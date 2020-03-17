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 Украинцы уже сдали 400 тысяч билетов на отмененные поезда, - Криклий

С 11 по 17 марта "Укрзализныця" вернула деньги за 400 тысяч билетов на поезда, отмененные из-за введения карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Все билеты можно вернуть в течение одного месяца от даты запланированного отправления поезда, который отменен", - уточнил он.

Министр извинился перед украинцами за неудобства, а также попросил сохранять спокойствие "и не толпиться у железнодорожных касс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Украине: Мининфраструктуры представило перечень отмененных пассажирских поездов

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

Также читайте: "Укрзализныця" в течение месяца будет возвращать стоимость билетов на отмененные поезда

Источник: https://censor.net.ua/n3182234
 
 
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Ага, и им дали расписки, что расплатятся в течении полугода, скорей всего ,из за зекретина ,везде будут такие расписки выдавать-в общем, зелю надо срочно хоронить, и поглубже...
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