розробив, і світову кризу замутив і тобі в штани насрати не забув )))
 показать весь комментарий
 
гребаные мрази, и так везде и во всем..
 показать весь комментарий
 
 
вся гниль пропитаная совком и никак не выветривается.
 показать весь комментарий
 
Ожидаемо. Все Хомо понимали и видели, что ********* вместо того, чтобы с момента начала событий в Ухане срочно начать действовать, а именно готовиться, включая накопления масок, защитных комбинезонов и т.п. они гримасничали и распродавали остатки масок. Вот он показатель власти в Украине. Зебуины, вы уже осознали, что вы натворили выбрав шутов?
 показать весь комментарий
 
 
их больше интересавала девушка с собачкой..."для нас очень важно..." а в итоге-ни там ни тут...и меняй правительство хоть 10 раз-итог получим тот же...Карма квартала...
 показать весь комментарий
 
а с телика вещають -что Украина готова к коронавирусу...та фиг там...не дай Бог-ещё пару таких случаев и Италия покажется "мелочью"... В Радомышле уволили санитарку, отказавшуюся без защитной одежды мыть палату после больной коронавирусом, - СМИ - Цензор.НЕТ 2284
 показать весь комментарий
 
И это при зарплате в минималку грязными ,а на руки ещё меньше выходит. Младший персонал вообще за людей не считают.
 показать весь комментарий
 
 
І не в одному Радомишлі подібна хрінь відбуватиметься. Ця епідемія виверне всю нашу систему охорони здоров'я навиворіт і покаже настільки все прогнило.
 показать весь комментарий
 
 
А этот тупоголовый гл.врач не понимает, что он себя под статью УК подводит требованием выполнять работы без надлежащих средств защиты в условиях эпидочага, что может причинить вред здоровью работника, а также может способствовать распространению карантинной инфекции. Она может через суд восстановиться с получением компенсации за время вынужденого прогула.
 показать весь комментарий
 
 
Санитарка наверняка восстановится. А вот гл.врач как раз ничем не рискует. Он прекрасно понимает в какой стране живёт...
 показать весь комментарий
 
Если главврач член партии СН то скорее всего он пойдет на повышение.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
санітарка просто була не в курсі, шо петя вже давно реформував медицину
 показать весь комментарий
 
 
Правильно Комаровский сказал про наших барыг ,они привыкли лечиться по заграницам ,но сейчас не тот случай , привет ( помахал ручкой )вы попали КУ КУ....
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас 95 квартал с помощью шуток и веселых песенок решит проблему короновируса . Зебилы заждались . Но они еще верят .
 показать весь комментарий
 
 
І це ще відбувся тільки перший етап медреформи!
 показать весь комментарий
 
уважайте медиков, ибо будете ****..ть сами себя У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9338
 показать весь комментарий
 
власти хотят повторить опыт Чернобыля - когда пожарных , солдат , медиков , шахтеров не предупреждали о смертельной опасности и отправляли на убой за доплату в 5 рублей в день
 показать весь комментарий
 
 
Сказа Глупость людям:
Зачем мне парашют?
С зонтом я прыгать буду
А Мудрость тут как тут
И переубедила
С зонтом ли без зонта
Коль прыгать ты решила
Одна погибель та.
Жива поныне Глупость.
Прислушалась не зря
Корит частенько Мудрость,
За тот совет себя.
 показать весь комментарий
 
Панове, якщо хто-небудь з Вас взнає, що у нього короновірус, прошу, зробіть послугу Україні, не поспішайте у лікарню, зайдіть спочатку до офісу шмарклі, якщо вийде запишіться на прийом, або просто так зайдіть, поспілкуйтесь, скажіть там все, що думаєте про ***********, зайдіть до осередку Слуг урода, до поліцаїв, а потім вже звертайтесь до лікарів.
 показать весь комментарий
 
 
ЕСЛИ ВСЕ МЕДИКИ ЗАБОЛЕЮТ, КТО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ?

На Западной Украине люди молились, чтобы к ним не везли, потому что у них нет ни перчаток НИ СПЕЦ ОДЕЖДЫ.
Но легче обвинить людей, ну так пусть сейчас уволят всех медиков и санитарок - "хорошая идея"
 показать весь комментарий
 
Санитарка всегда найдёт себе ярмо на шею.Правильно сделала!В очаг надо людей Авакова! Те себе защиту найдут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх