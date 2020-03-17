 В Радомышле уволили санитарку, отказавшуюся без защитной одежды мыть палату после больной коронавирусом, - СМИ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Уволенную женщину зовут Наталья Гриценко. Она рассказала журналистам, что боялась принести коронавирус домой, потому что у нее ребенок с инвалидностью.

"Должны быть комбинезоны, должны мы быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Было три защитных костюма, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай бог, я ребенку принесу", - рассказала Гриценко журналистам.

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Персонал больницы рассказал журналистам, что не хватает дезинфицирующих средств, защитных костюмов и масок. Медики, преимущественно младший персонал, идут в отпуска, чтобы не контактировать с больными.

Районные власти подтверждают, что в больнице мало защитных средств. Деньги есть, говорят чиновники, но купить средства негде — их нет в продаже.

"Мы не можем и не знаем, где приобрести. Поэтому ситуация патовая", — пояснил депутат Житомирского облсовета Николай Григоренко.

"Трудно купить, скажу откровенно, купить хотел, но купить их проблема", — сказал председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский.

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