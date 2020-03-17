 В Радомышле уволили санитарку, отказавшуюся без защитной одежды мыть палату после больной коронавирусом, - СМИ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Уволенную женщину зовут Наталья Гриценко. Она рассказала журналистам, что боялась принести коронавирус домой, потому что у нее ребенок с инвалидностью.
"Должны быть комбинезоны, должны мы быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Было три защитных костюма, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай бог, я ребенку принесу", - рассказала Гриценко журналистам.
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Персонал больницы рассказал журналистам, что не хватает дезинфицирующих средств, защитных костюмов и масок. Медики, преимущественно младший персонал, идут в отпуска, чтобы не контактировать с больными.
Районные власти подтверждают, что в больнице мало защитных средств. Деньги есть, говорят чиновники, но купить средства негде — их нет в продаже.
"Мы не можем и не знаем, где приобрести. Поэтому ситуация патовая", — пояснил депутат Житомирского облсовета Николай Григоренко.
"Трудно купить, скажу откровенно, купить хотел, но купить их проблема", — сказал председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский.
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Прально зробила..
Послать подчиненного без обучения, экипировки, инструктажа,
подписи в куче журналов..итд..БЛД..итп¡!
Даже в совке такого не было!
И пока из всего, что мы знаем, удалось это в полной мере Южной Корее.
Южная Корея, столкнувшись с эпидемией, начала отслеживать каждого заболевшего, все его связи. и по всей цепочке проводить тестирование. Если посмотрите на статистику, Южная Корея занимает первое место по количеству проведенных тестов. Южная Корея - самая правильная тактика, которая была обнаружена.
Это основы зе-религии зебилов. Аксиома, так сказать.
а теперь представьте тысячи зараженных....
Зе-чмо ролики записывает - как хорошо прекрасная маркиза и какой он классный парень...
Районные власти подтверждают, что в больнице мало защитных средств. Деньги есть, говорят чиновники, но купить средства негде - их нет в продаже.
"Мы не можем и не знаем, где приобрести. Поэтому ситуация патовая", - пояснил депутат Житомирского облсовета Николай Григоренко. Источник: https://censor.net.ua/n3182237
Зачем мне парашют?
С зонтом я прыгать буду
А Мудрость тут как тут
И переубедила
С зонтом ли без зонта
Коль прыгать ты решила
Одна погибель та.
Жива поныне Глупость.
Прислушалась не зря
Корит частенько Мудрость,
За тот совет себя.
На Западной Украине люди молились, чтобы к ним не везли, потому что у них нет ни перчаток НИ СПЕЦ ОДЕЖДЫ.
Но легче обвинить людей, ну так пусть сейчас уволят всех медиков и санитарок - "хорошая идея"