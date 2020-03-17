 Пожилым людям запретили выходить на улицу в Сербии

В частности, выход на улицу запрещен лицам старше 65 лет, также для всех граждан вводится комендантский час ночью, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС.
Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство страны выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.
"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10 часов запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, - заявил президент страны Александр Вучич на экстренной пресс-конференции.
Также вводится запрет на перемещение лиц всех возрастов по улицам с 8 вечера до 5 утра.
Контролировать соблюдение этих мер будет сербская армия.
По данным на утро 17 марта в стране было зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции.
Сербская зрада ...
Итак -- самый дешёвый магазин "PENNI" -- весь ассортимент восстановлен, кроме любой бумаги, шо в рулонах, муки и дезинфицирующих средств.
Один из самых дорогих магазинов "REWE". Сам таким владел 7 лет и в курсах -- что там, где и почём? Сейчас там не скупаюсь -- в "EDEKA", в основном, хоть он и подороже.
В "REWE" всё есть, даже рулоны, но табличка: "Имейте понимание, берите не больше двух упаковок на человека. Данке."
Хы...*) -- и спирт в бутылках стоит свободно -- народ так и не въехал в тему про дезинфекцию, которую можно свободно бадяжить самому...
...взял себе ещё одну бутылочку -- решил попробовать с другим смягчителем смешать -- смешал -- после протирки рук, даже отпечатков пальцев не остаётся. Ахти!
Заходил ещё в пару "промтоварных" -- дезинфекции никакой нет. Продавщицы, только подходишь, здороваешься... -- сразу перебивают и грят: Дезинфицирующих средств нет! ...и смотрят с грусной ненавистью, мол -- задолбали все одинаковыми вопросами! -- трошки делают виноватую улыбку на лице...
В аптеке любые витамины, в любых раскладах и пропорциях -- взял витамин "С" -- вещь хорошая! Спирта и на спирту ничего нет...
Про маски забыл спросить -- их у нас не носит никто. Видел пару человек на улице -- за две недели. Второй человек, с такой фигуркой, шо и без лица под маской можно обойтись...
Народ активно гуляет с детками и без. Дистанция в 2 -- 3 метра между гражданами сохраняется в сторону увеличения, автоматически -- давок и толкотни нет.
Но внутренний шухер, всё ж присутствует: Одна дама в магазине чихнул не прикрывшись -- все отшатнулись и детей за спины попрятали. Дама испуганно закрыла рот рукой.
Я ей -- один единственный: Будьте здоровы! ...она аж расцвела... ...люблю такое...*)
Туристов -- ни автобуса, ни души.
Завтра велик из стойла выгуляю после зимнего отстоя ... ...облом было на работу идти, взял ещё на недельку больничку. Погодка -- оно то самое -- кайф кайфовый!
..жить можно, короче... И вам того же! Все буде гаразд...
Германия, Бавария, Нижняя Франкония, Нюрнберг, Центр.